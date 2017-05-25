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Сборная России и ЦСКА оказались на «Уэмбли». Самая красивая акция года (фото)

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Великий английский стадион «Уэмбли» отметил 10-летие открытия после реконструкции.

Англичане придумали специальную акцию: внешнее табло и 315-метровая арка поочередно, в алфавитном порядке окрашивались в цвета всех 166 команд, которые приезжали на «Уэмбли».

Стадион официально открыли 19 мая 2007-го финалом Кубка Англии, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

В тот же год в сентябре на этой суперарене сыграла сборная России: теперь арена ненадолго приняла цвет российского флага.

Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»
Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»

В декабре 2016-го с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов на Уэмбли сыграл ЦСКА.

Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»
Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»

А в 2009-м против сборной Англии здесь сыграли белорусы.

Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»
Источник: официальный твиттер стадиона «Уэмбли»


Вся подборка кадров разной подсветки «Уэмбли» выглядит еще более впечатляюще.

В сезоне-2017/18 клубного футбола на «Уэмбли» будет значительно больше: на нем проведет все домашние матчи серебряный призер чемпионата Англии «Тоттенхэм». Лондонцы реконструируют свой стадион «Уайт Харт Лейн», обратный переезд на него планируется в 2019-м.

Большое количество малоизвестных клубов – типа «Форест Грин Роверс» из пятой лиги или «Эббсфлит Юнайтед» из шестой – упомянуты потому, что на «Уэмбли» проходят, например, финальные матчи Трофея английской футбольной ассоциации, турнира для полупрофессиональных команд – тех, которые играют в четвертом по силе дивизионе и ниже.

Кроме футбола, на «Уэмбли» играют в две разновидности регби, проводят концерты и организовывают крупные разовые события: как бой Энтони Джошуа с Владимиром Кличко или вынесенные матчи главной американской бейсбольной лиги НФЛ.

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