Началась лучшая серия в истории России! «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко

«Химкам» не хватило 31 очка Алексея Шведа, а «Зениту» было достаточно 21 от Сергея Карасева.



«Зенит» с налогами, Понкрашов с колой

В нынешнем плей-офф Единой Лиги ВТБ не было еще ни одного такого матча, в котором невозможно было назвать фаворита: даже в противостоянии Казани и Краснодара железнодорожники были посвежее и ожидаемо дошли до полуфинала.

Интерес к матчу «Зенита» с «Химками» невероятный: все столики в ложе для журналистов были заняты за 30 минут до начала матча, не оказалось ни одного места и на вип-трибунах. Здесь гендиректор лиги Илона Корстин, тренер футбольного «Зенита-2» Владислав Радимов и Антон Понкрашов, контракт которого с казанским УНИКСом закончился. Кстати, интерес к 31-летнему защитнику очень серьезный: «Валенсия», «Галатасарай» и ряд российских клубов. Но Понкрашов в первую очередь ждет предложения от казанской команды, в которой он играл последние три года.

Возможно, Понкрашов, который весь перерыв стоял с баночкой колы и фотографировался с болельщиками, в следующем сезоне окажется и в «Зените». По крайней мере петербургский клуб явно может себе позволить пригласить в команду еще одного воспитанника петербургского баскетбола. Любители футбола не поверят, но бюджет сине-бело-голубых лишь пятый в лиге.

Кстати, совсем недавно почетный президент лиги Сергей Иванов «удивился нулю в графе «налоги» у «Зенита». Обещал позвонить в клуб и со всем разобраться. Неизвестно, сделал ли он это, но «Советскому спорту» в пресс-службе петербургской команды пояснили, что все налоги исправно платит футбольный «Зенит», в структуре которого и находятся баскетболисты.

В ожидании битвы

К середине первой четверти почти кончились и места на трибунах: свободные билеты остались только на самые далекие. У аншлага сразу несколько причин. Во-первых, футбольный «Зенит» свой сезон закончил, да еще и не очень удачно. У баскетбольного брата есть все шансы немного взбодрить болельщиков. Но есть и вполне объективные баскетбольные причины: наконец-то болельщики дождались, что лучшими в топовых командах Единой Лиги ВТБ стали россияне. За противостоянием бывших игроков НБА Сергея Карасева и Алексея Шведа можно было наблюдать весь регулярный чемпионат, а теперь оно переместилось в плей-офф.

Статистически в регулярке химчанин Швед набрал больше очков, но обе очных встречи остались за Карасевым и его «Зенитом». Огромное внимание к Шведу и перед этим матчем: Василий Карасев и его подопечные почти в каждом интервью отмечали, что надо измотать лидера соперника.

Видимо, именно с этой целью с первых минут за «Зенит» вышел Павел Сергеев, который за свою пятиминутную смену ни на секунду не отошел от Шведа и при первой же возможности жестко встречал лидера соперников.

Швед забивал, забивал, но проиграл

Но несмотря на плотную опеку, Швед забивал и забивал: 8 очков после первой четверти, 13 к середине. В то же время никакой опасности от Карасева-младшего не исходило, всю ответственность за важные броски на себя взял Аарон Уайт. Начало матча Сергей просто провалил: две потери и «-8» при нем на площадке. Во второй четверти Карасев наконец набрал первые очки, но полезнее не стал.

К большому перерыву команды подошли почти вровень: «Зенит» вел два очка. А потом… Карасев сделал еще одну потерю и проснулся! В следующих атаках забивал только Сергей: два попадания с фолом и трехочковый. И вот «Зенит» уже повел в 10 очков! На мгновение показалось, что в первом матче серии все понятно, но «Зенит» моментально расслабился, а Карасев перестал попадать вообще. Швед, напротив, вновь вспомнил о своих снайперских качествах.

В итоге перед последней четвертью «Зенит» вышел всего с одним очком перевеса, почти эта же разница в итоге додержалась до конца четвертой четверти. Все решил трехочковый бросок серба Стефана Марковича на последних секундах владения за полминуты до конца основного времени. 99:95 и 1-0 в серии в пользу «Зенита». Второй матч уже 27 мая в «Юбилейном».

Перед началом плей-офф «Химки» выпустили очень крутой ролик, в котором назвали это время «лучшим в сезоне».

Подмосковная команда оказалась права на все сто процентов: эта серия – уже лучшее, что происходило с Единой Лигой ВТБ и всем российским баскетболом.