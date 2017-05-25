Методом исключения. Сергей Микулик о новокузнецком «Металлурге»

Когда компания садится играть в карты, ее участники всегда первым делом договариваются о правилах, по которым будут поделены стоящие на кону деньги.

У игроков может радикально отличаться толщина кошелька, но если больше всех остальных проигрывать будет один и тот же человек, его ни за что не попросят из-за стола, покуда он окончательно не разорится. А то и в долг дадут - сколь лет уже вместе банчок пометать собираемся, не раз друг друга на верность слову проверяли.

Но правила любой игры на старте должны быть одинаковы - не бывает, чтобы один с прикупа две карты снимал, другой - три, а третий - пять. Тогда сам процесс в бессмыслицу превращается.

КХЛ - лига заведомо неравных возможностей. И дело даже не в жутком разбалансе бюджетов - кто-то бьется в тисках лимита, а кто-то пачками завозит рабсилу со всего света. Скажете, это не про «Кузню»? А вот и напрасно.

Если бы она, родимая, могла не только низкооплачиваемых россиян себе позволять, то мог бы, хотя бы в теории, возникнуть кто понимающий из потенциальных спонсоров и предложить: так, друзья, разгоняем всю эту вашу десантуру с их гитарами, покупаем не одного, а нескольких Райанов Стоа, завлекаем тренера Юрзинова с его финской группой захвата - и мы уже «Куньлунь», ребята! У нас пойдут аншлаги, мы пройдем в плей-офф - и пусть они выгоняют тех, кто опустится на наше нынешнее место. А Бобровских с Орловыми и Капризовыми точно также продолжим растить и продавать, только не являясь уже вечным аутсайдером. Хоккей и в Новокузнецке может быть бизнесом, коллеги!

Не может – решили вчера голосовавшие в Москве. В Пекине может, в Новокузнецке - нет. Там, правда, хоккеисты какие-то на контрактах еще числились - но это как раз те самые, которым и не должно хватать места в КХЛ. Пусть у Загреба поучатся- там люди быстрее разбежались, чем мы их официально исключить смогли. Но ничего - по плану на следующий год - еще минус три. Все соскочить до срока не успеют.