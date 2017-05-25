Алексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большего

Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов подвел итоги сезона.

- Третье место на чемпионате мира – это…

- Стабильность, что радует, - Касатонов смеется. – А если серьезно, то меня порадовала игра сборной. Но эти дурацкие удаления повлияли на результат. Есть вопросы по дисциплине.

- Знарок сказал, что с американцами валяли дурака…

- Ему виднее, он внутри команды. Но коли так, то тренер, наверное, виноват. Для этого он и поставлен, чтобы не валяли.

- Почему не удержали перевес 2:0 в полуфинале с канадцами?

- Опять-таки удаления. На первых секундах третьего периода пропустили гол. Хотя удаление Зуба было разбито перерывом, можно было перевести дух, восстановить силы. Возможно, у канадцев больше опыта играть такие матчи - от первой до последней секунды.

- «Красная машина» ведь тоже не удержала фору 3:0 и 4:2 в третьем матче финала Кубка Канады-87 и уступила 5:6?

- Ну, те матчи пожарче были. Игрались на их территории, при их особенном судействе. Порадовало, что команда у нас обновилась и сформировалась. Появились новые молодые лидеры. Ребята играли с уважением друг к другу.

- Кто из этих новых произвел самое сильное впечатление?

- Василевский отлично отстоял. Впервые пребывал в роли основного вратаря и полностью справился.

- А новые звезды НХЛ Кучеров, Кузнецов?

- От них ждал большего. Однозначно. Особенно в полуфинале. Хотя игру с финнами им удалось вытащить, решить.

- Накануне Олимпиады несколько сильных игроков уехали из КХЛ или собираются уехать в НХЛ. Как без них решить государственную задачу – победить в Пхенчхане?

- Почему уезжают – вопрос к менеджменту их клубов. Но остаются Ковальчук, Дацюк, Войнов – те, кого подписывали под эту задачу. Может, удастся кого-то вернуть из НХЛ.

- Мозякин и Зарипов достойны олимпийского состава?

- Следующий сезон покажет. За старые заслуги никого в сборную не позовут. У ребят отличный шанс подготовиться, попасть в олимпийскую сборную и завоевать в Корее золотые медали. Если не будет профессионалов из НХЛ.

- Олимпиада без этих профессионалов оскудеет?

- Не будем лукавить. Любой турнир делают имена. Но с другой стороны у нас появляется отличный шанс. Ведь олимпийское золото – награда на все времена. О нем мечтает любой спортсмен.

- Поговорим о делах в КХЛ. Удивились назначению Игоря Никитина главным тренером ЦСКА?

- Чему удивляться? У Игоря огромный опыт, он работал со многими выдающимися тренерами, он идет в ногу с современными тенденциями, аналитик, знает игроков, рынок. Словом, пришло его время. Пожелаю ему решительности, смело воплощать в жизнь идеи и замыслы.

- Никитин ведь работал в вашем сочинском штабе?

- Да. И не только в нашем штабе. Сейчас тоже работает.

- Почему расстались с Дмитрием Квартальновым?

- Чтобы ответить, надо вариться внутри клуба. Возможно, посчитали, что настало время перемен. Но для меня Дмитрий – тренер на взлете, добился больших успехов. Пожелаю ему найти достойную команду.

- Чего ждете от нового сезона?

- Жду болельщиков в «Парке Легенд», где с успехом год назад провели ЧМ. Теперь у нас будут играть две команды – «Динамо» и «Спартак». Жду рекордов посещаемости.

- Кубок Первого канала снова пройдет у вас?

- Не знаю. Два года подряд мы его проводили. Наверное, и другие города заслужили этот турнир, который в декабре отметит 50-летний юбилей.



