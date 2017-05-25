Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск0 : 0Оренбург
Баскетбол  Зенит41 : 40Химки
Футбол  Енисей2 : 1Арсенал Тула
Футбол  Вольфсбург- : -Айнтрахт Б
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Белов: В планах вылечиться и выиграть Олимпиаду

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антон Белов: В планах вылечиться и выиграть Олимпиаду
Фото: Gettyimages.ru

Самый полезный игрок чемпионата страны, обладатель «Золотого шлема» для лучших игроков регулярного чемпионата, капитан сборной России Антон Белов вернулся из Кельна в Москву на костылях. Однако на вечер закрытия сезона в КХЛ пришел с тросточкой и в черном смокинге с безупречной бабочкой. Истинный аристократ. И джентльмен. Ох, и непросто было ему взбираться на подиум. А после торжественной части отвечать на вопросы журналистов.

У НАС 22 КАПИТАНА

- На чемпионате мира вы заменили Сергея Мозякина на ответственном посту капитана сборной, но ни разу не остановились в микст-зоне, не дали ни единого интервью. Берете пример с вашего предшественника?
- Ребята, я хочу, чтобы вы на меня и Сергея не обижались. Отнеситесь к нашему молчанию с пониманием. Не раз говорил и повторю специально для вас: пока идет сезон, не хочу размениваться на интервью, потому что когда говорю в камеры и диктофоны – отдаю частичку себя. Теперь я к вашим услугам. Готов ответить на все вопросы.

- Но канадцы охотно останавливались перед журналистами. Их шокировало, когда игроки сборной России проходили мимо, не повернув головы кочан.
- У них другой менталитет, воспитание. Там дают интервью, у нас – не очень.

- Буковка «С» на свитере не жгла грудь?
- Да нет. Ничего особенного с этой буквой не почувствовал. Вы слишком большое значение этому вопросу придаете. У нас очень дружная, сплоченная команда. 22 капитана!

Позволю себе сделать ремарку. Как стало известно «Советскому спорту», еще в прошлом сезоне главный тренер сборной Олег Знарок считал Белова заносчивым, этаким Нарциссом. Не взял его на Кубок мира в Торонто. А в Кельне доверил капитанскую нашивку. А когда журналисты поставили под сомнение такой выбор, Знарок вспылил: «Вы что, в раздевалке бываете? На установках и разборах игр присутствуете?»

За прошлый сезон совместной работы в СКА наставник узнал и по-настоящему оценил ведущего защитника лиги.

- Итогами чемпионата мира довольны?
- Не самый удачный. Могли выступить лучше.

- Почему ведя 2:0 проиграли канадцам? Чего не хватило для победы?
- Сложно назвать какую-то одну причину.

В КХЛ СУДЯТ ЛУЧШЕ

- Может, глупые удаления сломали игру? Как вы ухитрились получить 14 минут штрафа?
- Дальше не продолжайте… Ко мне какие могут быть претензии? Возьмем мою «десятку» за удар в голову. Спросите у главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, что там на самом деле было.

- И что?
- Да ничего не было. У меня есть видео этого момента. Оно выложено в интернете. Я не коснулся головы этого канадца…

- По фамилии Конечны.
- Да. Никакого касания! Это и ИИХФ признала. Но только не афиширует.

- А второе удаление, в третьем периоде? Когда вы толкнули в спину Киллорна?
- Знаете, хоккей в мире – если говорить про канадцев – стал похож на европейский футбол.

- Чем же?
- Канадцев что всегда отличало? Характер, они всегда бьются в кровь. А теперь валяются при любом контакта, прикосновении. Это для меня главное разочарование. Кстати, мои удаления они в голы не превратили, хотя вы, журналисты, написали, что в эти минуты сборная пропустила две шайбы.

- После победы в четвертьфинале над чехами Знарок говорил про предвзятое судейство. А после Канады был недоволен удалением Кузнецова на вратаре Пикаре.
- Я вам не скажу за всю Одессу… Признаюсь, этого момента я не видел.

- Создалось впечатление, что в КХЛ судят качественнее. На чемпионате мира арбитры часто ошибались.
- Согласен с вами. У нас в КХЛ судят лучше.

- Вы в работаете со Знарком с момента его дебюта в сборной, с чемпионата мира в Минске. Чем эта команда отличалась от его прежних?
- Это была голодная до побед команда. В ней отсутствовали звонкие звездные имена, как в Минске или Праге. Но она играла, рвалась к победе.

- Все в один голос хвалят сборную за красивую комбинационную игру, сравнивая с «Красной машиной».
- Приятно, что все это видят и вы отмечаете. Растет хорошее поколение. За последние несколько лет я увидел и услышал, что страна действительно болела и переживала за сборную, не поливала ее грязью за поражения.

НИКИТИН СПРАВИТСЯ

- Ходят разговоры, что вы хотите вернуться в НХЛ.
- Не знаю, откуда ноги растут у этих слухов. Узнаю о своих планах от других людей! Я никаких интервью и комментариев на эту тему не давал. Давайте сам буду решать, где мне быть и что делать.

- С Шипачевым, подписавшим контракт с клубом-новичком НХЛ «Вегасом», на эту тему общались?
- Уверен, что все у него получится. Он молодец. Желаю ему удачи и здоровья.

- Без Шипачева и Даднова, который может вернуться в НХЛ, СКА ослабнет…
- Не надо бежать впереди паровоза. Загадывать так далеко. У нас есть первое звено, хорошие ребята из второй команды, резерв, честолюбивые дублеры.

