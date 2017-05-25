Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионством
Лучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом дне подготовки сборной России к Кубку конфедерации.
- В сборную я приехал с позитивным, хорошим настроением. Но это – клубные дела. Настроение хорошее, но сейчас думаю только о сборной. Самое главное для нас – Кубок конфедераций.
- В сборной
шесть игроков
из «Спартака»
- это помогает?
- Безусловно. Общение, как-то быстрее налажено – все супер.
- Коллаж
вчера сами
сделали?
- Попросил сотрудников команды. Мы договаривались как-то год назад – вот выиграли.
- Питерцы
сегодня как
отреагировали?
- Дзюба поздравил с чемпионством.
- То
есть он сегодня
не поэтому не
тренировался?
- Нет.
- С кем
из соперников
интересно было
бы встретиться?
- Да все соперники интересные и сильные. Интересно сыграть и с Новой Зеландией, и с Португалией – с чемпионами Европы, и с Мексикой. Проходных матчей не будет.
- Какую
цель ставите
перед собой
на турнире?
- Это Кубок – самое главное здесь – трофей. Будем решать задачи пошагово. Сыграем один, второй матч… После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала, или нет.
- Вы
сможете порадовать
болельщиков
сборной, как
порадовали
болельщиков
«Спартака»?
- Буду делать все возможное, чтобы вся страна так выбежала на поле, как это сделали болельщики «Спартака».
Если вы приедете со сборов в Австрии на первым матч в Петербурге с Новой Зеландией, а поле будет таким же, как и сейчас, готовы сыграть?