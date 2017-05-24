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Надежды России в ММА. Топ-8 лучших бойцов нашей страны на данный момент

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Волков
Александр ВолковФото: UFC.com

«Советский спорт» составил рейтинг лучших российских бойцов ММА, согласно восьми весовым категориям.

Тяжелый вес

Александр Волков (UFC, 28 лет)

Что уже сделано

Александр Волков становился чемпионом Bellator, затем М-1. В прошлом году подписал контракт с UFC и одержал две победы в этом промоушене в поединках против не самых слабых тяжеловесов Тимоти Джонсона и Роя Нельсона. После этого закрепился на десятой строчке рейтинга своего дивизиона в UFC. Очень долгое время в мировом рейтинге находился ниже россиян Дениса Гольцова и Виталия Минакова. Буквально месяц назад он их обогнал.

Что предстоит

Скорее всего, Александру Волкову в будущем предстоит поединок против голландца Стефана Штруве. Если в этом поединке Александр одержит победу, то уже в следующей схватке его соперником может стать довольный сильный боец. Если учитывать, что Волкову всего 28 лет, закрепиться в UFC у него есть все шансы. Сейчас в тяжелом дивизионе сплошь ветераны спорта, которым почти по 40 лет. Рано или поздно, все они повесят перчатки на гвоздь и Волков может выстрелить.

Кто дышит в спину: Виталий Минаков

Полутяжелый вес

Рашид Юсупов (M-1, 25 лет)

Рашид Юсупов
Рашид Юсупов

Что уже сделано

Рашид Юсупов только недавно вошел в топ российских бойцов. В мае 2016 года ему удалось победить Виктора Немкова раздельным решением судей и стать чемпионом лиги М-1 в полутяжелом весе. Многие думали, что Рашид в первом же поединке не сможет защитить титул. Однако, в бою против одного из лучших немецких бойцов Штефана Пютца он одержал убедительную победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Что предстоит

Недавно в М-1 разразился скандал, участниками которого стали бойцы клуба «Горец», в котором тренируется и Рашид Юсупов. Президент промоушена Вадим Финкельштейн заявил, что «горцы» больше не будут выступать под эгидой организации. Многие промоутерские компании уже даже сделали предложение Юсупову. Он может в будущем оказаться в ACB, или даже в Bellator. Сам Рашид не прочь попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира UFC. Однако, М-1 и «Горец» в скором времени могут помириться.

Кто дышит в спину: Виктор Немков

Средний вес

Александр Шлеменко (Bellator/M-1, 33 года)

Александр Шлеменко
Александр Шлеменко

Что уже сделано

Александр Шлеменко — один из самых опытных российских бойцов. За его плечами 65 поединков по правилам ММА. Он был чемпионом Bellator в среднем весе, а затем выиграл Гран-при М-1 в этой весовой категории. У Шлеменко есть собственная авторская школа в Омске. И называется она «Шторм». Именно такое прозвище у бойца.

Что предстоит

Несмотря на то, что у Шлеменко есть контракт с Bellator, американская лига разрешает ему проводить бои и в России. Так, в марте 2017 года Шлеменко единогласным решением судей победил американца Пола Брэдли, а уже в июне проведет поединок против Брэндона Хэлси, которому он проигрывал в сентябре 2014-го. Именно тогда россиянин потерял титул чемпиона Bellator. Если Александр возьмет реванш в Санкт-Петербурге, то уже в следующем своем поединке может вновь сразиться за пояс Bellator против Рафаэля Карвалью.

Кто дышит в спину: Рамазан Эмеев

Полусредний вес

Андрей Корешков (Bellator, 26 лет)

Андрей Корешков
Андрей Корешков

Что уже сделано

Андрей Корешков является одним из учеников Александра Шлеменко. Если бы не «Шторм», то, вероятно, никто бы и не у знал о таком спортсмене, как Корешков. Андрей вслед за учителем стал чемпионом лиги Bellator и показывает зрелищные бои. Первую защиту титула он проводил против топового американца Бенсона Хендерсона, который в UFC был чемпионом. Все пять раундов россиянин избивал своего соперника, но отправить в нокаут его не получилось. Но победа была заслуженной. Однако, уже в следующем поединке Корешков сенсационно проиграл нокаутом бразильцу Дугласу Лиме, которого побеждал в 2015 году.

