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Что неприличное предложили Златану? Детали победы «МЮ», которых вы не заметили

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В уникальный день для Ибры с ним и с командой Моуринью происходило много любопытного.

Удивительно, но Златан Ибрагимович только что впервые в жизни выиграл полноценный еврокубок: до Лиги Европы-2016/17 он побеждал только в одноматчевом Суперкубке-2009 с «Барселоной» и в клубном чемпионате мира того же года.


Источник: инстаграм Златана Ибрагимовича

В финале он не сыграл из-за травмы, но вместе с остальными травмированными, конечно же, приехал на финал: в свою родную Швецию.

Фото: Gettyimages.ru

Болельщик «Манчестера» выделился из толпы еще до победы своей команды: он предложил Златану кое-что неприличное в обмен на то, чтобы Ибра остался. Видимо, в футболе вообще после травмы и именно в «МЮ».

Текст на баннере: «Златан, останься, и ты сможешь трахнуть мою жену»
Текст на баннере: «Златан, останься, и ты сможешь трахнуть мою жену»

Ибрагимович после игры, уже с золотой медалью, подошел к этому баннеру и сфотографировался с ним. О реакции на само предложение пока ничего не известно.

Источник: скриншот телетрансляции матча
Источник: скриншот телетрансляции матча

Кстати, этот титул стал уникальным еще и для Уэйна Руни: это первый футболист, выигравший английскую премьер-лигу, Кубок английской Лиги, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

В финальном матче Руни вышел на замену на последней минуте, чтобы в концовке быть капитаном «МЮ» и первым поднять кубок
В финальном матче Руни вышел на замену на последней минуте, чтобы в концовке быть капитаном «МЮ» и первым поднять кубокФото: Gettyimages.ru

«Манчестер Юнайтед» впервые выиграл Лигу Европы, в турнире-предшественнике Кубке УЕФА команда тоже никогда не побеждала.

Жозе Моуринью провалился в чемпионате Англии до 6 места, но взял три других трофея за сезон: Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы
Жозе Моуринью провалился в чемпионате Англии до 6 места, но взял три других трофея за сезон: Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу ЕвропыФото: Gettyimages.ru

Добро пожаловать на «Златан Арену»! Ибрагимович помог «МЮ» обыграть «Аякс»

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И, конечно же, в раздевалке после всех празднований игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали свой город после теракта на «Манчестер арене».

Теракт в Манчестере на стадионе: что случилось и как это относится к спорту?

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