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Без Гранкина - можем, без Михайлова - никак. Как сборная России победила Румынию

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Ковалев
Дмитрий КовалевФото: Европейская конфедерация волейбола

«Советский спорт» о победе сборной России во втором матче отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года над командой Румынии.

По сравнению с первым матчем главный тренер россиян Сергей Шляпников произвел одно изменение в стартовом составе. Вместо Сергея Гранкина вышел Дмитрий Ковалев, который провел всю игру без замен.

Если встреча с черногорцами началась со сбивающего с толку счета 5-1 в пользу соперника, на этот раз россияне к первому техническому перерыву подошли с преимуществом в два очка.

Не заладилась игра только у Ильяса Куркаева, который после первой партии был заменен на Илью Власова и блокирующий «Факела» показал стопроцентный результат в атаке.

Семь из восьми атак реализовал Артем Вольвич, поэтому можно сделать вывод, что взаимодействие Ковалева с центральными было на феноменальном уровне. Впрочем и уровень соперника тоже сказался.

Существенно прибавил в атаке и Юрий Бережко. Если в первом матчем Сергей Гранкин явно перегрузил своего одноклубника, отдав ему 18 передач, из которых доигровщик реализовал только три, на этот раз Бережко атаковал девять раз, реализовав восемь попыток.

Снова не смог проявить себя Максим Жигалов, подменивший самого результативного игрока матча Максима Михайлова. На счету первого - одно очко, второй набрал 13 баллов.

Егор Клюка показал приличные цифры в атаке и приеме, а его одноклубник и дебютант сборной Вадим Лихошерстов, как и олимпийский чемпион Дмитрий Ильиных пока не сыграли в этом турнире.

Отметим, что в каждой из трех партий преимущество сборной России увеличивалось до комфортного именно в концовках сетов. С психологией у ребят все в порядке. Следующий матч россияне проведут в пятницу против венгров.

Россия — Румыния - 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)

Россия: Михайлов (13), Бережко (10), Клюка (9), Куркаев (1), Ковалев (2), Вольвич (9), Ермаков (л) — Власов (7), Волков (2), Жигалов (1), Мартынюк (л).

Румыния: Спину (2), Барта (1), Асиобанитеи (5), Олтеану (5), Матей (7), Бала (1), Кантор (л) — Георгеску (1), Джионя (1), Чербелеата (3), Мариес (л), Ене (4), Паскан (1).

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