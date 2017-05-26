К Гран-При готовы! Сборная России сразится за трофей в столице

После завершения Мировой Серии по регби-7 нашей сборной предстоит сойтись лицом к лицу с соперниками в очередном турнире. Европейская Гран-При серия стартует 3 июня в Москве. Обозреватель «Советского спорта» рассказывает не только о самом турнире, но и о том, почему нужно отложить все дела и прийти на стадион поболеть за наших.

Что за турнир?



Европейская Гран-При серия проводится среди лучших команд Европы по регби-7. С 2002-го года до изменений правил монополию на победы держала Португалия. Лишь дважды в 2007-м и 2009-м россияне смогли помешать триумфаторам поднять кубок над головой. С 2011-го года регламент серии существенно изменился. Теперь формат турнира стал до боли напоминать Мировую Серию. Этапы проходят в разных городах по образу и подобию небольших турниров. После московской части турнира команды отправятся в Польшу, Францию и Англию. В каждом из этапов команды распределяются по местам и зарабатывают очки. По завершении всех раундов очки суммируются и определяется окончательное расположение сборных в турнирной таблице.

Кто был лучшим?



После смены регламента гегемония Португалии закончилась. Сборные команд взяли курс на двухкратное чемпионство. Дважды подряд победителями выходили англичане, затем дублем отметились французы. Прошлогодняя серия завершилась победой сборной России. Нашей команде стоит поддержать устоявшуюся традицию и выиграть грядущий турнир.

Чем примечательна эта серия?



Помимо прекрасной возможности для «медведей» сохранить место на пьедестале, Гран-При этого года хранит дополнительную интригу. На кону стоят две путевки на Кубок Мира 2018 года в США. Раз уж нашим регбистам не удалось пробиться на главный турнир через Мировую Серию, то прекрасные шансы остаются квалифицироваться через Гран-При.

Кто будет соперником наших?



В одну группу с нами попали сборные Испании, Италии и Польши. Группа однозначно не самая сильная. «Медведи» вполне способны пройти все матчи без поражений. Самым сложным соперником может стать разве что команда Испании, занимающая пятое место в рейтинге.

В список топ-оппонентов турнира входят валлийцы, англичане и французы. Все три сборные команды уже обеспечили себе право выступать на Кубке Мира 2018. Так что все в руках наших регбийных «медведей», тем более, что в прошлом году в финале мы уже обыгрывали тех же французов.



Где и когда состоится московский этап?



Матчи пройдут 3-4 июня в Москве на стадионе «Октябрь». Турнир в 10.00 откроет противостояние Уэльса и Ирландии. Свой первый матч сборная России проведет следом в 10.22 против сборной Польши.

Почему стоит обязательно прийти на стадион?



В очередной раз у нас появляется прекрасный шанс увидеть лучшие европейские сборные по регби-7 практически не «выходя из дома». Регби-7 динамичная и увлекательная игра, где тайм длится всего семь минут! За это время игроки подарят целый букет попыток и скоростной игры. Сборная России хоть и выступит в качестве главного фаворита на Европейском Гран-При, но нуждается в горячей поддержке болельщиков. «Медведи» гарантируют увлекательный регбийный уик-энд в начале июня.

3 июня, суббота



10.22 – Россия – Польша



13.22 – Россия – Италия



17.28 – Россия – Испания



4 июня, воскресенье



10.00 – начало этапа плей-офф

