Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей- : -Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»
Фото: БК «Химки»

Сегодня стартует первая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ – питерский «Зенит» сыграет с «Химками». «Советский спорт» задумался, у кого больше шансов на успех.

МОТИВАЦИЯ

Тут все просто – команды, по сути, борются за путевку в Евролигу. Мало кто сомневается, что вторым финалистом будет ЦСКА, и если «Локо» не совершит сенсацию, остановив армейцев, то именно победитель пары «Зенит» – «Химки» получит право выступать в главном клубном турнире континента в следующем сезоне. Желто-синие там уже не раз играли, питерцы – нет. Но попасть в Евролигу в обоих клубах хотят одинаково сильно.

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

У химчан почти в два раза выше бюджет (1,28 миллиарда против 750 миллионов рублей) и больше регалий, однако в нынешнем сезоне оба очных матча в рамках регулярки Единой лиги ВТБ остались за «Зенитом». В первом круге, дома, подопечные Василия Карасева вырвали победу в одной из самых ярких встреч сезона – 114:110. Во втором, в Подмосковье, не дали сопернику взять реванш (74:66). Самим игрокам «Зенита» это теперь придаст уверенности, а «Химкам» – лишней мотивации.

ЛИДЕРЫ

Алексей Швед и Сергей Карасев. Приятно, когда в российских клубах роль лидера прочно закреплена за россиянами. Собственно, подобного больше нет нигде – даже в «Парме» до перехода в УНИКС игрой заправлял серб Данило Анджушич.

Швед и Карасев друг за другом вернулись из-за океана, Алексей – годом раньше, Сергей – перед началом этого сезона. Оба прекрасно применили полученные в НБА навыки и опыт на внутренней арене. Карасев-младший отлично влился в давно знакомый коллектив (уезжал-то он в «Кливленд» из «Триумфа», который впоследствии стал «Зенитом»), возглавил нападение команды и набирал по 15,4 очка в среднем в регулярке. В том, что путерский клуб провел лучший сезон в истории, выйдя в плей-офф со второго места, большая заслуга именно сына главного тренера команды.

Швед и вовсе чуть не стал лучшим снайпером чемпионата (средний результат – 22,8 очка, больше только у Николаса Миннерата из «Автодора»). «Химки» потеряли почти всех звезд, попрощавшись в межсезонье с Тайризом Райсом, Петтери Копоненом, Джеймсом Огастином и Зораном Драгичем. Понятно, что в их отсутствие у Алексея не оставалось выбора, кроме как стать настоящим лидером – причем, не только в плане набираемых очков. При небольших оговорках, белгородец с такой задачей справился. Да, пропустил обе игры с ЦСКА из-за травм, но помог команде преодолеть непростое начало сезона, вывел ее на третье место в таблице регулярки, попутно стал MVP Кубка Европы (где «Химки» выбыли в четвертьфинале) и теперь ведет к финалу в Лиге ВТБ. Даже с учетом того, что оба играют на разных позициях (Швед – чистый защитник, Карасев часто выходит третьим номером), следить за дуэлью россиян будет интересно!

СОСТАВ

Понятно, что ни Швед, ни Карасев не тянут свои команды в одиночку. Но более сбалансирован состав, похоже, у «Зенита».

Питерцы не держат много звезд, но почти каждый игрок заявки под чутким руководством Карасева-старшего может приносить существенную пользу. Особенно – в атаке, где есть и Янис Тимма, и Райан Тулсон, и раскрывшийся по-новому в этом сезоне Стефан Маркович. Плюс постоянно угрожают кольцу соперника Демонте Харпер и Аарон Уайт. В обороне «Зенит» упирает на командные взаимодействия, и тут может возникнуть определенная проблема – у питерцев просто нет баскетболиста, способного индивидуально сдержать Шведа! А именно его придется как-то останавливать, чтобы увеличить свои шансы на успех.

«Химки» же берут опытом. Душко Иванович проделал непростую работу, пытаясь наладить взаимодействия в серьезно обновленном составе. Но ближе к матчам плей-офф ему, похоже, это удалось. Здесь есть Сергей Моня и Егор Вяльцев с их железным характером, бойцовскими качествами, высоким баскетбольным интеллектом, хорошим дальним броском и неплохой защитой. Есть MVP Единой лиги 2013 года Эрл Роуланд (тогда блиставший в ВЭФе). Есть серьезно прибавивший Марко Тодорович, который в прошлом сезоне часто оставался лишним легионером, но теперь, после оттока прежних звезд, получил шанс раскрыться – и им воспользовался. В общем, чтобы не придумал Карасев-старший и как бы не старался его сын, у Душко Ивановича есть парни, способные разрушить любой план «Зенита».