Что предстоит

Недавно Корешков сломал ногу и на некоторое время выбыл из тренировочного процесса. Руководство Bellator не даст ему сразу чемпионский бой. Корешкову придется провести как минимум один поединок, чтобы доказать, что он достоин звания претендента.

Кто дышит в спину: Альберт Туменов

Легкий вес

Хабиб Нурмагомедов (UFC, 28 лет)

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

Что уже сделано

Хабиб Нурмагомедов — самый популярный российский боец на данный момент. Он мог стать первым чемпионом UFC из России, но к поединку против Тони Фергюсона за звание «временного» чемпиона в легком весе подошел плохо. Он не смог в нужное время согнать вес. Пришлось форсировать весогонку, что привело к отказу организма. Бой против Тони был отменен. На данный момент Хабиб имеет серию из 24 побед кряду. Он еще не знает, что такое горечь поражения.

Что предстоит

Если руководство UFC забудет все обиды, то осенью все-таки бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится. У Хабиба неплохие шансы не только стать «временным» чемпионом, но и «сломать» мировую звезду Конора Макгрегора, который владеет полноправным титулом. Но, не совсем понятно, как Хабиб будет бегать за Конором. Ирландец сам выбирает себе соперников, а UFC ему не перечит. Конор делает деньги не только для себя, но и для все промоутерской компании. Также есть проблема с весогонкой. Нурмагомедов перед поединками сбрасывает от 10 до 20 кг, что очень плохо сказывается на его здоровье. Вполне вероятно, что его заставят подняться в более тяжелую весовую категорию. Но там-то ребята покрепче будут.

Кто дышит в спину: Рустам Хабилов

Полулегкий вес

Магомед Идрисов (M-1)

Магомед Идрисов
Магомед Идрисов

Что уже сделано

Магомед Идрисов начал свою карьеру с поражения, причем техническим нокаутом от Артура Астахова в 2012 года. Но, затем, он добился семи побед. В своем последнем бою он нокаутировал топового словацкого бойца Ивана Бухингера и неожиданно для всех стал чемпионом М-1 в полулегком весе.

Что предстоит

Идрисов является частью клуба «Горец». Непонятно, останется он в лиге М-1, или выберет другой промоушен.

Кто дышит в спину: Салман Жамалдаев

Легчайший вес

Петр Ян (ACB, 24 года)

Петр Ян
Петр Ян

Что уже сделано

Петр Ян — уникальный боец. Он мастерски работает в стойке и не уступает в борьбе дагестанским борцам, а иногда и превосходит их в этом компоненте ММА. В марте 2016 года в поединке против Магомеда Магомедова за звание чемпиона ACB в легчайшем весе он показал все, на что способен. Но тогда он проиграл раздельным решением судей. Ту схватку многие авторитетные издания признали лучшей по итогам года. В 2017 году Ян взял уверенный реванш у Магомедова и отобрал у него пояс.

Что предстоит

В ближайшее время Петр не собирается покидать лигу ACB. В скором времени он проведет первую защиту титула, а затем в третий раз может подраться против Магомеда Магомедова. Российским спортсменов уже вовсю интересуется UFC. Через несколько лет Петр может стать частью сильнейшей лиги мира.

Кто дышит в спину: Бекбулат Магомедов

Наилегчайший вес

Магомед Бибулатов (UFC, 28 лет)

Магомед Бибулатов
Магомед Бибулатов

Что уже сделано

Магомед Бибулатов за свою карьеру провел всего 14 поединков и во всех одержал победы. Он становился чемпионом таких известных организаций, как ACB, WSOF и WFCA. В 2016 году он подписал контракт с UFC и уже успел дебютировать победой в поединке против Дженела Лаусы. Сейчас россиянин занимает десятую строчку в мировом рейтинге представителей наилегчайшей весовой категории.

Что предстоит

Чемпионом UFC является американец Деметриус Джонсон, который «зачистил» весь свой дивизион. У него сейчас просто нет конкурентов, что очень хорошо для Магомеда. Две победы в UFC вполне могут вывести его на чемпионский бой. Если такое случится, ему нужно будет изучить ошибки Али Багаутинова, который первым из российских бойцов мог стать чемпионом, то проиграл Джонсону.

Кто дышит в спину: Аскар Аскаров

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Сергей Ващенко
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