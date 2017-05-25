Компания Garmin выпустила идеальную камеру для велосипедистов
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Garmin выпустила компактную водонепроницаемую камеру с обзором 360 градусов
VIRB 360. Устройство позволяет записать плавное высококачественное видео с
отличным звуком в самых сложных условиях съемки: например, при сплаве на
байдарке по горной реке или поездке на горном велосипеде по каменистой тропе.
Миниатюрная, прочная и
простая в использовании камера VIRB 360 обеспечивает качество съемки
до 5.7K/30fps, а также включает четыре встроенных микрофона для записи
звука во всех направлениях. Устойчивость и плавность съемки в экстремальных
обстоятельствах возможна благодаря системе сферической стабилизации. Встроенный
GPS-приемник позволяет настраивать для записи данные G-Metrix и создавать
«точки обзора» дополненной реальности.
«Пользователям VIRB 360 больше
не нужно беспокоиться о поиске идеального угла обзора или настройке
оптимального кадра. Благодаря простому набору функций камеры даже самые
неопытные пользователи почувствуют себя экспертами, - комментирует
Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным
продажам. – С помощью VIRB 360 вы можете снова пережить свои
приключения и поделиться ими с друзьями – каждый раз с другой точки обзора».
Для управления камерой VIRB используются простые и удобные кнопки, а также предусмотрено голосовое управление для запуска и остановки записи, выполнения фотоснимка и других операций. С помощью устройства (при использовании совместимого смартфона или планшетного компьютера) можно провести прямую трансляцию с демонстрацией ролика в YouTube или Facebook Live.
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«сшивается» сразу в камере. Через бесплатное загружаемое приложение VIRB Mobile
сохраненные видеофайлы легко передаются и мгновенно становятся доступными на
совместимых устройствах. Кроме того, компания Garmin предлагает настольное программное
обеспечение для редактирования, стабилизации и обмена видео, а также для
добавления накладываемых данных на любой видео контент VIRB 360. Для лучшего
воспроизведения записи с обзором 360 градусов рекомендуется смотреть на
телефоне и планшете через приложение YouTube, а на компьютере пользоваться
браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge
Помимо видео, модель позволяет получить
соединенные в камере 360-градусные 15-мегапиксельные сферические фото. Режимы
фотосъемки включают одиночные фотоснимки, серийную съемку, замедленную съемку
и режим Travelapse.
Аккумуляторная батарея обеспечивает 1
час работы камеры в режиме записи. Устройство оснащено дисплеем с отличным
качеством изображения: пользователи смогут узнать оставшийся заряд батареи,
объем памяти и режим видео даже при солнечном свете.
VIRB 360 поддерживает подключения Wi-Fi,
Bluetooth, ANT+ и NFC (подключение к
устройствам Android одним нажатием) и совместимо с гарнитурами виртуальной реальности ведущих
производителей. Камера поставляется с устойчивым штативом и
работает с устройствами Apple и Android. В модели используется сменная карта
памяти microSD до 128GB (продается отдельно).
О начале продаж VIRB 360
в России будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на сайте.