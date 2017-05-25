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Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистов

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистов
Фото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.

Сборная России по новой традиции, начатой при Фабио Капелло, назначила местом встречи перед сборами подмосковный отель «Шератон».

Что это значит на бумаге? Во-первых, – легкий доступ к аэропорту «Шереметьево» – отель расположен всего в нескольких минутах езды – это важно для иногородних игроков и для комфортного выезда команды. Во-вторых, – быстрая поездка до тренировочного поля в Химках – это вам не из центра города по пробкам в область пробиваться.

На деле же у многих футболистов, как впрочем и у журналистов, утреннее путешествие в Подмосковье по Ленинградскому шоссе обернулось многокилометровой пробкой. На пересечении с МКАДом она есть всегда, но в это утро была особенно жестокой – на левой полосе друг за другом встали три автомобиля, ожидавших полицейских, а за ними еще одна авария – маршрутка протаранила легковушку. Вот и стояли.

На удивление, опоздавших в сборную оказалось не так и много. Можно даже сказать, что их вообще не было. Станислав Черчесов – не Капелло, он не стал строго привязываться к озвученному времени сбора – 13:00, а дал возможность футболистам прибыть в расположение национальной команды и к 13:30 и даже к 14:00.

Хотя начало сбора было назначено примерно на 11:00, некоторые иногородние футболисты заселились в свои номера еще рано утром. Среди них были голкипер Александр Беленов из «Уфы», а также полузащитники Юрий Газинский из «Краснодара» и Александр Ерохин из «Ростова».

Одним из первых в сборную прибыл Александр Самедов. Следующего гостя пришлось ждать почти 20 минут. Забегая вперед, скажем, что с прессой отказались общаться абсолютно все. Обнадежил лишь Руслан Камболов из «Рубина», пообещавший выйти «через пару минут». Но больше из дверей гостиницы он не появлялся.

Через тонированные стекла отеля удалось заметить Дениса Глушакова, лучшего игрока сезона в премьер-лиге по официальной версии, который в двери отеля не входил. Оказалось, что в гостинице есть еще по крайней мере два выхода, которыми приноровились пользоваться футболисты, после того, как в один из них вбегал опоздавший в команду к Фабио Капелло Александр Кокорин.

С нападающим «Зенита» все понятно – опоздал и не хотел «палиться» перед прессой. Но вот чего бояться лучшему футболисту страны Денису Глушакову, в прямом эфире федерального канала еще недавно отхлебывавшему самогона из огромной банки, или Игорю Акинфееву, переписавшему в этом сезоне еще несколько национальных рекордов?

Добрая половина сборной выбрала черный ход. Мимо журналистов проходили в основном не искушенные в методах конспирации футболисты, такие, как Роман Зобнин, Георгий Джикия, Виктор Васин, Гилерме, Александр Бухаров… Также через главный вход в отель попали Артем Дзюба, Дмитрий Комбаров, Алексей Миранчук с Дмитрием Тарасовым, Роман Шишкин и некоторые другие, включая Александра Головина из ЦСКА.

– Ты же хотел что-то сказать, – напомнил ему одноклубник Виктор Васин, ожидавший партнера у двери. Однако и Александр прошествовал мимо, не проронив ни слова.

Одним из последних в отель прибыл защитник «Спартака» Илья Кутепов. Все остальные попали внутрь через два черных хода. Сборной оставалось дождаться лишь Федора Кудряшова.

Только в Австрии к национальной команде присоединятся голкипер Владимир Габулов, спасающий свой «Арсенал» от вылета в ФНЛ в стыковых матчах, и Роман Нойштедтер, которому еще предстоит провести игру 33-го тура чемпионата Турции за свой «Фенербахче», который встречается с «Трабзонспором». Туркам, конечно, потом еще играть 34-й тур, но тренер, видимо, согласится отпустить своего резервиста в сборную России.

К моменту, когда пора было заканчивать собираться и начинать обедать, за окном уже во всю поливал дождь. А ведь вечером, в 16:30, футболистам предстояло выйти на поле стадиона «Химки-Арена» – на первую тренировку перед отъездом в Австрию для подготовки к Кубку конфедераций.

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