Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит- : -Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большего

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большего
Фото: Gettyimages.ru

Президент спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов подвел итоги сезона.

- Третье место на чемпионате мира – это…
- Стабильность, что радует, - Касатонов смеется. – А если серьезно, то меня порадовала игра сборной. Но эти дурацкие удаления повлияли на результат. Есть вопросы по дисциплине.

- Знарок сказал, что с американцами валяли дурака…
- Ему виднее, он внутри команды. Но коли так, то тренер, наверное, виноват. Для этого он и поставлен, чтобы не валяли.

- Почему не удержали перевес 2:0 в полуфинале с канадцами?
- Опять-таки удаления. На первых секундах третьего периода пропустили гол. Хотя удаление Зуба было разбито перерывом, можно было перевести дух, восстановить силы. Возможно, у канадцев больше опыта играть такие матчи - от первой до последней секунды.

- «Красная машина» ведь тоже не удержала фору 3:0 и 4:2 в третьем матче финала Кубка Канады-87 и уступила 5:6?
- Ну, те матчи пожарче были. Игрались на их территории, при их особенном судействе. Порадовало, что команда у нас обновилась и сформировалась. Появились новые молодые лидеры. Ребята играли с уважением друг к другу.

- Кто из этих новых произвел самое сильное впечатление?
- Василевский отлично отстоял. Впервые пребывал в роли основного вратаря и полностью справился.

- А новые звезды НХЛ Кучеров, Кузнецов?
- От них ждал большего. Однозначно. Особенно в полуфинале. Хотя игру с финнами им удалось вытащить, решить.

- Накануне Олимпиады несколько сильных игроков уехали из КХЛ или собираются уехать в НХЛ. Как без них решить государственную задачу – победить в Пхенчхане?
- Почему уезжают – вопрос к менеджменту их клубов. Но остаются Ковальчук, Дацюк, Войнов – те, кого подписывали под эту задачу. Может, удастся кого-то вернуть из НХЛ.

- Мозякин и Зарипов достойны олимпийского состава?
- Следующий сезон покажет. За старые заслуги никого в сборную не позовут. У ребят отличный шанс подготовиться, попасть в олимпийскую сборную и завоевать в Корее золотые медали. Если не будет профессионалов из НХЛ.

- Олимпиада без этих профессионалов оскудеет?
- Не будем лукавить. Любой турнир делают имена. Но с другой стороны у нас появляется отличный шанс. Ведь олимпийское золото – награда на все времена. О нем мечтает любой спортсмен.

- Поговорим о делах в КХЛ. Удивились назначению Игоря Никитина главным тренером ЦСКА?
- Чему удивляться? У Игоря огромный опыт, он работал со многими выдающимися тренерами, он идет в ногу с современными тенденциями, аналитик, знает игроков, рынок. Словом, пришло его время. Пожелаю ему решительности, смело воплощать в жизнь идеи и замыслы.

- Никитин ведь работал в вашем сочинском штабе?
- Да. И не только в нашем штабе. Сейчас тоже работает.

- Почему расстались с Дмитрием Квартальновым?
- Чтобы ответить, надо вариться внутри клуба. Возможно, посчитали, что настало время перемен. Но для меня Дмитрий – тренер на взлете, добился больших успехов. Пожелаю ему найти достойную команду.

- Чего ждете от нового сезона?
- Жду болельщиков в «Парке Легенд», где с успехом год назад провели ЧМ. Теперь у нас будут играть две команды – «Динамо» и «Спартак». Жду рекордов посещаемости.

