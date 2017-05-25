Валерий Масалитин: Продал бы Дзагоева, а на его место взял бы Миранчука

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги сезона для московских клубов.

СЛАБЫХ СТОРОН У «СПАРТАКА» НЕ БЫЛО

– Сейчас многие спорят, а заслужил ли «Спартак» чемпионство…

– Заслужил. Последний тур ничего не решал. Борьба закончилась после победы «Спартака» над ЦСКА. Там можно было всем проиграть по 0:10. И никого бы это не волновало.

– Некоторые эксперты усомнились в том, что матч «Арсенал» - «Спартак» был честным…

– Пускай все останется на совести «Спартака» и «Арсенала».

– В чем «Спартак» прибавил по сравнению с прошлым сезоном и в чем превзошел остальных?

– «Спартак» ровно прошел всю дистанцию. Если у ЦСКА и «Зенита» были спады, «Спартак» их избежал. У «Зенита» были свои разборки с уходом Халка и Витселя. Появились проблемы в середине поля, в завершающей стадии. ЦСКА вообще провалил первый круг, превратившись в середняка. Этим прекрасно воспользовался «Спартак». Прошел ровно, появились лидеры, команда окрепла. Плюс добавились хорошие футболисты. Получился сбалансированный состав. Травма или плохая игра одного футболиста компенсировались другим. Плюс удача сопутствовала. Раскрылся Глушаков. Промес нормально выглядел. Каких-то слабых сторон у «Спартака» не было.

– Половину сезона говорили о «багаже» Аленичева. Багаж какой-нибудь остался?

– Естественно остался. Он же собирал команду. Под него приходили футболисты. Потихонечку костяк собрался. Каррера тоже что-то добавил. Остальное – проблемы ЦСКА и «Зенита». «Спартак» свою задачу выполнил и стал чемпионом. Остальное – история.

ОШИБКА ВАСИНА МОГЛА СТОИТЬ ЕМУ КАРЬЕРЫ

– Довольны ли тем, как ЦСКА перестроился при Викторе Гончаренко? Перестроился ли? И уместно ли говорить о «багаже» Слуцкого?

– Естественно. Слуцкий несколько раз становился чемпионом с этими ребятами. Гончаренко внес свою систему. Она сработала. Он практически выжал максимум из этих игроков. Если бы ЦСКА не потерял столько очков в первой половине, он мог бороться за чемпионство.

– Значит, отставка Слуцкого напрашивалась?

– Когда происходит застой, нужно или тренера менять или свежую кровь вводить. Решили пожертвовать Слуцким.

– Что вас в ЦСКА порадовало и что расстроило?

– Травмы Дзагоева, дисквалификация Еременко. Закончил Цауня. Натхо до конца в себя не пришел. Очень много надо перестраивать. В команде много лишних людей. Я бы поступил так – продал Дзагоева, а на его место взял Миранчука. А может даже двух. И поборолся бы за Караваева. За него нужно биться. Тем более – свой воспитанник. И на этом багаже можно что-то лепить.

Порадовало то, что прибавил Чалов. Надежно сыграл Акинфеев.

– А что скажите про игру Виктора Васина? Одна ошибка переплюнула все остальное?

– Честно говоря, есть непростительные ошибки. Это ляпы, которые запоминаются на очень долгое время. Один вратарь совершил ляп за сборную, про него все забыли, а ляп помнят. Также про защитника. Хорошо, что «Терек» помог. ЦСКА мог не попасть в Лигу чемпионов. Сколько денег клубу мог стоить этот ляп?

Хотя кроме этого ляпа, он сыграл надежно. И за сборную вызывался. И будет вызываться. Тут нареканий к нему нет, но этот ляп мог перевернуть все. И его карьеру.