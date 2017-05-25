Похоронный венок на кассе «Кузни». Реакция фанатов на исключение из КХЛ

А что сейчас происходит в Новокузнецке? Как город реагирует на то, что команду исключили из КХЛ? Что говорят болельщики?

Даже если захочешь отключиться от того, что происходит с «Металлургом» - не получится. В соцсети тебе пишут болельщики из Новокузнецка. Приводят такие факты, что волосы дыбом.

…Например, кто-то повесил похоронный венок на кассе Дворца спорта.

И все понятно без слов.

…Оксана Толстенева из Новокузнецка составила петицию в интернете на имя Владимира Путина: «Хоккейная команда «Металлург Новокузнецк» должна остаться в КХЛ».

Весь текст приводить не буду, только цитаты.

«Да, «Металлург» не занимает высоких мест в турнирной таблице и арена у нас не современная, но это один из старейших клубов страны, его славная история началась в 1949 году. Наш хоккейный клуб, в последние годы, находясь в не самых благоприятных финансовых условиях, сумел воспитать игроков, которые в данный момент являются лицом всего российского спорта. К тому же клуб не финансируется из бюджета и госкорпораций, а именно на это Вы обращали внимание!»

«Если «Металлург» будет выведен из состава КХЛ, то быстро захиреет великолепная школа, примером отличной работы которой являются «Кузнецкие медведи», завоевавшие в самом первом сезоне серебряные, а в прошлом сезоне бронзовые медали МХЛ. Наши детские команды 2001, 2005, 2006 и других годов неизменно занимают высокие места в соревнованиях Сибири и Дальнего Востока.

При отсутствии в области команды КХЛ перестанет работать вертикаль «школа – МХЛ – КХЛ», молодые игроки будут покидать город, а дети не пойдут заниматься хоккеем, не видя перспектив и возможностей играть на высшем уровне».

Пока под петицией – 4768 подписей.

…Когда мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов наехал на гендиректора Сергея Зиновьева за то, что тот не спас «Кузню», болельщики сразу вспомнили, что тот сказал полгода назад:

«Ко мне регулярно обращаются люди, которые задают вопрос: «А не лучше ли те деньги, которые вы тратите на содержание профессиональной команды, не имеющей перспектив, перераспределить на развитие детского и юношеского спорта?» Я считаю, пришло время хорошенько над этим вопросом подумать. Я хочу выйти с предложением о проведении некоего подобия городского референдума с использованием голосования на городских сайтах. Нужно понять, что думает на этот счет широкая общественность и нужен ли городу такой хоккей, какой есть у нас сегодня».

Вот уже который год новокузнецкий хоккейный «Металлург» прозябает на дне турнирной таблицы регионального чемпионата КХЛ. Команда является одной из беднейших в лиге и регулярно испытывает проблемы с финансированием. В сравнении с другими клубами бюджет «Кузни» можно назвать более чем скромным. Вместе с тем на содержание команды ежегодно тратятся сотни миллионов рублей, которые спонсоры, такие как ЕВРАЗ, выделяют все с большей неохотой.

То есть еще недавно даже местные власти не были заинтересованы в «Металлурге». А теперь, когда команду исключили из КХЛ, воспылали к ней пылкой любовью.

И чья тут вина?