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Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Неприкасаемый «Спартак» и самая жуткая реформа в истории нашего футбола (видео)
Фото: Fanat1k

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Всего лишь штраф

Вчера КДК рассмотрел инциденты, произошедшие на последних матчах чемпионата. Вопреки логике «Спартак» отделался только штрафом. За два последних гостевых матча Леонид Федун заплатит 1,6 миллиона рублей. Именно столько стоит вакханалия на трибунах и не только. Можно жечь, ломать кресла, драться друг с другом и с полицией, выбегать на поле, ломать ворота, систему подогрева, портить газон – все это ерунда, которую можно покрыть деньгами. О закрытии гостевого сектора, как было раньше, речи не идет.

Дело, конечно, не в том, что «Спартак» какой-то особенный, индульгенцию ему никто не выдавал. А в том, что регламент теперь не позволяет закрывать гостевые сектора. Только если матч сорван. А если матч продолжается, можете хоть убивать друг друга.


Слово главе КДК Артуру Григорьянцу.

– Теперь мы не имеем права закрывать секторы на гостевых матчах. Этой нормы нет в регламенте с прошлого года. Если бы подобные проступки были совершенны болельщиками домашней команды, то тогда КДК имел бы право закрыть на следующий домашний матч этой команды сектор, трибуну или постановить провести матч без зрителей. Если матч будет прекращен по вине третьих лиц, например, как это было в игре «Динамо» – «Зенит», когда в Шунина попал файер, то возможны и закрытие секторов, и матч без зрителей – в зависимости от проступка. Но это, повторюсь, если матч будет прекращен. Поскольку болельщики «Спартака» выбежали на поле уже по окончании игры, то, согласно имеющемуся сейчас регламенту, закрытие сектора клубу не грозило.


Больше всего поражает то, как наши футбольные чиновники прикрываются регламентом. Мы, мол, бессильны что-то сделать – против закона не попрешь! Точно так же КДК не может дисквалифицировать игрока, если судья оценил эпизод. Например, игрок А выбьет все зубы игроку Б. Но судью в этот момент переклинит – он покажет игроку А лишь желтую карточку, хотя игрок А заработал, возможно, пожизненную дисквалификацию. И КДК ничего не может сделать – судья-то оценил эпизод! Вот если бы он не увидел момент, тогда бы мы вмешались…

Так и тут. Если бы матч был сорван, то…

Но если вы видите (или не видите?) абсурдность регламентирующих норм, что вам мешает внести в регламент поправки? Это же элементарно: видишь глупость – исправь. Но нет, к этому мы еще не пришли. У нас же как: пока трагедии не случится, никто даже не почешется.


Дома–хорошо, в гостях– все можно. Почему «Спартак» не наказали закрытием сектора

Российский футбол и легионеры

Главная тема недели – слова президента Владимира Путина, поддержавшего инициативу губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев, напомним, предложил ввести импортозамещение в российском футболе. Причем стопроцентное. Аргументация, как всегда, блестящая: легионер – главный враг нашего талантливого парня.


О том, что последние реально талантливые парни – Жирков, Аршавин, Зырянов, Семшов, Павлюченко – появились, когда никакого лимита не было, а значит, дело вовсе не в количестве иностранной рабочей силы, принято не вспоминать – это не укладывается в их картину мира.

Впрочем, вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обнадежил.

– Отказ от легионеров? Нет, это неверно. Это неверное понимание. Собственно, действительно, речь шла о том, что выращивать собственных спортсменов, это и затратно, затратно с точки зрения средств, с точки зрения времени, с точки зрения ресурсов тренерских, и что порой бывает гораздо легче решить вопросы путем покупки каких-то уже готовых, выращенных легионеров. Действительно, Путин согласился с тем, что такая проблема есть, вместе с тем речь шла о том, что нужно достаточно гибко этот вопрос проработать, а о каких-то конкретных решениях речи не шло.

Здравый смысл должен восторжествовать. А добить российский футбол всегда успеем.

Около «Зенита»

По нашей информации, защитник Новосельцев хочет покинуть «Зенит». Его не устраивает ни атмосфера, ни положение в команде – в этом сезоне почти не играл. Какой он уже по счету? И ведь все равно новички с радостью поедут в «Зенит», несмотря на репутацию главного могильщика российских талантов.

Тем временем на стадионе «Зенит Арена» полностью сняли газон. Будут стелить новый. Капитану «Спартака» Глушакову новость явно понравилась. У него все в порядке не только с дальним ударом, но и с юмором. Соцсети вчера взорвались.

Время сборной

Сегодня сборная России приступит к подготовке к Кубку конфедераций. Как у нас положено, задолго до турнира, будто это помогает. В 16.30 (мск) состоится открытая тренировка на «Арене Химки». А завтра сборная России вылетит в Австрию. Готовиться к домашнему Кубку конфедераций наша команда будет в гостях. Фишка такая.

5 июня сыграем с Венгрией в Будапеште, 9 – с Чили в Москве.

Бонус. Абонементная программа «Спартака»

Как думаете, сколько будет продано?


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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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