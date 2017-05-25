Спорт – пространство для экономики

Матчи с участием главных действующих лиц форума уже стали традицией

Впервые в истории Петербургского международного экономического форума в деловую программу включены две панельные сессии о спорте.



Утром 1 июня министр спорта Павел Колобков и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков откроют дискуссию «Спорт – пространство доверия». Во второй день форума пройдет панель «Экономика спорта – эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018», организатором которой выступил «Советский спорт».

– Россия возвращается как организатор мировых спортивных событий. В этом контексте форум станет пространством доверия, на котором крупный международный бизнес и все заинтересованные стороны увидят, что существуют долгосрочные программы сотрудничества с международными спортивными институтами, – отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Для участников форума подготовлена насыщенная спортивная программа. Одним из самых захватывающих событий станет гала-матч по баскетболу «Матч двух столиц» между сборными Москвы и Санкт-Петербурга. 1 июня на баскетбольную площадку выйдут представители политической, деловой и спортивной элиты.

– Гала-матч по баскетболу – это первый совместный проект фонда «Росконгресс» и проекта «ВТБ Арена парк». Соглашение о сотрудничестве в реализации спортивных и других проектов будет подписано на форуме, – рассказал Георгий Брюсов.

Самым масштабным событием спортивной программы станут II Санкт-Петербургские корпоративные игры. 3 июня около тысячи сотрудников государственных и коммерческих структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут соревноваться в 15 видах спорта.

– Для Министерства спорта важна тема развития и создания условий для занятий спортом для экономически активного населения. Наша задача – использовать любые возможности для популяризации спорта, и мы заинтересованы в площадке Петербургского международного экономического форума. Для развития спорта очень важно, что руководители самого высокого ранга дружат со спортом, понимают его значимость для корпоративной культуры», – подчеркнула заместитель министра спорта Марина Томилова.

В спортивную программу ПМЭФ-2017 также вошли благотворительный футбольный матч «Под флагом Добра», гала-матч по хоккею, турниры по гольфу, теннису, мини-футболу и шахматам. Партнерами спортивной программы стали банки «Югра», «Российский капитал», «ОФК Банк» и проект «ВТБ Арена парк».