Галустян жестко пошутил о футболе и хоккее! Все о церемонии закрытия сезона КХЛ

Обозреватель «Советского спорта» побывал на торжественной церемонии закрытия КХЛ, чтобы узнать имена всех лауреатов сезона 2016/17.

Что такое сезон КХЛ? В ответ организаторы церемонии рубанули очень солидными цифрами. Сезон 2016/17 – это 1005 игроков из восьми стран, которые сыграли между собой 944 матча и забросили в них 4677 шайб. Ну а самое главное, это конечно то, что за этими голами наблюдали более шести миллионов человек. Бесспорно, огромная цифра!

Первым слово на торжественной церемонии получил, конечно, председатель Правления КХЛ Геннадий Тимченко. Он сказал спасибо всем, но особо также отметил именно любителей хоккея. А также напомнил еще о нескольких цифрах с завершившегося на днях чемпионата мира. За сборную России сражалось 18 игроков КХЛ. Если же брать в целом, то за разные команды в Кельне и Париже выступало 84 хоккеиста из нашей лиги.

МОЗЯКИН ОПЯТЬ ПОБИЛ РЕКОРД

Первые призы получили клубы. И тут все номинанты были очевидны. Лучший на Западе, разумеется, СКА. Лучший на Востоке – «Магнитка». Причем питерцев похвалили еще и за то, что они подготовили для сборной России больше всего игроков. А вот руководитель «Металлурга» Геннадий Величкин, принимая приз из рук министра спорта Павла Колобкова, сказал прямо:

- Быть одним из первых в лиге всегда очень трудно. Но вот с такими парнями (тут Величкин оглянулся на Мозякина, Коваржа и Кошечкина) это очень легко!

Не остался без приза и ЦСКА – за победу в регулярном чемпионате, которую московский клуб одерживает уже третий раз кряду. На этот раз армейцы набрали 137 очков. И больше не набрал никто.

Далее настал черед индивидуальных призов. И тут, конечно, главной звездой стал капитан «Магнитки» и сборной России Сергей Мозякин. Первым делом, форвард получил «Золотую клюшку» - самый важный титул нашего хоккея. Вручала его почему-то певица Зара.

И я сразу подумал о партнере Мозякина по клубу – Данисе Зарипове, которого за глаза давно кличут Зарей. Но вышел не он, а самая настоящая Зара, которая рассказала, что у нее два сына также занимаются хоккеем. И что она мечтает, что они также однажды поднимутся на эту сцену.

Ну а кроме того Мозякин получил призы лучшего снайпера и бомбардира, приз «Бесценного игрока» (по голосованию болельщиков), «Джентльмена года» (на пару с защитником СКА Антоном Беловым)… Ну и, конечно, «Золотой шлем» в комплект к «Золотой клюшке», как представитель символической сборной КХЛ. Всего шесть призов! Это, кстати, новый рекорд КХЛ!

Запомнились слова первого тренера Сергея. Точнее, совет легендарного Александра Рагулина, когда тот впервые увидел маленького Мозякина на льду ЦСКА.

- Ты его больше не тренируй, - наставлял тренера Александр Палыч. – Только корми! А в хоккее он уже и так все умеет.

«БОЛЬШЕ ПАШИ НАМ И ВТРОЕМ НЕ ЗАБИТЬ»

…Приз «Лучшей тройке» вручал гениальный бомбардир Павел Буре. Получало его звено Шипачева из СКА. Правда, в усеченном составе. Самого Вадима не было. Но зато хохму неожиданно выдал его партнер Дадонов.

- Нам, конечно, и втроем не наколотить столько шайб, сколько Паша один забил, - смущенно сказал Евгений. – Но все равно спасибо, мы старались.

…Не пришел на церемонию и главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок. Конечно, такой трофей в его коллекции уже есть. И все же наставник питерцев много пропустил. Ведь приз ему должен был вручить король юмора Михаил Галустян, который строчил шутками, как из автомата.

Мне лично запомнилась такая: «В хоккей играют настоящие мужчины! Ненастоящие думают, что играют в футбол…».

ПРИЗ ПАМЯТИ ГИМАЕВА

… Приз самому полезному игроку КХЛ Антону Белову вручала певица Валерия, которая честно призналась, что понятия не имеет, что такое «плюс/минус» в хоккее. Но была уверена, что это что-то важное.

А Белов в ответ поблагодарил опять-таки Мозякина – за то, что он играет в то время, когда в хоккее творится история. Кстати, выяснилось, что Антон очень много помогает больным детям. И этому достижению семьи Беловых зал хлопал особенно громко.

Не остался без приза и «Советский спорт». Лучшим хоккейным журналистом года был признан наш обозреватель Павел Лысенков. И это было очень показательно! Потому что перед этим зал почтил минутой молчания ушедших в этом году Владимира Петрова и Сергея Гимаева. Когда их фотографии появились на экране, все люди непроизвольно встали на ноги…

Паша общался с Гимаевым, пожалуй, больше многих других моих коллег.

- Сергей Наильевич был мне не только другом, но и учителем, - сказал Лысенков, принимая приз.

Ну а потом праздник продолжился! А разъехались по домам гости уже далеко за полночь…

ВСЕ ЛАУРЕАТЫ КХЛ В СЕЗОНЕ 2016/17



Кубок Континента – ЦСКА

Кубок победителя «Запада» - СКА

Кубок победителя «Востока» - «Металлург» Мг

Приз имени Всеволода Боброва, самой результативной команде - СКА

Приз «Золотая клюшка» - Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Приз лучшему снайперу - Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Приз лучшему бомбардиру - Сергей Мозякин, «Металлург» Мг

Приз самому результативному защитнику – Крис Ли, «Металлург» Мг

Приз «Лучшая тройка» - Никита Гусев, Вадим Шипачев, Евгений Дадонов, СКА

Приз самому полезному игроку – Антон Белов, СКА

Приз самому ценному игроку плей-офф – Василий Кошечкин, «Металлург» Мг

Приз лучшему вратарю - Василий Кошечкин, Металлург Мг

Приз имени Алексея Черепанова, лучшему новичку – Владимир Ткачев, «Ак Бпрс».

Приз «Золотой шлем» - Игорь Шестеркин, Вадим Шипачев (СКА), Якуб Ержабек (Витязь), Виктор Антипин, Сергей Мозякин, Ян Коварж («Металлург» Мг).

Приз «Джентльмен на льду» - Антон Белов, СКА, Сергей Мозякин, «Металлург» Мг.

Приз «За верность хоккею» - Максим Афиногенов, «Витязь».

Приз «Секунда», за самую быструю и позднюю шайбы – Жильбер Брюле, «Нефтехимик», Александр Кучерявенко, «Авангард».

Приз «Железный человек» - Ян Коварж «Металлург» Мг.

Приз лучшему тренеру – Олег Знарок, СКА.

Приз «Золотой свисток» - Сергей Кулаков.

Приз «Золотой свисток линейного судьи» - Дмитрий Сивов.

Приз имени Валентина Сыча, лучшему руководителю хоккейного клуба – Роман Ротенберг, СКА.

Приз имени Владимира Пискунова, лучшему администратору – Виктор Сухов, «Металлург», Мг

Приз имени Андрея Зимина, лучшему врачу – Сергей Винников, «Северсталь»

Приз лучшему журналисту – Павел Лысенков, «Советский спорт».