«Нашли стрелочника». Прав ли мэр Новокузнецка, который наехал на Зиновьева?

Обозреватель «Советского спорта» рассуждает о ситуации в новокузнецком «Металлурге» и слушает гендиректора Сергея Зиновьева.

КУЗНЕЦОВ: ЗИНОВЬЕВ МНЕ НЕ НУЖЕН

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов наехал на гендиректора «Кузни» Сергея Зиновьева, сказав следующее на радио «Кузбасс ФМ» об исключении «Металлурга» из КХЛ:

«Надежда умирает последней. Хотя я как человек, который любит город и хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения. И это решение меня разочаровало. Не были услышаны наши доводы. Не были рассмотрены альтернативные варианты. Не услышали мнения тысяч болельщиков, причем со всей России…

Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которые допустили эту ситуацию и начали ее решать, когда все было практически предрешено. Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен – у него там какие-то межличностные отношения с Чернышенко, благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Я дал поручение юристам проверить, законно ли исключение «Металлурга» по регламенту лиги. И надо готовиться к ВХЛ. С такой игрой, которую «Кузня» показывала в последнем сезоне — не факт, что мы будем успешно играть в Высшей лиге».

А теперь – мои ремарки, позвольте.

1. Да, в среду Сергей Зиновьев сидел под дверью, за которой проходил Совет директоров КХЛ. Но он и не мог туда попасть, потому что не входит в эту организацию.

2. Имеется в виду какая-то другая дверь? Совет руководителей команд КХЛ состоялся позже, и на нем Зиновьев присутствовал. После этого я сам видел, как Сергей разговаривал с Дмитрием Чернышенко, а затем общался с Дмитрием Курбатовым. Никакого конфликта между ними не наблюдалось.

3. Как мне сообщают из Новокузнецка, когда Зиновьева поставили директором клуба, и он начал стараться, пытаясь сохранить «Кузню» в КХЛ, то единственное, на что хватило мэра – это написать обращение в ВКонтакте с хэштегом «Кузняживи». Понятно, что все клубы КХЛ не имеют самоокупаемости. И в такую дыру «Металлург» загнало хроническое безденежье, когда от команды отвернулись местные власти.

4. А теперь они нашли виноватого – Сергея Зиновьева, и призывают болельщиков смириться с тем фактом, что «Кузня» будет выступать в ВХЛ. Этим снимается большая головная боль, потому что расходы на клуб ВХЛ на порядок меньше, чем на команду КХЛ. Поручение юристам? Сразу скажу, без юридических служб, что КХЛ все сделала законно. Даже не сомневайтесь.

Пошумят – и разойдутся. И вот стрелочник уже есть. Местные власти ни в чем не виноваты. Вот так Сергей Кузнецов эффектно вышел из этой истории.

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ЗИНОВЬЕВ: ЭТО НЕЧЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ





А вот мне в среду было больно смотреть на Сергея Зиновьева. Вид у него был убитый, когда гендиректор «Кузни» давал интервью.

– Накануне вы говорили мне, что надеетесь на положительное решение. Тем не менее, ваш клуб исключили из КХЛ.

– Нам были озвучены понятные критерии. Но они были приняты ближе к концу чемпионата. И мы до конца верили, что у нас еще будет время для того, чтобы исправить ситуацию. Что нам дадут еще один год на участие в первенстве КХЛ.

Я считаю, что принятые решения идут вразрез существующему регламенту. Они юридически необоснованные и непопулярные. Целый регион с двумя миллионами жителей остался без команды КХЛ. Я бы сказал, что лига совершила просчет. Посмотрите, сколько хороших игроков вышло из нашего клуба. А правила игры, которые сейчас диктует КХЛ, нужно устанавливать в начале сезона.

– Вы будете оспаривать это решение в суде?

– Мы проведем консультации. Но повторю, что это решение неправомерно. Делать какие-то выводы в конце чемпионата – это нечестно. Вы посмотрите на другие клубы – там по зарплатной ведомости скопилось около одного миллиарда просроченной задолженности. А вот у «Металлурга» нет никаких просрочек…

– Как теперь изменится ситуация в «Кузне»? У вас будут забирать из школы детей в раннем возрасте, чтобы они учились в городах, где есть клуб КХЛ?

– Глубина решения настолько серьезна, что трудно представить. Вот мне говорят – поиграйте в Высшей лиге. И как я понял по совещанию, пути обратно нет!

Через год исключат еще три клуба. КХЛ взяла курс на коммерциализацию и доходность. Но он, скорее всего, не будет поддержан регионами. Потому что таланты растут именно там. И если честно, мне жаль следующее поколение ребят, которых ждут проблемы…

– Одна из целей, которую объявляла КХЛ – это развитие российского хоккея. Какие аргументы нашлись у сторонников исключения «Кузни» из КХЛ?

– Я тоже считаю, что надо развивать наш хоккей. Но разум не взял верх над финансовой доходностью лиги. И повторю, что если бы об этих критериях сказали в начале сезона, то может, я и смирился бы с какими-то выводами. Но когда это вводится за неделю до закрытия чемпионата – это неправомерно…

– Как вы относитесь к точке зрения, что «Кузня» в последние годы была бедным клубом, о котором забыли местные власти. Вы недавно пришли, но не успели ничего сделать.

– К сожалению, мне не хватило времени, чтобы исправить ситуацию. Хотя мы практически ее выправили. Другие комментарии не дам.

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