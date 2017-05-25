«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).

«Иногда мне казалось, что «Манчестер Юнайтед» – самая слабая команда в мире, а я – худший тренер за всю историю. Однако, нам удалось выиграть три трофея и мы вышли в Лигу чемпионов не через второе или третье место премьер-лиги. Мы вернулись в большой турнир, выиграв Лигу Европы.

У нас будет возможность сыграть за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов. – продолжает специалист. – Это большая честь. Думаю, минувший сезон можно со смелостью назвать успешным», – считает португалец.

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Также наставник «красных дьяволов» рассказал, какой был план на встречу с голландским клубом, отметив игру своих подопечных.

«Победа над «Аяксом» – это победа прагматизма, победа целеустремленных людей, которые уважают своего соперника. Мы пытались нейтрализовать сильные стороны «Аякса», используя его слабость. Лично для меня это была победа фантастической команды, игроки которой ведут себя при этом очень скромно», – заявил тренер.

Моуринью, который дважды выиграл Лигу чемпионов (с «Порту», а также «Интером» – прим. Редакции), объяснил, почему победа с «МЮ» в Лиге Европы – самый ценный трофей в его карьере.

«Это самый важный трофей для меня. Почему? Потому что он последний. Таков мой взгляд. Конечно, Лига чемпионов намного выше Лиги Европы, однако, вы должны понять простую вещь – этот трофей Лиги Европы я выиграл вчера. Чувство радости до сих пор меня не покидает», – заключил Моуринью.