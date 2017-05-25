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Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»
Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о финале Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» победил «Аякс» (2:0).

ИБРАГИМОВИЧ С КОМАНДОЙ

Когда стало известно, что в полуфинале Лиги Европы «МЮ» сразится с «Сельтой», а «Лион» с «Аяксом», наиболее интригующим выглядел финал между англичанами и голландцами. Представьте только: Златан Ибрагимович мог сыграть против своей первой зарубежной команды, да еще и в родной для себя Швеции! Именно эти дружины вышли в итоге в финал, но вмешалась драма: Ибрагимович получил тяжелую травму колена в первой полуфинальной игре. Безумно жаль.

Несмотря на травму, в Стокгольм на финал Ибрагимович прибыл. Как и Эшли Янг – другой травмированный игрок «МЮ».

Вот что по этому поводу сказал журналистам полузащитник «МЮ» Андер Эррера: «Я всегда говорил, что футбол – командный вид спорта. Причина, по которой мы выиграли в этом сезоне два титула (Суперкубок Англии и Кубок лиги), в том, что мы едины. Конечно, на поле выходят 11 футболистов. Но в нашей команде каждый готов помочь товарищу. Если мы выиграем Лигу Европы, то это будет нашей общей победой. Златан и Эшли имеют большой опыт. Их присутствие крайне важно для нас. Они приехали, чтобы помочь нам».

Как себя чувствует Ибрагимович, интересно всему футбольному миру. Накануне Эррера поделился своим взглядом: «Он оптимистичен. Златан с нами и поддерживает нас. Уверен: он вернется. Ибрагимович не может жить без побед и голов. Все еще увидят лучшего Ибрагимовича».

ПРОГНОЗ ФЕРДИНАНДА

Сам Ибрагимович накануне финала на своей странице в социальной сети выложил видео из бассейна. Подписал его он так: «Я готов к финалу!». Помните ли вы унывающего Златана?

Ready for the final

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

Перед началом матча Златан выложил еще одно видео, на которое снял трибуны стадиона. Подписал его он в своем стиле: «Добро пожаловать на «Златан Арену»!» Интересно, что по стадиону Златан передвигался не на костылях, а на электрокаре. Больше он был похож на ВИП-персону, а не травмированного. Выздоравливай скорее, Ибра! Ты нужен футболу.

Welcome to the Zlatan Arena

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic)

Потеря Ибрагимовича – грандиозна для «МЮ» перед «Аяксом» или нет? Таким вопросом задавались журналисты и эксперты перед финалом. Все сходились в одном: с Иброй «МЮ» сильнее. А Рио Фердинанд в эфире BT Sport отметил такой момент: «У Аякса» молодая команда. Молодые игроки при виде Ибры могли запаниковать».

Несмотря на отсутствие Ибрагимовича, «МЮ» все равно считался фаворитом. Вот что сказал Фердинанд: «Свои голы «МЮ» забьет. Погба захочет заткнуть всех, кто сомневается в его способностях. Неизвестно будущее Руни. Если он уйдет, то захочет организовать сладкие проводы».

ГОЛ ДЛЯ ПАПЫ

Уже в первом тайме Погба ожидания Фердинанда оправдал – забил из-за пределов штрафной. Правда, не без помощи рикошета. Гол француз посвятил своему папе, который скончался в середине мая после продолжительной болезни – игрок поднятой рукой и вытянутым пальцем показал на небо.

Гол получился обидным для «Аякса» – Мата перехватил мяч, брошенный Ридевальдом из аута. Действие происходило у углового флажка. Будь на месте «Аякса» опытная команда, то такого бы не допустила. Средний возраст же игроков «Аякса» чуть больше 20 лет. Своими силами ничего стоящего до перерыва «МЮ» не создал.

Команда Жозе Моуринью сосредоточилась на обороне, что она прекрасно умеет. Интересна игра центральных полузащитников манкунианцев – Феллайни отвечал за опорника «Аякса» Шоне, а Погба и Эррера за центральных полузащитников – Классена и Зиеша соответственно. Перекрыв их, «МЮ» выключил центр поля «Аякса» – голландцы используют схему 4-3-3.

Эррера (1), Феллайни (2) и Погба (3) знают, кого должны держать.
Эррера (1), Феллайни (2) и Погба (3) знают, кого должны держать.Фото: Телеканал «Матч ТВ»

Большим молодцом в первом тайме у «Аякса» проявил себя правый нападающий Траоре. Смекнув, как играет «МЮ», он стал смещаться в центр поля, где спокойно получал мяч – полузащитникам соперника было не до него. Так амстердамцы создали самый опасный момент в первом тайме – Траоре пробил из штрафной площади. Если бы в центр поля еще сваливался левый нападающий Юнес… «МЮ» выбрал такую модель игры, что зоны там возникали.

В самом начале второго тайма «МЮ» забил второй гол. Последовала подача с углового, Смоллинг скинул мяч Мхитаряну, который отправил мяч в сетку одним касанием, находясь спиной к воротам. Очень красивый гол нападающего!

На 62-й минуте тренер «Аякса» Петер Бос убрал с поля центрального нападающего Дольберга. В игру вышел крайний нападающий Нерес, а на позицию центрфорварда отправился Траоре. В итоге Нерес в игру толком не вошел, а Траоре стал действовать менее полезно. «Аякс» не наиграл на победу. Чего не скажешь про «МЮ». Моуринью в очередной раз доказал, что большие матчи играть умеет. Пусть и без блеска, но его команда сыграла строго по результату.

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

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