Стыковые матчи: шансы остались у всех

Футболисты "Енисея" одержали победу в первом стыковом матче Фото: ФК «Енисей»

В четверг состоялись первые стыковые матчи за право сыграть в РФПЛ в следующем сезоне. «Советский спорт» рассказывает главное, что нужно знать о первых поединках.

Игровой день открывал матч в Хабаровске, где «СКА-Хабаровск» принимал «Оренбург». От этой встречи никто не ждал града голов, поскольку обе команды проповедуют оборонительный стиль. Учитывая важность матча и памятуя об ответной игре, хозяева вышли на поле с задачей, в первую очередь, не пропустить.

На стартовых минутах СКА отдал инициативу гостям, но что с ней делать, подопечные Роберта Евдокимова долгое время не знали. Футболисты «Оренбурга» контролировали мяч на чужой половине поля, но до ударов по воротам Александра Довбни дело доходило редко.

Во второй половине встречи характер матча изменился, но не радикально. Хозяевам удалось отодвинуть игру ближе к центру поля, в результате чего голкиперам обеих команд практически не приходилось вступать в игру. Поэтому итоговые нули на табло вряд ли кого-то удивили.

Матч «Енисея» против тульского «Арсенала» прошел куда бодрее. Хозяева, несмотря на статус андердога, сходу захватили инициативу и очень быстро открыли счет: после серии рикошетов мяч в ворота Владимира Габулова затолкал Сергей Самодин.

Пропущенный гол заставил активизироваться команду Сергея Кирьякова. Еще до перерыва «Арсенал» мог сравнять счет, но ударам Игоря Шевченко и Кантемира Берхамова не хватило точности. Впрочем, и «Енисей» не собирался отсиживаться в обороне. При любой удобной возможности подопечные Андрея Тихонова убегали в быстрые контратаки, всерьез напрягая Габулова. Голкипер туляков, вызванный Станиславом Черчесовым в сборную России, но не доехавший до нее по уважительным причинам, был безупречен и грамотно подчищал ошибки партнеров.

Во втором тайме «Арсенал» продолжил атаковать и все же сумел сравнять счет – после навеса Муссы Думбия мяч в сетку ворот «Енисея» ударом головой отправил Кирилл Комбаров. Когда всем казалось, что матч так и завершится вничью, ошибка Гии Григалавы на последних минутах привела к тому, что Артур Малоян забил победный гол. 2:1 - и «Енисей» едет в Тулу, имея в активе незначительное преимущество.

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ



28 мая. 15.00. Оренбург – СКА-Хабаровск

18.00. Арсенал – Енисей