- Кубок Первого канала снова пройдет у вас?
- Не знаю. Два года подряд мы его проводили. Наверное, и другие города заслужили этот турнир, который в декабре отметит 50-летний юбилей.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Лукашенко: Давайте по-настоящему заниматься хоккеем, результаты отвратительныеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку состоянию дел в белорусском хоккее.Вячеслав Фетисов: У сборной России проявляется комплекс канадцевДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.Антон Белов: Канадцы валялись от любого соприкосновения, это просто смешноЗащитник сборной России Антон Белов поделился мнением о встрече с командой Канады (2:4) в полуфинале прошедшего чемпионата мира.Мозякин восстановится к первому сбору «Магнитки»Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин сообщил, что нападающий Сергей Мозякин, получивший травму на чемпионате мира, восстановится к первому тренировочному сбору клуба.Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкВячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкОбозреватели «Советского спорта» взяли эксклюзивное интервью у семикратного чемпиона мира Вячеслава Быкова.Может, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы МосквыМожет, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы МосквыГлавный итог чемпионата мира-2017 в том, что на Зимние игры в Корее Олегу Знарку придется готовить совершенно новую команду.«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в АмерикуА ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны – кто в «Вегас», кто в «Баффало»…Сергей Борисов: Что нужно изменить в подготовке сборной? Сделать чемпионат КХЛ сложнееЭксперт КХЛ ТВ Сергей Борисов рассказал, что нужно изменить в подготовке сборной России, чтобы она выиграла следующий чемпионат мира.Илья Воробьев: Сборная России была близка к тому, чтобы выиграть чемпионат мираГлавный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев оценил выступление сборной России на прошедшем чемпионате мира.Павел Буре: Знарок должен остаться в сборнойБывший нападающий сборной России Павел Буре заявил в интервью «Советскому спорту», что именно Олег Знарок должен руководить сборной на Олимпиаде в Пхенчхане.Федор Канарейкин: С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против КанадыЗаслуженный тренер России Федор Канарейкин подвел итоги выступления сборной России на чемпионате мира по хоккею, который прошел в Кельне и Париже.Чемпионат без потерь? Эксперты рассказывают, как такое возможноЧемпионат без потерь? Эксперты рассказывают, как такое возможноЛайфхаки от журналистов «Советского спорта»Сергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуСергей Борисов: Перед Знарком поставлена задача выиграть ОлимпиадуБывший вратарь «Спартака», хоккейный эксперт Сергей Борисов прокомментировал «Советскому спорту» игру сборной России на чемпионате мира.Нужен ли сборной России Квартальнов?Нужен ли сборной России Квартальнов?После поражения сборной России в полуфинале чемпионата мира оживилась дискуссия о главном тренере национальной сборной.Владимир Крикунов – о сборной России: Не нужно сейчас что-то менятьГлавный тренер «Автомобилиста» прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Квартальнова главным тренером сборной России.Александр Кожевников: Не думаю, что Знарка нужно менятьДвукратный олимпийский чемпион прокомментировал слухи о назначении в сборную России Дмитрия Квартальнов и рассказал о том, кто, по его мнению, должен готовить команду к Олимпийским играм в Пхенчхане.Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017Юрзинов сломал два ребра в Кельне… Все потери сборной России на ЧМ-2017По ходу турнира тяжелые травмы получили не только игроки нашей команды, но и консультант нашей сборной Владимир Юрзинов.Борис Михайлов: Снимать Знарка? Так вопрос не стоитИзвестный хоккейный эксперт Борис Михайло прокомментировал для «Советского спорта» появившуюся информацию о том, что кандидатура Дмирия Квартальнова может рассматриваться в качестве наставника национальной сборнойВячеслав Фетисов: Россия проиграла не лучшему составу Канады, наши игроки допустили детские ошибкиДвукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады на чемпионате мира в Кельне и Париже.Сергей Бобровский: ЧМ-2017? Сборная России играла здорово (видео)Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский высказался о возможном исключении «Металлурга» из КХЛ, а также оценил выступление сборной России на чемпионате мира в Кельне и Париже.
Хоккей
Букмекеры считают «Питтсбург» фаворитом седьмого матча серии с «Оттавой»
Другие
Тина Канделаки об увольнениях на «Матч ТВ»: Законы федерального канала очень жестокие
Футбол
«Енисей» обыграл «Арсенал» в первом переходном матче РФПЛ
Футбол
Олег Иванов может покинуть «Терек»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
Никита Кучеров
Никита Кучероввсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости