Допинговый король США. Как журналисты и USADA пытаются одолеть тренера чемпионов

Доктор Салазар в работе Фото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» рассказывает о громком допинговом скандале, который сейчас разворачивается в США.

ЗНАКОМЬТЕСЬ – АЛЬБЕРТО САЛАЗАР

В разные времена за океаном без зазрения совести казнили местных героев спорта: Лэнса Армстронга, Тайсона Гэя, Мэрион Джонс и список можно продолжать. Причем делали это максимально изощренно и больно, заставляя прилюдно сознаваться в обмане и отказываться от всех завоеванных титулов. Однако, зачастую между фазами подобных скандалов, которые называются «уличить» и «наказать», проходит очень много времени.



Допинг-индустрия не стоит на месте. Очевидно, что WADA и прочие организации, призванные бороться за чистоту спорта, за ней не успевают. В противном случае, мы бы не узнавали о совершенно диких историях, которые вызывают столбняк. Одна из таких уже два года раскручивается как раз в США. Там вскрыли личину настоящего допингового короля, который десятилетиями пичкает своих подопечных разнообразной дрянью в промышленных масштабах.

Знакомьтесь – Альберто Салазар, 58 лет. Бывший легкоатлет, трехкратный победитель Нью-Йоркского марафона в начале 80-х годов прошлого века. В 2001-м он возглавил Nike Oregon Project, который создавался, чтобы вернуть первенство местным бегунам в мировой легкой атлетике. Салазар - друг одного из основателей Nike Фила Найта, и Oregon Project спонсируется компанией под его личным контролем. Подразумевалось, что самые талантливые бегуны со всех Штатов будут тренироваться под руководством этого тренера. Однако по прошествии 16 лет нельзя сказать, что эта идея себя полностью оправдала. Несмотря на то, что к Салазару действительно попадали атлеты с хорошим потенциалом, его лучшим воспитанником остается Гален Рапп, завоевавший олимпийское серебро в Лондоне-2012 на дистанции 10 000 метров.

Через какое-то время персоной Раппа заинтересовались журналисты BBC. Их неумное желание накопать что-то на американца поначалу удивляло, ведь парень сдавал допинг-тесты в нереальных количествах, и все они были чистыми. Но тут у британцев появился грамотный помощник - гуру журналистских расследований, американец Дэвид Эпштейн.

ТЕСТОСТЕРОН. НАЧАЛО

Стив Магнесс

Эпштейн вместе с британцами раскрутил на откровения бывших клиентов Салазара и его помощника Стива Магнесса, показания которого легли в основу всей этой истории. В свое время, Магнесс сам был талантливым бегуном, но выбрал карьеру тренера. Сразу после окончания университета он получил «работу мечты» - стал помощником и научным консультантом знаменитого специалиста, под руководством которого мечтают заниматься лучшие атлеты Америки.

Но очень скоро Магнесс увидел и другую сторону медали в работе с Салазаром. Сопровождая Галена Раппа в его турне по Европе в 2011 году он заметил, что спортсмен периодически принимает неустановленные препараты без предварительной консультации с ним. На вопрос Магнесса Рапп ответил, что пьет эти таблетки по рекомендации Салазара.

После этого тренер изучил биологический паспорт бегуна и обнаружил в нем следы употребления тестостерона. Дальнейшее расследование Магнесса утвердило его во мнении, что Рапп употреблял целый букет запрещенных препаратов, а тестостероном он баловался и вовсе с 16 лет!

А теперь немного отмотаем историю назад. 1996 год, канун Олимпийских игр в Атланте, 37-летняя бегунья на средние дистанции из США Мэри Декер уличена в употреблении тестостерона. Сама спортсменка и ее личный тренер… Альберто Салазар все отрицают. Легендарная фраза Дмитрия Киселева здесь как никогда уместна.

Кара Гучер

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Далее в расследовании появляется все больше фигурантов. Пара титулованных американских бегунов – Кара и Адам Гучер также выступили против Салазара. Кара рассказала, что тренер заставлял ее принимать синтетические гормоны щитовидной железы, чтобы ускорить набор формы после родов. Ее эндокринолог был категорически против и сказал, что данные препараты отпускаются только по рецептам. В ответ на это Салазар предложил Гучер взять рецепт у… Галена Раппа.

По мнению Кары и Адама этот тренер знает все нюансы медицинских разрешений WADA, что позволяет ему ловко обходить антидопинговое законодательство. В результате Кара после того, как покинула тренировочный центр Салазара, разразилась слезной речью в прессе:

- Я его очень любила. Он был мне, как отец. Я знаю его упрямство и понимаю, как на меня будут смотреть. Но я не могу больше нести эту ношу на своих плечах, держать в тайне то, что знаю, то, что видела своими глазами. Допинг разрушает мой спорт.

Тем временем, количество жертв этого тренера продолжало расти, а его методы становились все более дерзкими и отмороженными. Раскручивая «дело Салазара», журналисты вышли на врача-эндокринолога Джеффри С. Брауна, который плотно работал с ним на протяжении многих лет.

Им удалось выяснить, что доктор Браун не только выписывал те самые рецепты, о которых говорила Кара Гучер, но и отвечал за поставку запрещенных препаратов, а также разрабатывал новые стратегии приема допинга.

Его «методики» чуть не угробили Дэтана Риценхайна – еще одного американского бегуна на длинные дистанции, который занимался в группе Салазара. Атлета также пичкали гормонами щитовидной железы, когда он пытался набрать форму после травмы. При этом, анализы Риценхайна были в полном порядке и не было никаких показаний к приему гормональных препаратов.

Через какое-то время спортсмен стал чувствовать себя хуже, но терпел все издевательства. В конечном счете, он поссорился с Салазаром, ушел из Nike Oregon Project, а потом в красках рассказал свою историю журналистам New York Times, которые подключились к расследованию в прошлом году.

L-КАРНИТИН ПО ВЕНЕ

Ключевыми фигурами в расследовании были конечно же Салазар и Браун. Судя по всему, эти ребята не останавливались и стремительно постигали новые способы улучшения результатов своих подопечных, посредством приема стимулирующих препаратов, на которые не распространяется запрет WADA.

Так, в 2011 году Салазару стало известно о результатах исследований Университета Ноттингема, согласно которым спортсмены начинали показывать невероятные результаты, посредством приема L-карнитина в больших дозировках.

Это вещество само по себе вырабатывается организмом человека и помогает расщеплять жиры, преобразуя их в энергию. Следовательно, если максимально повысить содержание L-карнитина в организме бегуна искусственным путем, то производительность организма вырастет. Самая распространенная форма выпуска L-карнитина – напиток, который можно приобрести в любом фитнес-зале. Разумеется, он не может быть запрещен WADA.

Эта мысль не давала Салазару покоя. На деньги Nike он закупил полфуры L-карнитина в бутылках и начал выдавать их своим бегунам в режиме строгой секретности. Салазар очень боялся, что эту технологию рассекретят и начнут применять конкуренты.

Но тут его постигла неудача. Сколько бы ни пили спортсмены L-карнитин, уровень его содержания в организме поднимался катастрофически медленно, и это не давало никакого эффекта. Для того, чтобы он появился, бегуны должны были регулярно пить карнитин в больших количествах, как минимум, в течение шести месяцев.

Столько времени ждать Салазар не мог. На пару с Брауном они прибегли к другому методу, указанному в исследовании Университета Ноттингема – внутривенные инъекции или, попросту, капельницы. Этот вариант позволял поднять уровень L-карнитина в крови спортсмена на тысячи пунктов после одной процедуры, которая длилась 4 часа 10 минут. При этом в капельницах содержался L-карнитин в смеси с декстрозой.

Как вы думаете, на ком опробовал этот метод Салазар? Правильно, на своем ассистенте Стиве Магнессе. И анализы Магнесса после процедуры действительно показали значительное повышение L-карнитина в организме, а его результаты на беговой дорожке превзошли все ожидания. Лайфхак? Как бы не так.

Антидопинговыми правилами запрещаются инфузии и инъекции более 50 мл, за исключением тех случаев, когда они проводятся в ходе госпитализации, хирургических процедур или клинических исследований. Что такое 50 мл? Это три столовых ложки жидкости, для попадания которых в организм явно не требуется 4 часа 10 минут. По некоторым данным, объем инфузии Магнессу составлял, как минимум, 1 литр!

В своих интервью Стив рассказывал, что доверял Салазару и Брауну. Они говорили о том, что действуют в соответствии с протоколами WADA, и количество L-карнитина в его капельнице не превышало 50 мл. Разумеется, эту же цифру доктор Браун указал в процедурном протоколе.



НАМЕРЕННАЯ УТЕЧКА?

Магнесс ничего не заподозрил, а вот уже упомянутый Дэтан Риценхайн, намучившийся с гормональными лекарствами, выразил сомнение в эффективности капельниц в беседе с Салазаром. На что получил ответ примерно следующего содержания: «У меня есть все разрешения от USADA на проведение данной процедуры, а если не хочешь капаться – вали из проекта». Побоявшись остаться без поддержки Nike, спортсмен подчинился, но во время процедуры происходили странные вещи.

Вместо 4 часов 10 минут Риценхайн провел под капельницей в кабинете доктора Брауна на три часа меньше – периодически заходил его ассистент и сжимал руками инфузионный мешок, ускоряя процесс переливания. В протоколе процедуры, которую Браун предоставил в антидопинговое агентство, указанное количество L-карнитина составляло 45 мл.

При этом в расследованиях New York Times и BBC говорится о том, что L-карнитин под надзором парочки Браун-Салазар также употребляли упомянутый Гален Рапп и британец Мохаммед Фарах, который уже 5 лет собирает золото всех турниров, включая Олимпийские игры, на дистанциях 5 000 и 10 000 метров. Разумеется, Фарах, которого регулярно подозревают в нарушениях антидопинговых правил, утверждает, что он чист, как агнец божий.

Тем не менее, история таинственных методик доктора Салазара не завершена.



Результаты всех журналистских изысканий были переданы в USADA (по другой версии - это само USADA передало данные журналистам, чтобы получить поддержку), которое инициировало собственное расследование. В его рамках были допрошены доктор Браун и наш герой Альберто Салазар. Они настаивали на кристальной полной чистоте своих методик. Агентство потребовало от Салазара предоставить все свои записки, документы и письма, содержащие упоминания тестостерона и его аналогов. Адвокат Салазара отказался, объяснив, что все мейлы лежат на серверах компании Nike и принадлежат ей. Теперь для USADA особенно важно поднять максимальный шум вокруг расследования, чтобы привлечь к делу правоохранительные органы - именно так агентству удалось добиться помощи от ФБР в расследованиях по делам лаборатории Balco и Лэнса Армстронга.

«ЭТИ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТЫ»

Чтобы понять, насколько сильно манипуляции Брауна и Салазара могли влиять на результаты его подопечных, «Советский спорт» обратился к доктору медицинских наук, консультанту одного из центров спортивной медицины Елене Н.

- Если посмотреть на фармакологические свойства препаратов, которые использовались в этой истории, то в определенных дозировках они действительно могли положительно влиять на результаты спортсменов. Методы Салазара и Брауна понятны – это использование спектра препаратов, которые попадают в список медицинских исключений или не запрещены вовсе.

Стоит отметить, что прием гормональных препаратов, в отсутствие показаний к тому, может нанести вред здоровью спортсмена. Судя по всему, бегунам давали левотироксин, который обычно прописывают больным, страдающим гиптиреозом (снижением функции щитовидной железы).

В малых дозах этот препарат провоцирует анаболический эффект. В более высоких – оказывает влияние на клетки и ткани, увеличивая их потребность в кислороде, стимулируя окислительные реакции, ускоряя расщепление и обмен жиров, белков и углеводов, активируя функции сердца, сосудистой системы и центральной нервной системы. Для достижения максимального эффекта дозировки должны были быть четко выверены. При резком повышении уровня гормонов щитовидной железы существует риск большой потери веса, поскольку помимо жиров начинают сжигаться и мышечные волокна. Из-за этого спортсмены могли испытывать недомогание (сразу вспоминается Дэтан Риценхайн).

L-карнитин называют аптечным сжигателем жира. В процессе тренировок он позволяет снизить уровень молочной кислоты в организме, препятствует накоплению жиров в скелетной мускулатуре и улучшает выносливость. И опять же, способствует накоплению йода в щитовидной железе, т.е. выработке гормонов. Внутривенное введение L-карнитина давало более выраженный и быстрый эффект.

Декстроза, она же D-глюкоза, которая также содержалась в капельницах доктора Брауна, принимает участие в различных обменных процессах, наиболее важным из которых являются: усиление окислительно-восстановительных реакций и улучшение антитоксических функций печени, - рассказала Елена.

Статья подготовлена на основе материалов https://www.nytimes.com/ и http://www.bbc.com/

