Поль Погба: Многие говорят про неудачный сезон «МЮ», но мы выиграли три трофея

Игроки «Манчестер Юнайтед» поделились эмоциями после финала Лиги Европы с «Аяксом», который завершился победой «красных дьяволов» со счетом 2:0.



Поль Погба: Мы обыграли «Аякс» ради всей Англии

«Теракт в Манчестере? Все это очень печально, – говорит француз. – Нам пришлось забыть об этом на некоторое время и сосредоточиться на игре против «Аякса», потому что это было очень важно для «Юнайтед». Мы победили для всей Англии. Мы играли за эту страну, за Манчестер, за людей, которые погибли из-за теракта.

Мы знали, что нам предстоит сыграть в Лиге Европы, и нашей целью перед стартом минувшего сезона была победа. Некоторые говорят, что «Манчестер» провел неудачный сезон, но команда выиграла три трофея. Мы много работали, и теперь можем быть довольны. Очень важно было в начале матча перехватить инициативу, взять мяч под свой контроль. – говорит Погба. – Думаю, мы провели отличную игру», – сказал полузащитник.

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«Мы всегда нацелены только на победу. В футболке «МЮ» не может быть иначе. – говорит испанец. – Конечно, мы могли достичь большего в чемпионате, но закончить сезон с тремя титулами – тоже неплохой результат. Думаю, матч против «Аякса» – решающий момент. Если бы мы проиграли эту встречу, то сезон можно было бы считать провальным. Считаю, что мы заслужили победу. «Юнайтед» доказал всем, что является настоящей командой», – сказал хавбек.

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«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих партнеров. Если бы не они, я бы не забил в матче с «Аяксом». После встречи с «Сельтой» я мечтал отличиться в финале, и это случилось.

Мы вели борьбу на двух фронтах – в чемпионате Англии и Лиге Европы. В АПЛ нам не удалось достигнуть поставленной цели, однако, мы приложили все усилия в финале с «Аяксом» и вышли в Лигу чемпионов, выиграв трофей», – заявил хавбек.

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