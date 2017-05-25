Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»

Сегодня стартует первая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ – питерский «Зенит» сыграет с «Химками». «Советский спорт» задумался, у кого больше шансов на успех.

МОТИВАЦИЯ

Тут все просто – команды, по сути, борются за путевку в Евролигу. Мало кто сомневается, что вторым финалистом будет ЦСКА, и если «Локо» не совершит сенсацию, остановив армейцев, то именно победитель пары «Зенит» – «Химки» получит право выступать в главном клубном турнире континента в следующем сезоне. Желто-синие там уже не раз играли, питерцы – нет. Но попасть в Евролигу в обоих клубах хотят одинаково сильно.

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

У химчан почти в два раза выше бюджет (1,28 миллиарда против 750 миллионов рублей) и больше регалий, однако в нынешнем сезоне оба очных матча в рамках регулярки Единой лиги ВТБ остались за «Зенитом». В первом круге, дома, подопечные Василия Карасева вырвали победу в одной из самых ярких встреч сезона – 114:110. Во втором, в Подмосковье, не дали сопернику взять реванш (74:66). Самим игрокам «Зенита» это теперь придаст уверенности, а «Химкам» – лишней мотивации.

ЛИДЕРЫ

Алексей Швед и Сергей Карасев. Приятно, когда в российских клубах роль лидера прочно закреплена за россиянами. Собственно, подобного больше нет нигде – даже в «Парме» до перехода в УНИКС игрой заправлял серб Данило Анджушич.

Швед и Карасев друг за другом вернулись из-за океана, Алексей – годом раньше, Сергей – перед началом этого сезона. Оба прекрасно применили полученные в НБА навыки и опыт на внутренней арене. Карасев-младший отлично влился в давно знакомый коллектив (уезжал-то он в «Кливленд» из «Триумфа», который впоследствии стал «Зенитом»), возглавил нападение команды и набирал по 15,4 очка в среднем в регулярке. В том, что путерский клуб провел лучший сезон в истории, выйдя в плей-офф со второго места, большая заслуга именно сына главного тренера команды.

Швед и вовсе чуть не стал лучшим снайпером чемпионата (средний результат – 22,8 очка, больше только у Николаса Миннерата из «Автодора»). «Химки» потеряли почти всех звезд, попрощавшись в межсезонье с Тайризом Райсом, Петтери Копоненом, Джеймсом Огастином и Зораном Драгичем. Понятно, что в их отсутствие у Алексея не оставалось выбора, кроме как стать настоящим лидером – причем, не только в плане набираемых очков. При небольших оговорках, белгородец с такой задачей справился. Да, пропустил обе игры с ЦСКА из-за травм, но помог команде преодолеть непростое начало сезона, вывел ее на третье место в таблице регулярки, попутно стал MVP Кубка Европы (где «Химки» выбыли в четвертьфинале) и теперь ведет к финалу в Лиге ВТБ. Даже с учетом того, что оба играют на разных позициях (Швед – чистый защитник, Карасев часто выходит третьим номером), следить за дуэлью россиян будет интересно!

СОСТАВ

Понятно, что ни Швед, ни Карасев не тянут свои команды в одиночку. Но более сбалансирован состав, похоже, у «Зенита».

Питерцы не держат много звезд, но почти каждый игрок заявки под чутким руководством Карасева-старшего может приносить существенную пользу. Особенно – в атаке, где есть и Янис Тимма, и Райан Тулсон, и раскрывшийся по-новому в этом сезоне Стефан Маркович. Плюс постоянно угрожают кольцу соперника Демонте Харпер и Аарон Уайт. В обороне «Зенит» упирает на командные взаимодействия, и тут может возникнуть определенная проблема – у питерцев просто нет баскетболиста, способного индивидуально сдержать Шведа! А именно его придется как-то останавливать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

«Химки» же берут опытом. Душко Иванович проделал непростую работу, пытаясь наладить взаимодействия в серьезно обновленном составе. Но ближе к матчам плей-офф ему, похоже, это удалось. Здесь есть Сергей Моня и Егор Вяльцев с их железным характером, бойцовскими качествами, высоким баскетбольным интеллектом, хорошим дальним броском и неплохой защитой. Есть MVP Единой лиги 2013 года Эрл Роуланд (тогда блиставший в ВЭФе). Есть серьезно прибавивший Марко Тодорович, который в прошлом сезоне часто оставался лишним легионером, но теперь, после оттока прежних звезд, получил шанс раскрыться – и им воспользовался. В общем, чтобы не придумал Карасев-старший и как бы не старался его сын, у Душко Ивановича есть парни, способные разрушить любой план «Зенита».

ПРОГНОЗ

Пожалуй, давно мы не видели столь равных соперников на одной стадии плей-офф Единой лиги! Но – это только на бумаге. Что будет на площадке – вопрос. Игры на вылет – совсем не регулярка, тут дрожат коленки, бьет мандраж, нехватка опыта подобной борьбы часто выходит боком. Именно этот опыт может дать минимальное преимущество «Химкам». Но если желто-синие и выйдут в финал, то, скорее всего, лишь в пяти матчах.