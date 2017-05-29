«По одному легионеру на линию в команды РФПЛ!» Анонс свежего номера «ССФ»

Во вторник, 30 мая, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

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Сборная: понять и принять

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов призывает разумно относиться к сборной России, принимая ее проблемы и недостатки.

Мера для легионера

Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев и главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко обсуждают возможность импортозамещения в российском футболе, о котором высказался президент страны Владимир Путин.

В ожидании чуда

В ближайшую субботу в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал». Подробно представляем участников главного матча года.

Хиты сезона

Золотой «Спартак», провалившийся «Зенит», героический «Ростов», новый ЦСКА, кошмарное судейство… Вспоминаем самые яркие, значимые и резонансные события российского футбольного сезона-2016/17.

Игорь Черевченко: «Я никого не боюсь»

Бывший главный тренер «Локомотива» рассказал о «Балтике», которую спас от вылета из ФНЛ, вспомнил о взаимоотношениях с Ольгой Смородской, уходе из команды Юрия Красножана и предрек железнодорожникам скорое чемпионство.

Щесны-шоу

Клубное телевидение «Ромы» предложило голкиперу Войцеху Щесны провести интервью со своими партнерами. «ССФ» посмотрел несколько выпусков шоу и убедился - оно веселое и интересное.

«Советский спорт» в бизнес-элите

Наше издание готовится принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, в программу которого включены две сессии о спорте.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

– Рассуждения Евгения Ловчева о сборной России и предстоящем матче с Венгрией;

– Триумф Арсена Венгера в Кубке Англии;

– Постер «Манчестер Юнайтед», победителя Лиги Европы-2016/17.