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Вячеслав Фетисов: Надо пожалеть тех, кто уезжает в НХЛ перед Олимпиадой (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вячеслав Фетисов
Вячеслав ФетисовФото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«НАДО УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ»

- Вячеслав Александрович, что вы думаете о последних изменениях в КХЛ? Не будет «Кузни» у нас, а через год уберут еще три клуба.
- Представляю, как обидно тем городам, которые теряют команды КХЛ. Но я точно знаю – если там хоккей любят, то будут ходить на клуб, где бы он ни играл.

С другой стороны – изначально идея была в том, чтобы создавать лигу по экономическому принципу. Я еще в 2002 году занимался проектом Евро-Азиатской лиги. Дмитрий Чернышенко участвовал в разработке этих нормативных документов. Потом вмешалась спортивная политика…

Тем не менее, лига состоялась. А сейчас идет процесс оптимизации. Но снова повторю свою мысль, которую неоднократно озвучивал: одна из перспектив КХЛ – это равные возможности и помощь там, где хоккей любят и уважают. Я верю, что в этом и есть новый этап развития.

- Сборная России второй год подряд завоевала бронзовые медали на чемпионате мира. Показалось, что вы отнеслись к этому критически.
- Ну почему? Какой вопрос задается, такой ответ и получаете. Я сказал, что эта сборная России была одной из самых интересных за последнее время. Но подвели элементарные ошибки. Терпения не хватило, дисциплина хромала. Поэтому не скажу, что все было хорошо.

Надо учиться на тех ошибках, которые есть. И о них говорить. Понятно, что никому не приятно об этом слышать. Мне тоже обидно, я ведь давал комментарий до полуфинала с Канадой, что мы обязательно победим. Я верил в это. А потом увидел, что произошло в третьем периоде. Это неумение играть по счету. Опять же дисциплина подвела. И снова ошибки, которые не будут прощаться и в следующем году на Олимпиаде.

Радоваться тому, что есть? Так не станут делать специалисты, к которым я себя отношу. Однако ребята играли с желанием и креативно.

- 11 новичков чемпионата мира было в этой сборной России, и они в сумме набрали 60 (25+35) очков. Идет волна дебютантов. Уже Александр Овечкин считается ветераном.
- Цифры – это хорошая вещь. Но хоккейная система сложена так, что результат определяется не количеством индивидуальных очков, а именно игрой в плей-офф. Качество хоккеиста определяется именно умением играть в критических ситуациях и в самых важных матчах.

- Вы понимаете тех ребят, которые перед олимпийским сезоном уезжают в НХЛ? Может быть, их один раз в жизни туда пригласят.
- Это дело каждого. Не надо их ругать. Их надо пожалеть, потому что они не знают другого отношения к этому. Скорее всего, это какая-то общая беда, что ребята не понимают ценностей. Это относится ко всем – и к семье, и к клубу, где они играли, и к ситуации в целом. Но я не склонен никого здесь осуждать. Каждый принял такое решение, какое посчитал нужным.

«ТАМ РЕБЯТА РАСТУТ БЫСТРЕЕ»

А вот еще что после церемонии КХЛ сказал Вячеслав Фетисов, которого цитирует «Р-спорт».

«Для того, чтобы назвать поражение в полуфинале чемпионата мира тренерским, нужно было быть в раздевалке и слышать, какая давалась установка. Мы там не были, поэтому ничего утверждать не можем. Но иногда такие поражения порождают комплексы у тренеров.

Это такая вещь, которую необходимо учитывать. Поражения – очень болезненная вещь. Вы же видите, как складывается ситуация в последние годы. Только преодолели комплекс финнов, порожденный предыдущим тренерским штабом, теперь появляется комплекс канадцев.

Мне очень понравилась сама команда, мне было очень интересно смотреть и комментировать. У нас проявилось неумение терпеть, ребята допускали простые ошибки. Не думаю, что дело только в возрасте. И шведы приехали не самые старые. Умение играть на результат, по счету, терпение, дисциплина. Это и отделяет чемпиона от всех остальных».

Кроме того Фетисов отказался от своего высказывания, сделанного два года назад – тоже на церемонии КХЛ, по поводу запрета для российских хоккеистов уезжать в НХЛ до 28 лет.

«Я отказываюсь от своих слов. Ребята там растут намного быстрее, чем здесь. Я когда это говорил, нужна была совершенно другая система.

Нужны равные возможности, чтобы у хоккеиста была возможность расти. Сейчас уровень там и здесь совершенно разный.

Посмотрите, великие ребята, которые играли в НХЛ на высочайшем уровне, приезжают сюда и деградируют. Имен называть не буду.

Это то, что предполагает система. Спортивный принцип существует в НХЛ, в Швеции, Швейцарии, Финляндии, он кто бы что ни говорил, существовал в Советском Союзе. В КХЛ он тоже есть…

Но я же не просто так вспоминаю СССР. Там были некие принципы, которые родили неповторимый хоккей. Думаю, это тема для широкого обсуждения».

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