- Но ваш главный конкурент ЦСКА усилился?
- Я новостями не слежу. Это жена делает и мне докладывает. Узнал вот, что Игорь Валерьевич Никитин назначен главным тренером ЦСКА. Знаком с ним с Омска. Поздравляю! Это очень ответственная должность. Уверен, он справится.

- Ваше отношение к исключению «Кузни» из КХЛ?
- Это большая трагедия для города. Но я бы не хотел комментировать действия руководства лиги. Раз так решили – значит, на то были причины.

- Ваши ближайшие планы? Мечты?
- Самая ближайшая – вылечиться. От травм. Об одной вы знаете. Через неделю лечу в Германию по поводу второй. Отпуск начну в госпитале. А в спортивном плане – вы и сами можете догадаться.

- Золото Олимпиады?
- …- Белов многозначительно улыбнулся.

- Совсем недавно вы ходили с костылями, теперь вот с тросточкой.
- Костыли не по форме. Я ведь в смокинге, к нему трость подходит.

- Тяжело было взбираться на сцену за призами?
- Наверное, раз 5-6 поднимался. Тяжело. Надо было стульчик поближе поставить.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большегоАлексей Касатонов: От Кучерова и Кузнецова ждал большегоПрезидент спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» Алексей Касатонов подвел итоги сезона.Алексей Касатонов: Время Никитина пришлоПрезидент СРК «Парк Легенд», двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов прокомментировал назначение Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.Вячеслав Фетисов: У сборной России проявляется комплекс канадцевДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против Канады.Антон Белов: Канадцы валялись от любого соприкосновения, это просто смешноЗащитник сборной России Антон Белов поделился мнением о встрече с командой Канады (2:4) в полуфинале прошедшего чемпионата мира.Белов и Мозякин получили приз «Джентльмен на льду»Защитник петербургского СКА Антон Белов и нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получили приз «Джентльмен на льду» по итогам минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.Шестеркин, Ержабек, Антипин, Мозякин, Коварж и Шипачев вошли в сборную сезона КХЛВратарь Игорь Шестеркин из СКА, защитники Виктор Антипин из магнитогорского «Металлурга» и Якуб Ержабек из «Витязя», а также нападающие Сергей Мозякин, Ян Коварж (оба – магнитогорский «Металлург») и Вадим Шипачев из СКА получили приз «Золотой шлем», войдя в символическую сборную КХЛ по итогам сезона-2016/17.Андрей Точицкий: Введение жесткого потолка зарплат – проблема для СКА? Главное, что четко определены правила игрыУправляющий директор СКА Андрей Точицкий поделился мнением о новой стратегии КХЛ.Знарок признан лучшим тренером КХЛ сезона 2016/17Лучшим тренером Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17 был признан трехкратный обладатель Кубка Гагарина, главный тренер СКА Олег Знарок.Игорь Есмантович: ЦСКА подправит ситуацию с посещаемостьюПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб будет работать над тем, чтобы увеличить посещаемость домашних матчей.«Кузня» покидает КХЛ, Никитин возглавил ЦСКА, РФПЛ не откажется от легионеров. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор новостей дня.Игорь Есмантович: ЦСКА хочет продлить контракты с Сорокиным, Кутузовым и Да КостойПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович назвал игроков, с которыми клуб рассчитывает подписать новые соглашения.Игорь Есмантович: Задача Никитина в ЦСКА простая - выиграть Кубок ГагаринаПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, как клуб искал нового главного тренера.Потолок зарплат КХЛ в сезоне-2017/18 составит 900 млн рублейКХЛ опубликовала потолок заработных плат игроков на следующие четыре сезона.Борис Михайлов: Назначение Никитина главным тренером ЦСКА закономерноДвукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов поделился мнением о назначении Игоря Никитина на пост главного тренера ЦСКА.Хоккейный ЦСКА возглавил помощник Квартальнова и ЗнаркаХоккейный ЦСКА возглавил помощник Квартальнова и ЗнаркаНовым главным тренером ЦСКА назначен 44-летний Игорь Никитин, помогавший прежнему наставнику Дмитрию Квартальнову.Новым тренером ЦСКА стал Игорь НикитинНовым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона был старшим тренером армейского клуба, а также входил в тренерский штаб сборной России.Вячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкВячеслав Быков: Побеждать Канаду – это как с гранатой бросаться под танкОбозреватели «Советского спорта» взяли эксклюзивное интервью у семикратного чемпиона мира Вячеслава Быкова.Может, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы МосквыМожет, Знарку в ЦСКА? Перед ОИ-2018 базовым клубом сборной стали армейцы МосквыГлавный итог чемпионата мира-2017 в том, что на Зимние игры в Корее Олегу Знарку придется готовить совершенно новую команду.«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в Америку«Я – молодой, у меня еще будут Олимпиады». Игроки сборной России едут в АмерикуА ведь в этом составе мы сборную России можем больше не увидеть. Разлетаются игроки в разные стороны – кто в «Вегас», кто в «Баффало»…Сергей Борисов: Что нужно изменить в подготовке сборной? Сделать чемпионат КХЛ сложнееЭксперт КХЛ ТВ Сергей Борисов рассказал, что нужно изменить в подготовке сборной России, чтобы она выиграла следующий чемпионат мира.
Теннис
Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»
Теннис
Сафин отказался от мандата депутата Госдумы
Футбол
«Базель» с Думбия и Сухи разгромил «Сьон» с Митрюшкиным в финале Кубка Швейцарии
Футбол
Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботами
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Антон Белов
Антон Беловвсе новости