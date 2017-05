LAN-финал Warface Open Cup: Season 11. Гид по турниру.

В этом материале мы рассказываем о LAN-финале турнира Warface Open Cup: Season 11, который пройдет в Москве в ближайшие выходные.



Warface - это популярный в России многопользовательский шутер от первого лица, игровой процесс которого сильно заточен под соревновательную составляющую. Каждый год, осенью и весной по игре проходят два важнейших турнира, которые являются важнейшими матчами сезона Warface Open Cup. Киберспортсмены со всего СНГ съезжаются в Москву, пытаются выявить лучший коллектив и поделить внушительный призовой фонд. В этот раз решающие матчи одиннадцатого сезона Warface Open Cup пройдут с 26 по 28 мая в московском офисе Mail.Ru Group. Призовой фонд турнира составил 2 миллиона рублей.





Трансляция

Трансляции турнира будут вестись в группах в социальных сетей vk.com и ok.ru, на YouTube, а также на специальной турнирной странице. Кстати, сам турнир можно увидеть воочию, купив билет на официальной страничке турнира.





Участники турнира



В решающих матчах Warface Open Cup: Season 11 примет участие восемь команд. Каждая из них отстояла право выступить в LAN-финале в десятках сражений на отборочных стадиях. Напомним, что победителями осеннего 10-го сезона Warface Open Cup стал коллектив AG, который подтвердил своё звание чемпиона, завоеванное ещё в 9-м сезоне. Второе место тогда заняла команда ArenaStars, а h0pe и SteelStars разделили почётное 3 место. Фаворитами предстоящего финала снова считаются AG, и остальным коллективам придется превзойти себя, чтобы отобрать титул у этой феноменальной команды.









Расписание турнира



Команды были разделены на две группы. Каждая четверка сразится между собой по системе Double Elimination.



Группа А: Sluper, hOpe, Без_Понтов, SuperStars.



Группа Б: SinePonte, AG, Airborne, ArenaStars.

26 мая:



12:00 мск — Группа А1: Sluper vs. hOpe

13:20 мск — Группа Б1: SinePonte vs. AG

14:40 мск — Группа A2: Без_Понтов vs. SuperStars

16:00 мск — Группа Б2: Airborne vs. ArenaStars

17:20 мск — Группа A3: Победитель А1 vs. Победитель А2

18:40 мск — Группа Б3: Победитель Б1 vs. Победитель Б2



27 мая:



10:00 мск — Группа А4: Проигравший А1 vs. Проигравший А2

13:00 мск — Группа Б4: Проигравший Б1 vs. Проигравшие Б2

16:00 мск — Финал проигравших A: Победитель А4 vs. Проигравший А3

19:00 мск — Финал проигравших Б: Победитель Б4 vs. Проигравший Б3



28 мая:



11:00 мск — Полуфинал 1: Победитель А3 vs. Победитель финала проигравших Б

14:00 мск — Полуфинал 2: Победитель Б3 vs. Победитель финала проигравших А

17:00 мск — Финал: Победитель полуфинала 1 vs. Победитель полуфинала 2



Призовой фонд

Призовой фонд LAN-финала 11-го сезона Warface Open Cup составил 2 миллиона рублей. По итогам он распределится следующим образом:

1 место: 1 000 000 рублей

2 место: 400 000 рублей

3-4 место: 200 000 рублей

3-4 место: 200 000 рублей

5-8 место: 50 000 рублей

5-8 место: 50 000 рублей

5-8 место: 50 000 рублей

5-8 место: 50 000 рублей