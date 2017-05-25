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Компания Garmin выпустила идеальную камеру для велосипедистов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Компания Garmin выпустила идеальную камеру для велосипедистов

Компания Garmin выпустила компактную водонепроницаемую камеру с обзором 360 градусов VIRB 360. Устройство позволяет записать плавное высококачественное видео с отличным звуком в самых сложных условиях съемки: например, при сплаве на байдарке по горной реке или поездке на горном велосипеде по каменистой тропе.

Миниатюрная, прочная и простая в использовании камера VIRB 360 обеспечивает качество съемки до 5.7K/30fps, а также включает четыре встроенных микрофона для записи звука во всех направлениях. Устойчивость и плавность съемки в экстремальных обстоятельствах возможна благодаря системе сферической стабилизации. Встроенный GPS-приемник позволяет настраивать для записи данные G-Metrix и создавать «точки обзора» дополненной реальности.

«Пользователям VIRB 360 больше не нужно беспокоиться о поиске идеального угла обзора или настройке оптимального кадра. Благодаря простому набору функций камеры даже самые неопытные пользователи почувствуют себя экспертами, - комментирует Дэн Бартел, вице-президент компании Garmin по международным продажам. – С помощью VIRB 360 вы можете снова пережить свои приключения и поделиться ими с друзьями – каждый раз с другой точки обзора».

Для управления камерой VIRB используются простые и удобные кнопки, а также предусмотрено голосовое управление для запуска и остановки записи, выполнения фотоснимка и других операций. С помощью устройства (при использовании совместимого смартфона или планшетного компьютера) можно провести прямую трансляцию с демонстрацией ролика в YouTube или Facebook Live.


Отснятый материал автоматически «сшивается» сразу в камере. Через бесплатное загружаемое приложение VIRB Mobile сохраненные видеофайлы легко передаются и мгновенно становятся доступными на совместимых устройствах. Кроме того, компания Garmin предлагает настольное программное обеспечение для редактирования, стабилизации и обмена видео, а также для добавления накладываемых данных на любой видео контент VIRB 360. Для лучшего воспроизведения записи с обзором 360 градусов рекомендуется смотреть на телефоне и планшете через приложение YouTube, а на компьютере пользоваться браузерами Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge

Помимо видео, модель позволяет получить соединенные в камере 360-градусные 15-мегапиксельные сферические фото. Режимы фотосъемки включают одиночные фотоснимки, серийную съемку, замедленную съемку и режим Travelapse. 

Аккумуляторная батарея обеспечивает 1 час работы камеры в режиме записи. Устройство оснащено дисплеем с отличным качеством изображения: пользователи смогут узнать оставшийся заряд батареи, объем памяти и режим видео даже при солнечном свете. VIRB 360 поддерживает подключения Wi-Fi, Bluetooth, ANT+ и NFC (подключение к устройствам Android одним нажатием) и совместимо с гарнитурами виртуальной реальности ведущих производителей. Камера поставляется с устойчивым штативом и работает с устройствами Apple и Android. В модели используется сменная карта памяти microSD до 128GB (продается отдельно). 

О начале продаж VIRB 360 в России будет сообщено дополнительно. Следите за новостями на сайте.

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