ПРОГНОЗ

Пожалуй, давно мы не видели столь равных соперников на одной стадии плей-офф Единой лиги! Но – это только на бумаге. Что будет на площадке – вопрос. Игры на вылет – совсем не регулярка, тут дрожат коленки, бьет мандраж, нехватка опыта подобной борьбы часто выходит боком. Именно этот опыт может дать минимальное преимущество «Химкам». Но если желто-синие и выйдут в финал, то, скорее всего, лишь в пяти матчах.

Матч

Зенит - Химки

Место и дата

25 мая 20:00, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Карасев: «Зенит» подойдет к полуфинальным встречам с «Химками» в боевом составеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Химок».Хайнс продлит контракт с ЦСКААвторитетный израильский журналист Дэвид Пик сообщил, что московский ЦСКА договорился о продлении контракта с американским форвардом Кайлом Хайнсом.Сергей Кущенко: Лишь девять процентов суммарного бюджета российских клубов Единой лиги ВТБ поступает из бюджетаПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лишь девять процентов суммарного бюджета клубов лиги являются бюджетными средствами.Зачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюЗачем нужен такой «Зенит»? Главное для Петербурга за неделюОдин «Зенит» все-таки решил главную задачу на концовку: вторая команда осталась в ФНЛ. Но не факт, что это хорошо.Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛЧто дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ«Советский спорт» выяснил, что в хоккее чемпиону достается меньше, чем в баскетболе и сколько стоят трансляции спорта в России.Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСаЕвгений Пашутин покинул пост главного тренера УНИКСа, сообщается на официальном сайте клуба.Почему «Зенит» не платит налоги? Изучаем бюджеты баскетбольных клубовПочему «Зенит» не платит налоги? Изучаем бюджеты баскетбольных клубовЕдиная лига ВТБ обнародовала бюджеты всех российских клубов за сезон 2016-2017. «Советский спорт» изучил порой весьма забавные цифры.Казлаускас и Банти могут возглавить УНИКСУНИКС рассматривает на пост главного тренера команды литовца Йонаса Казлаускаса и итальянца Луку Банти, сообщают «Известия».«Российский спорт пока не может быть доходным»«Российский спорт пока не может быть доходным»Единая лига ВТБ традиционно опубликовала бюджеты всех российских клубов – теперь на сезон 2016-2017.Сергей Иванов: «Парме» надо увеличить бюджет, чтобы остаться в Единой лигеПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал возможный состав участников турнира на следующий сезон.Илона Корстин: За «Матч звезд» на билетах мы заработали больше, чем иные команды – за весь сезонГенеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мыслями относительно бюджетов клубов на текущий сезон.Сергей Иванов: Надо разобраться, почему клубы платят мало налоговПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мыслями относительно бюджетов российских клубов, выступающих в турнире.Сергей Иванов: Выделили 15 миллионов на погашение долгов РФБПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал бюджет турнира на сезон 2016-2017.Евгений Богачев: Пашутин не выполнил условия для автоматического продления контракта с УНИКСомПрезидент УНИКСа Евгений Богачев высказался о будущем главного тренера команды Евгения Пашутина после вылета команды из плей-офф Единой лиги ВТБ.«Крылья Советов» – «Зенит». ОнлайнВ матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом».«Челси» - чемпион Англии, первое очко белорусов на ЧМХ и «Локомотив-Кубань» в полуфинале Лиги ВТБ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Кит Лэнгфорд: Я разочарован, мы потеряли сезонЛучший бомбардир УНИКСа Кит Лэнгфорд прокомментировал поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой Лиг ВТБ.Евгений Пашутин: Нам не хватило духа победителейГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал поражение от команды «Локомотив-Кубань» (79:84) в четвертьфинале Единой лиги ВТБ.Саша Обрадович: От серии с ЦСКА жду победыГлавный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (84:79) и выход в полуфинал Единой лиг ВТБ.Евгений Пашутин: У УНИКСА в этом году не было чемпионской командыГлавный тренер УНИКСа Евгений Пашутин подвел итог выступления команды в сезоне.
Хоккей
Мэр Новокузнецка: Зиновьев не смог попасть в кабинет Чернышенко и стоял под дверью
Футбол
«Спартак» летом проведет сбор в Австрии
Футбол
Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублей
Футбол
Гаттузо возглавит молодежную команду «Милана»
все новости
Химки
Химкикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости