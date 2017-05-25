Сыктывкар хочет провести мужской ЧМ

25 мая, в Москве состоялось заседание Исполкома Международной федерации бенди (FIB).

На совещании, прошедшем в офисе «BL-Group», был утвержден международный календарь сезона 2017/18 годов, а также рассмотрены презентации Республики Коми и Ульяновской области на проведение мировых форумов.

К 100-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Заявку Сыктывкара на проведение чемпионата мира среди мужских команд в год празднования 100-летия Республики Коми, 2021 году, представил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. Если заявку Сыктывкара поддержит Министерство спорта Российской Федерации, то FIB, по словам главы мирового хоккея с мячом Бориса Скрынника, не будет иметь возражений относительно проведения ЧМ-2021 в Республике Коми.

«Я хорошо знаю республику и город, и приветствую озвученную инициативу. Нет сомнений, что Сыктывкар достоин принять турнир такого уровня, — выразил поддержку председатель Попечительского Совета ФХМР Георгий Боос. — Вместе с тем, нужно осознавать, что 2021 год — не за горами, и отдавать себе отчет в ответственности за организацию чемпионата мира».

Как отметил присутствовавший на заседании заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, чемпионаты мира, проходившие в России с 2014 по 2016 год, были проведены на высочайшем организационном уровне, и наша страна имеет непререкаемый авторитет в проведении турниров мирового масштаба.

УЛЬЯНОВСК СНОВА ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Вновь лучших хоккеистов мира — теперь уже среди юношей — ждет Ульяновская область, заявку которой на прием мировых форумов в 2018 и 2019 годах представил министр спорта региона Сергей Кузьмин. Исполком FIB всецело поддержал заявку Ульяновска, и ближайшее Первенство мира (Y-17) город примет уже в середине февраля.

Далее члены Исполкома FIB заслушали отчеты о подготовке к приему мировых форумов представителей китайских Чендэ и Харбина. Последний в конце января примет турнир среди команд группы «В», а в Чендэ в начале 2018 года сыграют сильнейшие женские сборные. Кроме этого, с 28 декабря по 1 января город планирует провести на льду местного озера турнир «Банди-классика». Как сообщил Борис Скрынник, участие в нем могут принять 1−2 клуба российской Суперлиги. Отметим, что в сентябре инспекция FIB посетит Китай, а также Хабаровск, готовящийся к приему ЧМ-2018 среди команд группы «А».

«В марте FIB подписала договор с телевизионным каналом Международного олимпийского комитета (МОК), и в течение двух недель будет проработан вопрос об организации трансляций из Харбина, Чендэ и Хабаровска. Это очень важный аспект в вопросе продвижения хоккея с мячом в программу зимних Олимпийских игр», — подчеркнул глава FIB и ФХМР.

МЯЧИ СТАНУТ РОССИЙСКИМИ

Заключительным вопросом повестки дня стала презентация производства хоккейных мячей российской фирмой, которую представил Михаил Илларионов. Планируется, что в ближайшее время продукт пройдет тестирование в клубах Суперлиги, а в случае положительных откликов будет пролоббирован вопрос об использовании российских мячей на ЧМ-2018 и Кубке мира в Сандвикене.

Отметим, что по завершении работы Исполкома членов FIB ожидает богатая культурная программа: помимо обзорной экскурсии по российской столице, гости посетят Московский Кремль и Большой Театр.