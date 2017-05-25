Антон Белов: В планах вылечиться и выиграть Олимпиаду

Самый полезный игрок чемпионата страны, обладатель «Золотого шлема» для лучших игроков регулярного чемпионата, капитан сборной России Антон Белов вернулся из Кельна в Москву на костылях. Однако на вечер закрытия сезона в КХЛ пришел с тросточкой и в черном смокинге с безупречной бабочкой. Истинный аристократ. И джентльмен. Ох, и непросто было ему взбираться на подиум. А после торжественной части отвечать на вопросы журналистов.

У НАС 22 КАПИТАНА

- На чемпионате мира вы заменили Сергея Мозякина на ответственном посту капитана сборной, но ни разу не остановились в микст-зоне, не дали ни единого интервью. Берете пример с вашего предшественника?

- Ребята, я хочу, чтобы вы на меня и Сергея не обижались. Отнеситесь к нашему молчанию с пониманием. Не раз говорил и повторю специально для вас: пока идет сезон, не хочу размениваться на интервью, потому что когда говорю в камеры и диктофоны – отдаю частичку себя. Теперь я к вашим услугам. Готов ответить на все вопросы.

- Но канадцы охотно останавливались перед журналистами. Их шокировало, когда игроки сборной России проходили мимо, не повернув головы кочан.

- У них другой менталитет, воспитание. Там дают интервью, у нас – не очень.

- Буковка «С» на свитере не жгла грудь?

- Да нет. Ничего особенного с этой буквой не почувствовал. Вы слишком большое значение этому вопросу придаете. У нас очень дружная, сплоченная команда. 22 капитана!

Позволю себе сделать ремарку. Как стало известно «Советскому спорту», еще в прошлом сезоне главный тренер сборной Олег Знарок считал Белова заносчивым, этаким Нарциссом. Не взял его на Кубок мира в Торонто. А в Кельне доверил капитанскую нашивку. А когда журналисты поставили под сомнение такой выбор, Знарок вспылил: «Вы что, в раздевалке бываете? На установках и разборах игр присутствуете?»

За прошлый сезон совместной работы в СКА наставник узнал и по-настоящему оценил ведущего защитника лиги.

- Итогами чемпионата мира довольны?

- Не самый удачный. Могли выступить лучше.

- Почему ведя 2:0 проиграли канадцам? Чего не хватило для победы?

- Сложно назвать какую-то одну причину.

В КХЛ СУДЯТ ЛУЧШЕ

- Может, глупые удаления сломали игру? Как вы ухитрились получить 14 минут штрафа?

- Дальше не продолжайте… Ко мне какие могут быть претензии? Возьмем мою «десятку» за удар в голову. Спросите у главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что там на самом деле было.

- И что?

- Да ничего не было. У меня есть видео этого момента. Оно выложено в интернете. Я не коснулся головы этого канадца…

- По фамилии Конечны.

- Да. Никакого касания! Это и ИИХФ признала. Но только не афиширует.

- А второе удаление, в третьем периоде? Когда вы толкнули в спину Киллорна?

- Знаете, хоккей в мире – если говорить про канадцев – стал похож на европейский футбол.

- Чем же?

- Канадцев что всегда отличало? Характер, они всегда бьются в кровь. А теперь валяются при любом контакта, прикосновении. Это для меня главное разочарование. Кстати, мои удаления они в голы не превратили, хотя вы, журналисты, написали, что в эти минуты сборная пропустила две шайбы.

- После победы в четвертьфинале над чехами Знарок говорил про предвзятое судейство. А после Канады был недоволен удалением Кузнецова на вратаре Пикаре.

- Я вам не скажу за всю Одессу… Признаюсь, этого момента я не видел.

- Создалось впечатление, что в КХЛ судят качественнее. На чемпионате мира арбитры часто ошибались.

- Согласен с вами. У нас в КХЛ судят лучше.

- Вы в работаете со Знарком с момента его дебюта в сборной, с чемпионата мира в Минске. Чем эта команда отличалась от его прежних?

- Это была голодная до побед команда. В ней отсутствовали звонкие звездные имена, как в Минске или Праге. Но она играла, рвалась к победе.

- Все в один голос хвалят сборную за красивую комбинационную игру, сравнивая с «Красной машиной».

- Приятно, что все это видят и вы отмечаете. Растет хорошее поколение. За последние несколько лет я увидел и услышал, что страна действительно болела и переживала за сборную, не поливала ее грязью за поражения.

НИКИТИН СПРАВИТСЯ

- Ходят разговоры, что вы хотите вернуться в НХЛ.

- Не знаю, откуда ноги растут у этих слухов. Узнаю о своих планах от других людей! Я никаких интервью и комментариев на эту тему не давал. Давайте сам буду решать, где мне быть и что делать.

- С Шипачевым, подписавшим контракт с клубом-новичком НХЛ «Вегасом», на эту тему общались?

- Уверен, что все у него получится. Он молодец. Желаю ему удачи и здоровья.

- Без Шипачева и Даднова, который может вернуться в НХЛ, СКА ослабнет…

- Не надо бежать впереди паровоза. Загадывать так далеко. У нас есть первое звено, хорошие ребята из второй команды, резерв, честолюбивые дублеры.

- Но ваш главный конкурент ЦСКА усилился?

- Я новостями не слежу. Это жена делает и мне докладывает. Узнал вот, что Игорь Валерьевич Никитин назначен главным тренером ЦСКА. Знаком с ним с Омска. Поздравляю! Это очень ответственная должность. Уверен, он справится.

- Ваше отношение к исключению «Кузни» из КХЛ?

- Это большая трагедия для города. Но я бы не хотел комментировать действия руководства лиги. Раз так решили – значит, на то были причины.

- Ваши ближайшие планы? Мечты?

- Самая ближайшая – вылечиться. От травм. Об одной вы знаете. Через неделю лечу в Германию по поводу второй. Отпуск начну в госпитале. А в спортивном плане – вы и сами можете догадаться.

- Золото Олимпиады?

- …- Белов многозначительно улыбнулся.

- Совсем недавно вы ходили с костылями, теперь вот с тросточкой.

- Костыли не по форме. Я ведь в смокинге, к нему трость подходит.

- Тяжело было взбираться на сцену за призами?

- Наверное, раз 5-6 поднимался. Тяжело. Надо было стульчик поближе поставить.