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ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. Что за бред?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. Что за бред?
Фото: ФК «Зенит»

На самом деле не бред, а одна из деталей вполне взвешенного письма президента ФИФА Джанни Инфантино. В центре внимания рабочие из Северной Кореи на строительстве стадиона в Петербурге.

Кому Инфантино такое написал?

Президентам федераций футбола Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. Они обратились в ФИФА с официальным письмом на прошлой неделе, руководитель организации оперативно подготовил ответ – Инфантино отправил его в понедельник, 22 мая.

Почему вдруг в Северной Европе так заинтересовались строительством нашего стадиона? Наверняка у них свои проблемы есть

Наверняка. Но один из самых резонансных материалов о строительстве стадиона в Петербурге тем не менее опубликовали именно норвежцы: они говорили не о коррупции, а про использование труда работников из Северной Кореи.

– Использование северокорейской рабочей силы зачастую осуждается международной общественностью. Несколько международных гуманитарных организаций описывают северокорейцев, как рабов и заложников. Почти 90% их зарплаты у них забирают. «Выходной» – понятие им незнакомое. Они находятся под круглосуточным наблюдением. У них нет прав. Северокорейский режим издевается над ними, как делают и их иностранные наниматели. Многие из рабочих, покинувших свой родной дом, находятся на десятилетнем контракте, – писало издание Josimar в своем расследовании, опубликованном в марте, и приводило анонимные слова руководителей низшего уровня – они утверждали о двух группах северокорейских рабочих: из 50 и 60 человек.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?

Что именно написал Инфантино?

Вот ключевая цитата в переводе с английской версии:

«Так как на стадионе в Петербурге в сравнении со строительством других арен было найдено относительно большое количество несоответствий, а также из-за нескольких фатальных случаев, ФИФА и местный оргкомитет потребовали, чтобы генеральный подрядчик срочно принял шаги для исправления выявленных несоответствий. Эти действия проведены в соответствии с общими усилиями ФИФА по систематизации работы и обеспечению соблюдения прав человека».

Инфантино уточнил, что доказательства присутствия северокорейских рабочих представители ФИФА нашли в ноябре 2016-го, а в марте 2017-го инспекция их уже не обнаружила.

Генподрядчик строительства, компания «Метрострой», которая завершала работы на стадионе, официально вышла на объект в конце лета 2016-го, а окончательно ушла 31 марта 2017-го. 

Это открытое письмо, раз мы знаем его детали?

Нет, но отрывки опубликовало надежное английское издание The Guardian. Сложно представить, что оно все от начала до конца выдумало. В распоряжении редакции появился текст письма Инфантино, она опубликовала самые важные отрывки в сопровождении поясняющих журналистских фраз.

Стадион в Петербурге правда строили северокорейцы?

Инфантино в письме утверждает, что этому есть весомые доказательства. Подрядчики и заказчик официально на эту тему не высказывались, прежде информация о работниках из Северной Кореи фигурировала в СМИ дважды: в новостях о смерти одного из них, а также в том самом норвежском материале, с которого и началась история.

Для отдельных работ на петербургском стадионе действительно привлекали иностранную рабочую силу, причем не только традиционную среднеазиатскую. Например, вице-губернатор города Игорь Албин, курирующий возведение арены, рассказывал про нехватку в Петербурге сварщиков. По его словам, для работ на стадионе «Санкт-Петербург» пришлось пригласить 80 специалистов этого профиля из Украины и Белоруссии.

Кроме того, норвежцы при подготовке своего материала обращались в Министерство спорта России за комментариями и в том числе задавали вопрос о рабочих из Северной Кореи. «Насколько нам известно, рабочих из Северной Кореи было мало, и они выполняли отделочные работы в течение короткого периода времени», – такую цитату от имени Министерства спорта привели в Josimar.

Как на публикацию письма Инфантино отреагировали в России?

Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что все работают на строительстве стадиона в Петербурге с соблюдением трудового законодательства и в соответствии с требованиями ФИФА.

Что дальше?

Глава ФИФА отметил, что его организация уже пристально следит и продолжит внимательно наблюдать за строительством объектов к чемпионату мира-2018. Напомним, из 12 стадионов турнира в процессе строительства находятся еще 8: это московские «Лужники», а также арены в Саранске, Ростове, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Самаре.

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