И для этого нужен был основной состав? Россияне обыграли главного конкурента

«Советский спорт» о победе сборной России над командой Черногории в рамках отборочного турнира к чемпионату мира.

Дебют Сергея Шляпникова на посту главного тренера сборной России оказался удачным. Его подопечные более чем уверенно обыграли сборную Черногории – сильнейшего соперника в группе D, где также выступают сборные Румынии, Венгрии, Эстонии и Косова.

Можно сказать, что в этом матче российская команда даже не напряглась. Лишь к первому техническому перерыву черногорцам удалось удержать лидерство в счете, а затем на каждый перерыв команды уходили при солидном преимуществе россиян.

В стартовом составе сборной России, наверное, оказались все сильнейшие волейболисты, которые находись в распоряжении Шляпникова. Понять главного тренера можно. Он обещал обновить сборную. Но рисковать в своем первом матче, да и турнире? Не нужно. Малейшая неприятность может обернуться катастрофой.

Но в матче с Черногории никакой катастрофой не пахло. Все волейболисты справились со своими задачами. Например, Юрий Бережко реализовал только 3 атаки из 18, зато был идеален на задней линии подняв 83% мячей, причем 50% - идеальный прием. Это слишком круто даже для либеро. Артем Вольвич и Егор Клюка практически любое действие конвертировали в набранные очки. Ильяс Куркаев здорово держал подачу.

В третьей партии пошли замены. Полный сет отыграли Дмитрий Ковалев и Дмитрий Волков, также игровое время получили Илья Власов, Роман Мартынюк и Максим Жигалов. Чуть-чуть не пошло только у последнего. Но при этом третья партия оказалась для сборной России самой простой.

Следующий матч подопечные Шляпникова проведут против сборной Румынии, а готовность российский волейболистов не дает поводов усомниться в том, что они займут первое место.

Черногория — Россия — 0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

Черногория: Даборич (2), Бабич (2), Гук (7), Чачич (7), Божич (7), Кулафич (12), Лакчевич (л) – Радонич, Вукашинович, Попович.

Россия: Михайлов (14), Клюка (9), Вольвич (9), Куркаев (5), Бережко (5), Гранкин, Ермаков (л) – Волков (5), Власов (2), Жигалов (4), Ковалев, Мартынюк (л).