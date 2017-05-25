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Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировку

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировку
Фото: РФС

Команда Станислава Черчесова провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

У сборной России, встретившейся в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию, в России была намечена всего одна тренировка – в Химках.

Несмотря на неутешительные прогнозы, над ареной распогодилось, дождь, поливавший команду в отеле, прекратился и даже выглянуло солнышко.

Тренировка начиналась в режиме строжайшей секретности: пишущим журналистам к кромке поля нельзя, до 16:30 – все находитесь в специальной комнате, на трибуну выходите только по приглашению. Почему так?

Стало ясно чуть позже. У скамеек запасных стояли стулья с лавочки, на которых были распечатки с именами футболистов – национальная команда делала общую фотографию и в РФС не хотели, что бы кто-то еще снимал в этот момент, даже на телефон.

На одной скамейке было написано «Игорь Акинфеев». Рядом стоял стул с надписью «Артем Дзюба». Оба игрока выходили из автобуса, когда команда прибыла на стадион. Но среди тренирующихся их не было. Причину позже объяснил главный тренер Станислав Черчесов:

- И Дзюба, и Акинфеев тренировались, только не вместе с остальными. Акинфеев потом присоединился к вратарям, но работал по своей программе. Если по Дзюбе - это планово, то Акинфеев не работал отдельно, потому что у него болит пятка. Может оставим его в России на два-три дня, чтобы подлечился.

И правда, Акинфеев позже вышел на тренировку и работал вместе с остальными голкиперами, только по индивидуальной программе – без нагрузки на ноги. Дзюба на поле так и не показался – работал то ли в подтрибунном помещении, то ли вообще уехал заниматься в отель.

Остальные, начав с небольшой разминки, позже перешли к более интенсивным тренировкам. Закончив с нагрузками на «физику», Станислав Черчесов принялся отрабатывать технические навыки игроков: короткий и длинный пасы, стеночки. Завершилось все небольшим матчем – сборная разделилась на три команды (зеленые, оранжевые и синие), которые играли на одной половине поля. За всем этим с «бровки» наблюдали президент РФС Виталий Мутко и глава РФПЛ Сергей Прядкин.

Глушаков: Сделаем все возможное, чтобы вся страна выбежала на поле

Запомнился момент, когда Денис Глушаков, выйдя один на один с Гильерме, решил не бить наверняка, а обыгрывать вратаря. Так лучший игрок прошедшего чемпионата страны упустил стопроцентный момент. Однако на его настроении это не сказалось.

- В сборную я приехал с позитивным, хорошим настроением после победы в чемпионате. Но это – клубные дела. Настроение хорошее, но сейчас думаю только о сборной. Самое главное для нас – Кубок конфедераций.

- В сборной шесть игроков из «Спартака» - это помогает?
- Безусловно. Хорошо, когда много партнеров по клубу. Общение, как-то быстрее налажено – все супер.

- Коллаж себя с кубком на арене в Петербурге вчера сами сделали?
- Попросил сотрудников команды. Мы договаривались как-то год назад – вот выиграли.

- Если вы приедете со сборов в Австрии на первым матч в Петербурге с Новой Зеландией, а поле будет таким же, как и сейчас, готовы сыграть?
- Конечно, готов – я на таких полях вырос.

- Питерцы сегодня как отреагировали?
- Дзюба поздравил с чемпионством.

- Какую цель ставите перед собой на турнире?
- Это Кубок – самое главное здесь – трофей. Будем решать задачи пошагово. Сыграем один, второй матч… После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала, или нет.

- Вы сможете порадовать болельщиков сборной, как порадовали болельщиков «Спартака»?
- Буду делать все возможное, чтобы вся страна так выбежала на поле, как это сделали болельщики «Спартака».

Федор Смолов: Хет-трик в игре с «Томью» придал эмоций!

В отсутствие Дзюбы на поле блистал Федор Смолов. Он в сборную приехал тоже на позитиве – в чемпионате забил больше всех, попал в еврокубки – как ни радоваться?

- Особенно в сборной ничего не изменилось. Я со Станиславом Саламовичем работал еще до сборной – с его требованиями знаком и в сборную всегда приезжаю с удовольствием. По причинам травмы мне не удавалось в последние разы присутствовать на поле, тренироваться.

- Хет-трик в последнем матче придал каких-то особых эмоций?
- Не стану лукавить – придал. По ходу сезона ставил перед собой задачу и понимал, что стать лучшим бомбардиром дважды – сложнее, чем один раз. Но эмоции по поводу того, что команда пробилась в еврокубки – сильнее. Перед игрой настроение было такое, что у нас не получится это сделать.

- В Австрии вы уже готовились. Как вам эта страна?
- В Австрию я постоянно ездил со всеми командами – ничего нового там не будет. Там хорошие условия и температура достаточно комфортная для тренировок – не очень жарко, плюс горный воздух. Там ничего не отвлекает – сможем сфокусироваться на работе.

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