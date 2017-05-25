Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Это самый важный трофей в моей карьере». Моуринью подвел итоги сезона

Источник:  Sky SportsКомментарии
Жозе Моуринью
Жозе МоуриньюФото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после победы над «Аяксом» в финале Лиги Европы (2:0).

«Иногда мне казалось, что «Манчестер Юнайтед» – самая слабая команда в мире, а я – худший тренер за всю историю. Однако, нам удалось выиграть три трофея и мы вышли в Лигу чемпионов не через второе или третье место премьер-лиги. Мы вернулись в большой турнир, выиграв Лигу Европы. 

У нас будет возможность сыграть за Суперкубок УЕФА против победителя Лиги чемпионов. – продолжает специалист. – Это большая честь. Думаю, минувший сезон можно со смелостью назвать успешным», – считает португалец.

«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы

Также наставник «красных дьяволов» рассказал, какой был план на встречу с голландским клубом, отметив игру своих подопечных.

«Победа над «Аяксом» – это победа прагматизма, победа целеустремленных людей, которые уважают своего соперника. Мы пытались нейтрализовать сильные стороны «Аякса», используя его слабость. Лично для меня это была победа фантастической команды, игроки которой ведут себя при этом очень скромно», – заявил тренер.

Моуринью, который дважды выиграл Лигу чемпионов (с «Порту», а также «Интером» – прим. Редакции), объяснил, почему победа с «МЮ» в Лиге Европы – самый ценный трофей в его карьере.

«Это самый важный трофей для меня. Почему? Потому что он последний. Таков мой взгляд. Конечно, Лига чемпионов намного выше Лиги Европы, однако, вы должны понять простую вещь – этот трофей Лиги Европы я выиграл вчера. Чувство радости до сих пор меня не покидает», – заключил Моуринью.

Матч

Аякс - Манчестер Юнайтед - 0:2 (0:1)

Голы

Погба 18 (0:1). Мхитарян 48 (0:2).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, де Лигт, Ридевальд (де Йонг, 81), Классен, Юнес, Дольберг (Нерес, 62), Шоне (ван де Бек, 70), Траоре, Зиеш

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Мата (Руни, 90), Валенсия, Мхитарян (Лингард, 74), Рэшфорд (Марсьяль, 84)

Предупреждения:

Велтман, 58; Юнес, 64; Ридевальд, 78 - Мхитарян, 31; Феллайни, 51; Мата, 78

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

24 мая 21:45, Френдс Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Трансфер Гризманна в «МЮ» составит 86 млн фунтовФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Metro.«МЮ» стал победителем ЛЕ, Жулиано – лучшим бомбардиром турнира и итоги сезона в КХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Мхитарян обещал приехать в Москву!» – Арустамян и КО – о финале Лиги Европы«Советский спорт» приводит самые яркие высказывания по финалу Лиги Европы в Стокгольме.Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.Видео дня: 100 тысяч болельщиков собралось в центре Амстердама для просмотра финала ЛЕОколо сотни тысяч болельщики «Аякса» собралось на центральной площади Амстердама для просмотра матча финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).Жозе Моуринью: Случившееся со Златаном - это большая несправедливостьГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму форвард Златана Ибрагимовича, который пропустил финал Лиги Европы против «Аякса» (2:0).Дави Классен: Мы просто были недостаточно хорошиПолузащитник «Аякса» Дави Классен прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.Генрих Мхитарян: Посвящаю победу в ЛЕ всем армянамПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Гених Мхитарян поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам терактаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эрреа прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Петер Бос: Мне казалось, что игра была скучнойГлавный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в финале Лиги Европы.Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страныБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, в чем важность победы манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Жозе Моуринью: Теперь у «МЮ» есть все трофеи мирового футболаГлавный тренер «МЮ» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Моуринью – первый тренер, выигравший ЛЧ и ЛЕ более одного разаГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал первым тренером, которому удалось выиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы/Кубок УЕФА более одного раза.Хуан Мата: Очень важно привезти трофей в Манчестер после того, что там произошлоПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.Поль Погба: Мы заслужили победу в Лиге ЕвропыПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился впечатлениями от победы над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.«МЮ» может сыграть со «Спартаком» в групповой стадии Лиги чемпионовПосле победы «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы-2016/17 определился еще один участник группового турнира Лиги чемпионов-2017/18. Команда Жозе Моуринью может стать соперником «Спартака».Зенитовец Жулиано стал лучшим бомбардиром Лиги Европы по системе «гол плюс пас»Полузащитник «Зенита» Жулиано стал лучшим бомбардиром по системе «гол плюс пас» завершившегося розыгрыша Лиги Европы сезона-2017/18.Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»«Советский спорт» рассказывает о финале Лиги Европы, в котором «МЮ» победил «Аякс» (2:0).Фил Невилл: Команда Моуринью сделала Манчестер гордымБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал победу манкунианцев над «Аяксом» (2:0) в финале Лиги Европы.«Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионовАнглийский «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, причем вступит в борьбу с группового этапа.
Футбол
Генрих Мхитарян: Посвящаю победу в ЛЕ всем армянам
Формула-1
Хэмилтон и Феттель приняли участие в озвучке мультфильма «Тачки 3» (видео)
Футбол
Андер Эррера: Хотим посвятить этот трофей жертвам теракта
Футбол
Дэвид Бекхэм: Сегодня большой вечер для «Манчестер Юнайтед», но еще больший - для города и страны
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости