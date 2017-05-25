Владимир Кречин: В «Куньлунь» к Кинэну уже очередь стоит из 400 игроков

Генменеджер «Куньлуня» Владимир Кречин рассказал о планах развития китайского клуба в будущем сезоне КХЛ.

В августе прошлого года китайский клуб стартовал в КХЛ и с ходу вышел в плей-офф, достойно сражаясь в Кубке Гагарина против опытной «Магнитки». Хорошее начало! Однако останавливаться на достигнутом в «Куньлуне» не собираются. Весной произошла смена главного тренера – амбициозного Владимира Юрзинова-младшего сменил матерый Майк Кинэн. И сейчас под его руководством идет строительство не только новой команды, но и всей структуры китайского клуба…

«ПЯТЬ КИТАЙЦЕВ ЖЕЛЕЗНО БУДУТ В СОСТАВЕ»

– Для начала я бы еще раз поблагодарил руководство России и Китая за то, что они решили создать такой грандиозный проект, – начинает рассказ генеральный менеджер «Куньлуня» Владимир Кречин. – Он важен и для развития хоккея, и для КХЛ. Попадание в плей-офф, конечно, стало для всех нас приятным бонусом. Но в следующем году мы готовы сделать новый шаг вперед, при этом привлекая в команду больше китайских хоккеистов. В заявке команды на следующий сезон появятся новые игроки с китайскими корнями.

– Что для китайского руководства важнее – успешное выступление клуба в плей-офф или увеличение числа игроков из Китая в составе? Ведь совместить эти два требования будет нелегко.

– Появление китайских игроков в составе очень важно. В этом году их будет уже пятеро, не меньше. Но при этом играть мы будем на результат. Особенно с приходом Майка Кинэна, который всегда ставит перед собой только самые высокие задачи. Поэтому задачи выхода в плей-офф мы с себя не снимаем. Но количество китайских хоккеистов будем увеличивать с каждым годом.

– Пять китайских игроков будут выходить на лед в разных звеньях или это будет целая пятерка?

– В разных. В прошлом году уже неплохо зарекомендовал себя Зак Юйэнь, который играл и в защите, и в нападении. Сейчас мы нашли еще двух приличных форвардов с китайскими корнями. Но где конкретно они будут играть – решит наш главный тренер.

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«НУЖЕН ЦЕНТРФОРВАРД ДЛЯ УДАРНОГО ЗВЕНА»

– Состав на следующий сезон уже сформирован? Ведь прошлым летом почти все контракты вы заключали только на один сезон.

– Верно. Более длинные договора были только с голкипером Кархуненом и Юйэнем. Но игроков мы уже набрали. Остались детали… Вот сейчас ищем центрфорварда для нашего ударного звена. Желательно, канадца или американца. Еще одного защитника. И команда будет полностью сформирована.

– Где собираетесь брать подготовленных китайских игроков?

– У нас скоро будет просмотр в Торонто и Монреале, на который уже отобрано 400 хоккеистов с китайскими корнями.

– Длинная очередь!

– Из них мы будем набирать ребят в наши команды, которые в следующем сезоне выступят в ВХЛ и МХЛ. Они родились в Северной Америке, там обучались хоккею. Но при этом все – этнические китайцы.

– То есть в составе ваших второй и молодежной команд китайцев будет уже гораздо больше?

– Разумеется. У нашего главного спонсора вообще было желание, чтоб в команде была только одна пятерка иностранцев, а все остальные – китайцы. Но я убедил его, что торопиться не стоит. Лучше разделить состав примерно пополам. Чтоб не проигрывать с крупным счетом и не убивать моральный дух игроков.

– Как я понимаю, ограничений по легионерам у вас нет?

– Не совсем так. В нашем составе должно быть не менее десяти российских и китайских игроков. Остальные могут быть иностранцами. Это уравнивает наши шансы с российскими клубами.

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«НАШИ ИГРОКИ ПРОХОДЯТ ПЯТИСЛОЙНУЮ ПРОВЕРКУ»

– Почему российских игроков в вашем составе так мало? Наши ребята неохотно едут в Китай?

– С желанием поиграть за «Куньлунь» проблем как раз нет. Но не секрет, что добротные российские игроки уже все заняты в наших топ-клуба, да и цена на них очень высокая. А иностранцы к нам едут, чтобы засветится в КХЛ. Ведь после этого цена на них тоже вырастает. Вот, к примеру, в прошлом сезоне лидерами нашей команды стали Виделль, Рау и Коллинз. Игроки хорошо проявили себя и их сразу разобрали – предложили более высокую зарплату. Поэтому наша задача сейчас – найти иностранцев, которые будут дебютировать в КХЛ за меньшие деньги. Но при этом по уровню будут не хуже и дадут результат.

– В этой ситуации вы не можете подписывать долгосрочные контракты…

– Теоретически можем. Хоть на пять лет. Но какой смысл рисковать? А вдруг игрок после американских лиг не сможет себя проявить на нашем уровне. Такое тоже бывает. Но если кто-то будет играть хорошо, возможно, переподпишем контракты по ходу сезона.

– Какое мнение у Кинэна о «Куньлуне»?

– Несколько игроков из прошлого состава Майку понравились, и мы их оставили. Ярвинена вот, к примеру, который выступал сейчас на ЧМ за сборную Финляндии. А уж новых игроков, мы, естественно, обсуждаем с Кинэном. Ну вы сами подумайте, как я могу приглашать в состав североамериканцев не посоветовавшись с тренером, который родился в Канаде. И многих игроков там воспитал и вырастил. Все игроки, которых мы подписываем, проходят пятислойную проверку. И главное слово – за Кинэном.