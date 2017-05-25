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Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионством

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионством
Фото: «Советский спорт»

Лучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом дне подготовки сборной России к Кубку конфедерации.

- В сборную я приехал с позитивным, хорошим настроением. Но это – клубные дела. Настроение хорошее, но сейчас думаю только о сборной. Самое главное для нас – Кубок конфедераций.

- В сборной шесть игроков из «Спартака» - это помогает?
- Безусловно. Общение, как-то быстрее налажено – все супер.

- Коллаж вчера сами сделали?
- Попросил сотрудников команды. Мы договаривались как-то год назад – вот выиграли.

- Питерцы сегодня как отреагировали?
- Дзюба поздравил с чемпионством.

- То есть он сегодня не поэтому не тренировался?
- Нет.

- С кем из соперников интересно было бы встретиться?
- Да все соперники интересные и сильные. Интересно сыграть и с Новой Зеландией, и с Португалией – с чемпионами Европы, и с Мексикой. Проходных матчей не будет.

- Какую цель ставите перед собой на турнире?
- Это Кубок – самое главное здесь – трофей. Будем решать задачи пошагово. Сыграем один, второй матч… После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала, или нет.

- Вы сможете порадовать болельщиков сборной, как порадовали болельщиков «Спартака»?
- Буду делать все возможное, чтобы вся страна так выбежала на поле, как это сделали болельщики «Спартака».

Если вы приедете со сборов в Австрии на первым матч в Петербурге с Новой Зеландией, а поле будет таким же, как и сейчас, готовы сыграть?

Конечно, готов – я на таких полях вырос.

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