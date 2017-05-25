Плохо, мужики! Десять главных разочарований сезона

«Советский спорт» продолжает подводить итоги премьер-лиги сезона-2016/17. Сегодня – о грустном.

10. Илья Максимов («Арсенал»)

В марте прошлого года этот нападающий получил вызов в сборную Леонида Слуцкого и даже дебютировал в матче с Литвой. Он неплохо смотрелся в прошлом сезоне, прилично забивал. Да, немолод. Но и Лука Тони раскрылся поздно. В общем, была надежда на то, что российский футбол обретет нового яркого исполнителя. Увы. В этом сезоне – всего один забитый гол, и тот в последнем туре. Да и травмы Максимова замучили.

9. Александр Кокорин («Зенит»)

Разумеется, Кокорин не совсем подходит для нашего рейтинга – ведь разочаровать могут только те, от кого ты ждал большего. Вряд ли от Александра ждали ренессанса; разве что Мирча Луческу, сделавший нападающего твердым игроком стартового состава. Хотя, признаться, на зимних сборах, когда Кокорин стал лучшим бомбардиром, появилась надежда – прорвало! Не судьба. Но должен же он быть хоть в каком-то рейтинге!

8. Иван Новосельцев («Зенит)

Очередной перспективный российский футболист, который уехал в Питер и пропал. В «Зените» Новосельцев сыграл всего 313 минут в премьер-лиге. Все остальное время провел на скамейке запасных и в лазарете. Причем Луческу как-то странно отзывался о защитнике: «Каждый раз, когда я хочу его выпустить, он травмирован». Как это понимать? Сам Новосельцев недоволен своим положением и хочется сменить клуб.

7. Рифат Жемалетдинов («Рубин»)

Еще один игрок, погнавшийся за деньгами. В «Рубине» 20-летний нападающий провел на поле 1171 минуту, за которую не совершил ни одного результативного действия. Хотя в прошлом сезоне он забил два мяча только в последнем туре. Впрочем, не факт, что его карьера сложилась бы лучше, останься он в полуживом «Локомотиве». Но пока переезд в Казань можно считать ошибкой. Что печально: парень-то действительно интересный.

6. Станислав Крицюк («Краснодар»)

Приехал в наш чемпионат из Португалии, где был одним из лучших игроков в своем амплуа, и сразу выдал классный весенний отрезок. Но летом с ним что-то случилось. Сначала Крицюк оставался первым номером «Краснодара», потом, после нескольких неуверенных матчей, стал игроком ротации и, наконец, выбыл из обоймы из-за травмы. Он не то чтобы «поплыл», но показывал совсем не тот уровень, что был в «Браге».

5. Жано Ананидзе («Спартак»)

Перед стартом сезона Жано радовался: «Наконец-то меня ничего не беспокоит, все травмы позади». И начал-то как изумительно! Неужели теперь-то попрет? Но затем все вернулось на круги своя – непонятные болячки и скомканные матчи. Возможно, Ананидзе – самый одаренный игрок в нынешнем «Спартаке». И самый нестабильный. Ничего не меняется: несколько ярких, даже сумасшедших матчей за сезон, а остальное – пустота.

4. Ласина Траоре (ЦСКА)

Кажется, в ЦСКА не было своего Макеева, которого бы болельщики всегда делали крайним в неудачах. Появился. Любопытно, что по статистике Траоре не так уж плох – 5 голов за 944 минуты. Кокорин забил столько же за 2139 минут. Раздражала, пожалуй, не столько результативность нападающего, сколько его манера игры. Он словно делал одолжение, лениво перемещаясь на своих ходулях. Уехал. К огорчению агента Селюка.

3. Павел Мамаев («Краснодар»)

После блестящего сезона-2015/16, когда солировала связка Мамаев – Смолов, можно было ожидать продолжения шоу. Смолов остался и шоу продолжил. А Мамаев провел худший сезон в карьере. Сначала была реплика в соцсети. Потом шампанское в Монте-Карло. Затем травма. И снова травма. И, кажется, еще одна... В краснодарском лазарете такая текучка, что за всеми не уследишь. В минувшем сезоне Мамаеву было не до футбола.

2. Алан Дзагоев (ЦСКА)

И этого прекрасного исполнителя замучили травмы. Обратите внимание, кстати, сколько классных, даже, можно сказать, самых креативных российских игроков провели неудачный сезон. В этот рейтинг можно смело включить не только Дзагоева и Мамаева, но и Шатова. Да и Смольникова – за компанию. Все те, на кого сборная России возлагала надежды, по тем или иным причинам переживают черную полосу в карьере.

1. Роман Еременко (ЦСКА)

В последние годы был одним из самых техничных, умных, неординарных футболистов нашего чемпионата, потускневшего с началом кризиса и отъездом звезд. Попался на употреблении кокаина и был дисквалифицирован на два года, что фактически поставило крест на его карьере. Интересно, что контракт Еременко с ЦСКА действует до июня 2018 года. Продлевать его не собираются. Но и не расторгают. Клуб платит ему зарплату.