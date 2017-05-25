Антон Белов: В планах вылечиться и выиграть Олимпиаду
Самый полезный игрок чемпионата страны, обладатель «Золотого шлема» для лучших игроков регулярного чемпионата, капитан сборной России Антон Белов вернулся из Кельна в Москву на костылях. Однако на вечер закрытия сезона в КХЛ пришел с тросточкой и в черном смокинге с безупречной бабочкой. Истинный аристократ. И джентльмен. Ох, и непросто было ему взбираться на подиум. А после торжественной части отвечать на вопросы журналистов.
У НАС 22 КАПИТАНА
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На чемпионате мира вы заменили Сергея
Мозякина на ответственном посту капитана
сборной, но ни разу не остановились в
микст-зоне, не дали ни единого интервью.
Берете пример с вашего предшественника?
- Ребята, я хочу, чтобы вы на меня и Сергея не обижались. Отнеситесь к нашему молчанию с пониманием. Не раз говорил и повторю специально для вас: пока идет сезон, не хочу размениваться на интервью, потому что когда говорю в камеры и диктофоны – отдаю частичку себя. Теперь я к вашим услугам. Готов ответить на все вопросы.
- Но
канадцы охотно останавливались перед
журналистами. Их шокировало, когда
игроки сборной России проходили мимо,
не повернув головы кочан.
- У них другой менталитет, воспитание. Там дают интервью, у нас – не очень.
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Буковка «С» на свитере не жгла грудь?
- Да нет. Ничего особенного с этой буквой не почувствовал. Вы слишком большое значение этому вопросу придаете. У нас очень дружная, сплоченная команда. 22 капитана!
Позволю себе сделать ремарку. Как стало известно «Советскому спорту», еще в прошлом сезоне главный тренер сборной Олег Знарок считал Белова заносчивым, этаким Нарциссом. Не взял его на Кубок мира в Торонто. А в Кельне доверил капитанскую нашивку. А когда журналисты поставили под сомнение такой выбор, Знарок вспылил: «Вы что, в раздевалке бываете? На установках и разборах игр присутствуете?»
За прошлый сезон совместной работы в СКА наставник узнал и по-настоящему оценил ведущего защитника лиги.
-
Итогами чемпионата мира довольны?
- Не самый удачный. Могли выступить лучше.
-
Почему ведя 2:0 проиграли канадцам? Чего
не хватило для победы?
- Сложно назвать какую-то одну причину.
В КХЛ СУДЯТ ЛУЧШЕ
-
Может, глупые удаления сломали игру?
Как вы ухитрились получить 14 минут
штрафа?
- Дальше не продолжайте… Ко мне какие могут быть претензии? Возьмем мою «десятку» за удар в голову. Спросите у главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что там на самом деле было.
-
И что?
- Да ничего не было. У меня есть видео этого момента. Оно выложено в интернете. Я не коснулся головы этого канадца…
-
По фамилии Конечны.
- Да. Никакого касания! Это и ИИХФ признала. Но только не афиширует.
-
А второе удаление, в третьем периоде?
Когда вы толкнули в спину Киллорна?
- Знаете, хоккей в мире – если говорить про канадцев – стал похож на европейский футбол.
-
Чем же?
- Канадцев что всегда отличало? Характер, они всегда бьются в кровь. А теперь валяются при любом контакта, прикосновении. Это для меня главное разочарование. Кстати, мои удаления они в голы не превратили, хотя вы, журналисты, написали, что в эти минуты сборная пропустила две шайбы.
-
После победы в четвертьфинале над чехами
Знарок говорил про предвзятое судейство.
А после Канады был недоволен удалением
Кузнецова на вратаре Пикаре.
- Я вам не скажу за всю Одессу… Признаюсь, этого момента я не видел.
-
Создалось впечатление, что в КХЛ судят
качественнее. На чемпионате мира арбитры
часто ошибались.
- Согласен с вами. У нас в КХЛ судят лучше.
-
Вы в работаете со Знарком с момента его
дебюта в сборной, с чемпионата мира в
Минске. Чем эта команда отличалась от
его прежних?
- Это была голодная до побед команда. В ней отсутствовали звонкие звездные имена, как в Минске или Праге. Но она играла, рвалась к победе.
-
Все в один голос хвалят сборную за
красивую комбинационную игру, сравнивая
с «Красной машиной».
- Приятно, что все это видят и вы отмечаете. Растет хорошее поколение. За последние несколько лет я увидел и услышал, что страна действительно болела и переживала за сборную, не поливала ее грязью за поражения.
НИКИТИН СПРАВИТСЯ
-
Ходят разговоры, что вы хотите вернуться
в НХЛ.
- Не знаю, откуда ноги растут у этих слухов. Узнаю о своих планах от других людей! Я никаких интервью и комментариев на эту тему не давал. Давайте сам буду решать, где мне быть и что делать.
-
С Шипачевым, подписавшим контракт с
клубом-новичком НХЛ «Вегасом», на эту
тему общались?
- Уверен, что все у него получится. Он молодец. Желаю ему удачи и здоровья.
-
Без Шипачева и Даднова, который может
вернуться в НХЛ, СКА ослабнет…
- Не надо бежать впереди паровоза. Загадывать так далеко. У нас есть первое звено, хорошие ребята из второй команды, резерв, честолюбивые дублеры.
-
Но ваш главный конкурент ЦСКА усилился?
- Я новостями не слежу. Это жена делает и мне докладывает. Узнал вот, что Игорь Валерьевич Никитин назначен главным тренером ЦСКА. Знаком с ним с Омска. Поздравляю! Это очень ответственная должность. Уверен, он справится.
-
Ваше отношение к исключению «Кузни» из
КХЛ?
- Это большая трагедия для города. Но я бы не хотел комментировать действия руководства лиги. Раз так решили – значит, на то были причины.
-
Ваши ближайшие планы? Мечты?
- Самая ближайшая – вылечиться. От травм. Об одной вы знаете. Через неделю лечу в Германию по поводу второй. Отпуск начну в госпитале. А в спортивном плане – вы и сами можете догадаться.
-
Золото Олимпиады?
- …- Белов многозначительно улыбнулся.
-
Совсем недавно вы ходили с костылями,
теперь вот с тросточкой.
- Костыли не по форме. Я ведь в смокинге, к нему трость подходит.
-
Тяжело было взбираться на сцену за
призами?
- Наверное, раз 5-6 поднимался. Тяжело. Надо было стульчик поближе поставить.