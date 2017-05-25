Кнут или пряник? Как россияне завершили Мировую Серию по регби-7

Подошла к концу Мировая Серия по регби-7. Российские «медведи» второй год подряд представляли нашу страну на десяти этапах турнира. Обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов попытался подвести итоги выступления россиян на престижном соревновании.

Сборная России по регби-7 завершила длительный поход по этапам Мировой Серии. Десять городов по всему миру становились площадкой для очередного тура. Теперь же пришло время подводить окончательные итоги, пусть даже они и не выглядят впечатляющими.

Пожалуй, главное достижение нашей сборной – сохранение прописки в Мировой Серии на следующий год. Это станет всего лишь третьим по счету турниром для подопечных Андрея Сорокина. «Медведи» по итогам текущего сезона повторили прошлогоднее достижение и заняли 14-е место в общем зачете.

Где стены нашим помогали?

Самым успешным этапом серии для россиян, безусловно, стала поездка в Сидней. «Медведи» заняли девятое место и занесли себе в актив сразу восемь очков, что в сравнении с привычными одним-двумя - настоящий успех. На пути у сборной России в групповом этапе встали команды Канады, Франции и США. Первым двум мы проиграли в борьбе 7-12 и 14-19 соответственно, а вот американских регбистов удалось одолеть со счетом 17-14. На стадии плей-офф удача была на стороне «медведей». Наши парни разгромили всухую Кению и Францию. Со сборной Самоа пришлось повозиться, но, заработав 17 очков против 12, команда Андрея Сорокина вышла победителем. Именно в Сиднее третье и четвертое места поделили Эдуард Филатов и Герман Давыдов в зачете лучших по занесенным попыткам. Россиянин Дмитрий Сухин же стал вторым в списке по набранным очкам с результатом 34, оставив позади и англичанина Тома Митчелла, и австралийца Джеймса Стеннарда.

В актив нашей сборной стоит занести и этапы в Гонконге и Кейптауне. «Медведи» положили в копилку по 5 очков в каждом. А вот оставшиеся города не были столь гостеприимны к россиянам. Как итог – всего лишь 29 баллов в общем зачете.

Всем знать своих героев!

Если в основном списке лучших по разным параметрам российские регбисты пока не закрепились, то в рамках нашей сборной выделить лучших не составит труда. Все тот же Дмитрий Сухин заработал для «медведей» 100 очков из 603-х за весь турнир. Совсем недалеко отстал Владислав Лазаренко с результатом в 95 баллов. Однако свое первое место Владислав все же заработал, но в зачете по занесенным попыткам. Мяч побывал в зачетной зоне соперников 19 раз усилиями Лазаренко. Это почти пятая часть всех попыток, занесенных «медведями» в Мировой Серии этого сезона.

На том успешном этапе в Сиднее Герман Давыдов стал самым полезным игроком с 57 баллами в зачете.

От цифр к прогрессу

В сезоне 2016/2017 Мировой Серии сборная России провела 55 матчей, выиграв лишь 12 из них. Результат пока, мягко говоря, не впечатляющий. Но главный тренер «медведей» Андрей Сорокин настроен оптимистично. По его словам, наша команда основную задачу выполнила. Что ж, а не замахнуться ли нам на восьмерку лидеров? Вот и капитан сборной Владимир Остроушко поставил перед «медведями» новую задачу: «перестать плестись внизу таблицы». Заметно, что уверенности у регбистов прибавилось. Осталось поправить статистику, ведь она, как известно, вещь упрямая. Пока что она во весь голос кричит о среднем значении в 1,87 попытки и почти 11 очках за игру. Для «большой восьмерки» однозначно маловато. «Медведям» есть куда расти и к чему стремиться.

Новый сезон Мировой Серии начнется 1-2 декабря с этапа в Дубаи. Но думать о нем россиянам, наверное, рановато. 14-е место этого года не дает права нашей сборной попасть на Кубок Мира. Поэтому команде Андрея Сорокина придется отдать все силы на Европейской Гран-При Серии, чтобы квалифицироваться на самый престижный турнир планеты. А уж в самоотдаче наших «медведей» сомневаться не приходится.