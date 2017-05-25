Игорь Черевченко: В новом сезоне «Локо» поборется за золото

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко в интервью еженедельнику «Советский спорт – Футбол» поведал о «Балтике», которую спас от вылета из ФНЛ, и предсказал железнодорожникам скорое чемпионство.



«СЕМИН СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ»

– В феврале, когда вы возглавили «Балтику», она шла на предпоследнем месте, в десяти очках от спасительной 15-й строки. Как удалось за столь короткий срок изменить лицо команды и результаты?

– Встретившись с игроками, сразу дал понять: самое главное – психология. Безусловно, тяжело нести ношу аутсайдера. Что ни говори, ребята смотрят в таблицу. Но мы нашли общий язык. Уже на сборах было видно, что команда хорошая, боевитая. В достижении цели больше заслуга даже не тренерского штаба, а самих футболистов.

– Зимой в «Балтику» перешел Александр Шешуков, самый именитый сегодня игрок команды. Но в стартовом составе хавбек появился лишь в матче последнего тура с «Шинником» (1:0).

– Мы брали его как игрока основы. Но не заладилось уже на сборе – Саша получил неприятную травму, долго лечился. Это футбол, от подобного никто не застрахован. Во встрече с «Шинником» Шешуков показал себя игроком высокого уровня, очень помог команде. Чувствовалось, что на поле есть опытный футболист, способный подсказать молодым ребятам, находившимся рядом.

– Контракты большинства игроков «Балтики» истекают по окончании сезона. Что дальше?

– У меня не было времени вникать в эти детали – сосредоточился исключительно на текущей работе. Ни с кем не разговаривал на тему будущего. Даже о моей дальнейшей судьбе говорить рано: контракт с клубом заканчивается 31 мая. Буду в Калининграде за день до этого, встретимся с руководством, все обсудим. Подобные дела быстро не решаются.

– «Локомотив» взял Кубок России, но в чемпионате финишировал восьмым. Как оцените сезон?

– Раз выиграли титул и попали в Лигу Европы, уже значит, что он удачный. Уверен, Юрий Павлович (Семин. – Прим. ред.) сделает выводы и на следующий год «Локомотив» будет бороться за высокие места. Вплоть до чемпионства. «Спартак» же выиграл золото. Почему «Локо» в новом сезоне не может сделать то же самое?

– Это второй кубок «Локомотива» за два года. Ранее железнодорожники взяли трофей под вашим руководством, но в чемпионате стали седьмыми. В чем секрет подобного перекоса в пользу одного турнира?

– Перекоса нет. Еще в конце 90-х все называли «Локомотив» кубковой командой. Почетно, когда так говорят. Значит, боятся и уважают.

– В 90-х – начале 2000-х был популярен семинский девиз: «Мяч должен долетать до наших ворот только рваным». С каким девизом играет сегодняшний «Локомотив»?

– С таким же. Ребята не берегут ни себя, ни соперника. Только игроки другие. Я бы не сказал, что их класс стал выше – изменился сам футбол.

– Есть мнение, что ни одна из команд не показывала в этом сезоне чемпионской игры. Вы как считаете?

– Если «Спартак» выиграл чемпионат, значит, заслужил титул. И так можно сказать про любую команду, взявшую золото. Тут даже обсуждать нечего.

«НЕ ПОНИМАЮ, ПОЧЕМУ НЕ ВЫЗЫВАЮТ ДЕНИСОВА»

– В сборную России вызвано три представителя «Локо» – Гилерме, Миранчук и Тарасов. Кто-то еще из команды достоин был оказаться в этом списке?

– Игнатьев – учитывая то, как он провел концовку чемпионата. Не понимаю, почему не вызывают Игоря Денисова. Считаю, он сильнейший опорник чемпионата России. Но это мое мнение как болельщика.

– На что способны россияне на Кубке конфедераций?

– Черчесов – сильный тренер, способный хорошо подготовить команду к крупному турниру, тем более проходящему в нашей стране. Думаю, в полуфинал мы должны выйти.

– А на ЧМ-2018?

– Год – большой срок по футбольным меркам. Многие футболисты еще проявят себя в чемпионате, кто-то выстрелит. Может, половина сборной поменяется. Так что на чемпионате мира все может быть.

– Сборная Таджикистана, за которую вы выступали, не прошла дальше второго раунда в отборе ЧМ-2018. В чем причина?

– Много футболистов играет во внутреннем чемпионате. Хотя сейчас уже стали уезжать за границу, в частности, в Болгарию. Вдобавок в Азиатской конфедерации сильные соперники – та же Австралия. Там тяжело пройти квалификацию. Но сборная не стоит на месте, прогрессирует, играет на равных с конкурентами. У команды все впереди.

– Когда реально претендовать на путевку в финальную часть мундиаля?

– Не раньше ЧМ-2026. К тому времени подрастет новое поколение. В Таджикистане последние два года уделяют большое внимание юношескому футболу. Я сам провожу там детский турнир. Руководители самого высокого уровня заинтересованы в развитии в стране этого вида спорта.

– Вы выступали за «Локомотив» с юным Маратом Измайловым. Игрок со странностями?

– На поле он да, странный. Креативщик, каких в России редко встретишь. А в жизни – не знаю. Когда мы с ним играли, Марат не приостанавливал карьеру. Может, дело в проблемах со здоровьем.

– Еще один ваш бывший одноклубник, Сергей Игнашевич, в июле отметит 38-летие, но по-прежнему надежен в защите. Сколько он сможет еще играть?

– Сергей профессионал. Думаю, сам поймет, когда пора остановиться. Если будут силы и обойдут стороной травмы, может еще лет пять играть. Когда человек уверен в себе, зачем заканчивать раньше времени? Тем более в неполные 38 Игнашевич выступает на очень высоком уровне.

Полностью интервью с Черевченко читайте в ближайшем номере «ССФ», который выйдет 30 мая.