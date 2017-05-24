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Ловчев: Сначала количество иностранцев надо сократить, а потом и вовсе убрать!

Евгений Ловчев, Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Футболисты "Спартака"
Футболисты "Спартака"Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев поддерживает курс на «импортозамещение» в российском футболе.

Количество иностранцев нужно сокращать, а потом отменять вовсе. Мы идем к этому методом проб и ошибок. За последние годы не вспомнишь, когда наши клубы что-то выигрывали с иностранцами в составе. Последний Кубок УЕФА «Зенит» взял, будучи полностью укомплектованным своими воспитанниками – Аршавиным, Быстровым и прочими. Плюс был Широков. Та же история в 2005-м с ЦСКА, который также наполовину состоял из русских игроков. Тогда еще молоды были Березуцкие, Акинфеев, Игнашевич и все-все-все.

Что происходит сейчас? Сегодняшние руководители клубов, если они не частники, дербанят государственные деньги. А для того, чтобы объяснить хозяевам необходимость затрат, им нужно показать, что у нас нет футболистов и поэтому нам нужны иностранцы. Но мне совершенно непонятно, почему на скамейке запасных наших клубов должны сидеть Ломбертс, Боккетти, Таски и прочие.

Если мы запретим легионеров, это заставит клубных руководителей обратить внимание на школы и сделать их работу более эффективной. Наши тренеры практически не занимаются своими воспитанниками. Есть эта школа – и пусть будет для галочки.

Вот я слышу, что, если мы запретим иностранцев, уровень футбола у нас упадет. Ну вот мы допустили семь легионеров на поле, были варианты и с 10 в заявке – и что? Наш футбол лучше стал, что ли? Все дело в том, что развитие футбола в стране определяется не по Халку, а по сборной страны, которая падает сейчас все ниже и ниже. И просвета нет.

Многие говорят, что русские футболисты наглеют, начинают требовать большие контракты. Так вы не давайте им такие деньги! Скажите им: «Выходи на поле, вот твои зрители на трибунах, зарабатывай на них!». Вы просто начинайте растить футболистов нормальных! В советское же время они у нас были.

Дело в том, что российский игрок растет только в том случае, если он играет в основном составе не «Спартака-2», не «Спартака-3», а главной команды. Но мы же не даем им шанса, у нас в запасе уже легионеры сидят, потому что их нельзя отправить в дубль, руководители сразу начнут спрашивать: «Мы зачем его вообще покупали?».

От легионеров надо постепенно отказываться, я уже давно это говорю. Наших футболистов основы должны подпирать минимум 10 русских игроков со скамейки запасных. Как только кто-то из основы начнет дурака валять, как Кокорин, – до свидания! Конкуренция должна быть! А у нас игроки выходят на поле из-за того, что у них зарплата большая.

Футбол без импортозамещения. Колонка Николая Яременко

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Евгений Ловчев
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