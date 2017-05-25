Началась лучшая серия в истории России! «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко
«Химкам» не хватило 31 очка Алексея Шведа, а «Зениту» было достаточно 21 от Сергея Карасева.
«Зенит» с налогами, Понкрашов с колой
В нынешнем плей-офф
Единой Лиги ВТБ не было еще ни одного такого матча, в котором невозможно было
назвать фаворита: даже в противостоянии Казани и Краснодара железнодорожники
были посвежее и ожидаемо дошли до полуфинала.
Интерес к матчу «Зенита» с «Химками» невероятный:
все столики в ложе для журналистов были заняты за 30 минут до начала матча, не
оказалось ни одного места и на вип-трибунах. Здесь гендиректор лиги Илона
Корстин, тренер футбольного «Зенита-2» Владислав Радимов и Антон Понкрашов,
контракт которого с казанским УНИКСом закончился. Кстати, интерес к 31-летнему
защитнику очень серьезный: «Валенсия», «Галатасарай» и ряд российских клубов. Но
Понкрашов в первую очередь ждет предложения от казанской команды, в которой он
играл последние три года.
Возможно, Понкрашов,
который весь перерыв стоял с баночкой колы и фотографировался с болельщиками, в
следующем сезоне окажется и в «Зените». По крайней мере петербургский клуб явно
может себе позволить пригласить в команду еще одного воспитанника петербургского
баскетбола. Любители футбола не поверят, но бюджет сине-бело-голубых лишь пятый
в лиге.
Кстати, совсем недавно почетный
президент лиги Сергей Иванов «удивился нулю в графе «налоги» у «Зенита». Обещал позвонить в
клуб и со всем разобраться. Неизвестно, сделал ли он это, но «Советскому спорту» в пресс-службе петербургской команды пояснили, что все налоги исправно
платит футбольный «Зенит», в структуре которого и находятся баскетболисты.
В ожидании битвы
К середине первой
четверти почти кончились и места на трибунах: свободные билеты остались только
на самые далекие. У аншлага сразу несколько причин.
Во-первых, футбольный «Зенит» свой сезон закончил, да еще и не очень удачно. У
баскетбольного брата есть все шансы немного взбодрить болельщиков. Но есть и
вполне объективные баскетбольные причины: наконец-то болельщики дождались, что лучшими в топовых командах Единой Лиги ВТБ стали россияне. За
противостоянием бывших игроков НБА Сергея Карасева и Алексея Шведа можно было
наблюдать весь регулярный чемпионат, а теперь оно переместилось в плей-офф.
Статистически в регулярке химчанин Швед набрал больше очков, но обе очных встречи остались за Карасевым и его «Зенитом». Огромное внимание к Шведу и перед этим матчем: Василий Карасев и его подопечные почти в каждом интервью отмечали, что надо измотать лидера соперника.
Видимо, именно с этой
целью с первых минут за «Зенит» вышел Павел Сергеев, который за свою
пятиминутную смену ни на секунду не отошел от Шведа и при первой же возможности
жестко встречал лидера соперников.
Швед забивал, забивал, но проиграл
Но несмотря на плотную опеку, Швед забивал и забивал: 8 очков после первой четверти, 13 к середине. В то же время никакой опасности от Карасева-младшего не исходило, всю ответственность за важные броски на себя взял Аарон Уайт. Начало матча Сергей просто провалил: две потери и «-8» при нем на площадке. Во второй четверти Карасев наконец набрал первые очки, но полезнее не стал.
К большому перерыву
команды подошли почти вровень: «Зенит» вел два очка. А потом… Карасев
сделал еще одну потерю и проснулся! В следующих атаках забивал только Сергей: два
попадания с фолом и трехочковый. И вот «Зенит» уже повел в 10 очков! На мгновение
показалось, что в первом матче серии все понятно, но «Зенит» моментально
расслабился, а Карасев перестал попадать вообще. Швед, напротив, вновь
вспомнил о своих снайперских качествах.
В итоге перед последней
четвертью «Зенит» вышел всего с одним очком перевеса, почти эта же разница в итоге додержалась до
конца четвертой четверти. Все решил трехочковый бросок серба Стефана Марковича на последних секундах владения за полминуты до конца основного времени. 99:95 и 1-0 в серии в пользу «Зенита». Второй матч уже 27 мая в «Юбилейном».
Перед началом плей-офф «Химки» выпустили очень крутой ролик, в котором назвали это время «лучшим в сезоне».
Подмосковная команда оказалась права на все сто процентов: эта серия – уже лучшее, что происходило с Единой Лигой ВТБ и всем российским баскетболом.
Матч
Состав
Зенит: Уайт (22), Карасёв С. (21), Ландри (18), Маркович (13)
Химки: Швед (31), Хаммел (15), Тодорович (13), Роуленд (12)
Место и дата
25 мая 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция