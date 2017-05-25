«Что за низкая пропаганда антиморали!» Скандал перед стыковым матчем РФПЛ

«Енисей» решил, что вместо детей футболистов на поле выведут модели. Жене одного из игроков «Арсенала» это очень не понравилось.

24 мая «Енисей» рассказал, что на стыковой матч против «Арсенала» игроков на поле выведут 22 местные модели. «Будет красивый футбол в прямом смысле этого слова!» – сообщается в официальном паблике «Енисея» в социальной сети «ВКонтакте».

Не всем понравилась такая акция: в комментариях некоторые болельщики были недовольны, что с футболистами выйдут не дети из спортивных школ, которые могли бы пройти за руку с кумиром.

Но ярче всех высказала недовольство жена защитника «Арсенала» Максима Беляева в своем инстаграме.

– Меня сейчас переполняют эмоции удивления и возмущения... Завтра у нас будет стыковой матч с ФК «Енисей» в Красноярске, а сегодня выходит забавная новость о том, что игроков на поле выведут «22 красноярские модели», ПОЭТОМУ «будет красивый футбол в прямом смысле этого слова!» – анонсирует пресс-служба сибиряков... Что..? Простите??? Вы серьезно???

Начнем с того, что почти у каждого игрока есть жена, невеста или любимая девушка, и я на 100% уверена, каждая из них поддержит меня и будет также шокирована оригинальной мыслью и новейшим подходом пиар-службы ФК «Енисей». Далее, какую глубокую мысль несет в себе этот непонятный и скользкий жест..? Когда игроков выводят на поле малыши – это фантастически мило... я всегда смотрю на Максима и представляю, каким он будет папой. Более того, это важно для продвижения и развития детского футбола, для внедрения в сознания людей, что детей необходимо отдавать в спорт, и тогда из них вырастут вот такие богатыри. Когда на поле танцуют девушки из группы поддержки – это весело, задорно, атмосферно и очень к месту. Когда в матче 27 тура РФПЛ «Зенит» – «Терек» игроки появились на поле с ветеранами Великой Отечественной Войны – это было ТРОГАТЕЛЬНО ДО СЛЕЗ!!!

Но объясните мне, что это за низкая пропаганда антиморали: какие-то непонятные женщины выводят игроков на поле, в то время, когда жены смотрят на это действо с трибуны или по телевизору??? Кто тот человек, который придумал «это» и несет в футбол свои фантазии? Может быть, это всего лишь попытка выбить наших игроков из равновесия? Это единственное логичное объяснение! Я вижу такой подтекст. В футбол надо играть честно и красиво, но не за счет сомнительных мероприятий! Что касается нашей пары, мы имеем традиционное, если хотите, устаревшее, «бабушкино и дедушкино» понимание, что такое семья, отношения и жизненные ценности. И за ручку ходить у нас принято ходить друг с другом, поэтому нам противоестественны вот такие «перфомансы». Почему-то организаторы не предложили, чтобы игроков выводили жены... Вместо жен предоставим игрокам «22 модели»! Традиционные ценности вас не интересуют? Лучше пропагандировать порнографию и деградацию! И здорово, когда это делают публичные люди - футболисты! Ведь у нас и так в мире почти ничего святого не осталось! Давайте добьем!!! Пусть тысячи людей смотрят с трибун и с экранов и вдохновляются – игрок ведет за руку чужую девку! Значит и мне можно!!! Даешь каждому по девке!!! Максим обязан по контракту ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, а не участвовать в сомнительных мероприятиях, которые ему неприятны. Выходить он завтра с моделью женского пола не будет, а этот пост на всякий случай, чтобы вы знали, что переходите границы и влезаете в личное пространство семьи и отношений!

P.S. А если потребуется, в будущем на поле своего мужа буду выводить я!

P.P.S Это был тест на высокий уровень морали. Если кто-то меня не понял, то, к сожалению, вы тест не прошли. Поправьте меня, если я не права, – написала супруга футболиста Кристина Ларина.

В комментарии к ее записи пришел муж одной из девушек, который объяснил, зачем это все.

– Уважаемая жена избранного человека, кому должны поклоняться все, ведь вы высшее общество, сам Бог Вам дал быть королевой! Пишу Вам как муж одной из девушек: у нее не простая выдалась жизнь, и она очень хороший человек, и когда я услышал о краевом конкурсе красоты, то кое-как уговорил ее участвовать в нем! И по условиям конкурса, они должны участвовать в массовых мероприятиях. И вот на этой самой игре им нужно будет всего пару минут вывести этих ВЕЛИКИХ людей на стадионе, после чего мы с ней сразу поедем домой, так как мне и ей абсолютно наплевать на футбол, и кто там выиграет нам тоже без разницы. Я даже впервые услышал о таких командах как тульский «Арсенал» и «Енисей». Но Вы в данном посте просто взяли о оскорбили всех девушек, в том числе и мою. А ведь тоже можно написать, что «Подстилка Футболиста» забоялась за свою задницу, и ее герой уйдет к другой, и из футбольной королевы Вы станете обычным человеком. Так что не бойтесь, никому Ваш настоящий МУЖИК не нужен, девушки здесь тоже занятые и они выполняют только условия конкурса, придуманные организаторами, – ответил супруг.

Кстати, это не первый случай в футбольной истории, когда девушки принимали участие в официальном открытии матча. В честь Дня святого Валентина голландские клубы «Ваалвейк» и «Эммен», выступающие во втором дивизионе, вышли на поле с моделями в нижнем белье. Также футболисты вместе с девушками устроили розыгрыш специальных призов среди зрителей, которым руководила Ленти Франс, обладательница титула «Мисс Бельгия – 2016».





Источник: ФК «Ваалвейк»

Именно голландским примером и вдохновились в Красноярске.

– Поводом для этой акции послужила заметка в фэйсбуке известного журналиста и комментатора Ильи Казакова, где он рассказывал о подобной практике в чемпионате Голландии. Мы решили взять эту идею и реализовать на историческом для Красноярска матче с «Арсеналом», потому что до этого наша команда никогда не играла в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу. Такая «фишка» с моделями стала одной из причин поднятия интереса к матчу в СМИ. Что касается отдельных комментариев в интернете об «антиморальности» такой акции – девушки будут в красивых платьях. Хочу отметить, что обычно игроков выводят дети, как везде это принято – мы тоже эту практику используем, но здесь особый случай, поэтому решили сделать дополнительный медийный повод, – ответили корреспонденту «Советского спорта» в пресс-службе «Енисея».

Во всех матчах весенней части РФПЛ Максим Беляев был в стартовом составе «Арсенала», поэтому он наверняка сыграет и в стыках. А мы понаблюдаем, действительно ли Максим выйдет на поле без сопровождения девушки и будет ли футбол в стыковом матче красивым.

Матч Енисей - Арсенал Место и дата 25 мая 15:30, Центральный, Текстовая трансляция



