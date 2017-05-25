Евгений Ловчев: Лунев далеко пойдет

Постоянный эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев начинает свой рассказ о лучших игроках чемпионата России. Легендарный специалист представит пятерки вратарей, защитников и нападающих, которые, по его мнению, наилучшим образом проявили себя в играх отечественного первенства. В первой части речь пойдет о голкиперах.

Вратарь – позиция очень важная. Не случайно говорят, что это 50% команды и даже больше. Но самое главное, что у нас в стране вратарская школа была сильной во все времена.

Заглядывая далеко в историю, можно вспомнить Алексея Хомича и Льва Яшина. Когда я играл в «Спартаке», там был Владимир Маслаченко, а на следующий год пришел Анзор Кавазашвили – великие вратари.

Потом был Александр Прохоров, дважды признававшийся лучшим голкипером страны. Следом идут Дасаев, Черчесов. В «Спартаке» вообще всегда были вратари отличного уровня. Да и в сборной – можно вспомнить того же Астаповского и Рудакова. Мне довелось играть с очень сильными киперами.

Я всегда оцениваю вратарей не по одной игре, а по ряду матчей, качеству школы и разным аспектам футбольного мастерства. Поэтому мой рейтинг составлен по итогам целого сезона.

1 место. Игорь Акинфеев, 31 год (ЦСКА)

29 матчей, 15 пропущенных голов, 18 игр на «0»

Первый номер для меня однозначно Акинфеев. Многие болельщики других клубов, особенно спартаковские, хотят все время его уколоть, но ничего не могут вспомнить, кроме гола от Кореи на чемпионате мира в Бразилии и его серии в Лиге чемпионов. На это я могу сказать, что у всех великих есть родинка на лице, про которую всегда вспоминают.

Например, Лев Яшин пропускал от вратаря другой команды или можно вспомнить чемпионат мира 1962 года, когда он пропустил четыре гола от Колумбии и потом его освистывали болельщики на родине. Бескову даже приходилось ставить его только на выездные матчи, потому что в Москве он подвергался обструкции со стороны фанатов. Но уже на следующий год он сыграл за сборную Мира и вскоре получил Золотой мяч.

Так и Акинфееву припоминают его оплошности, но при этом забывают сэйв в матче со шведами, благодаря которому мы поехали на Евро-2016. У меня нет сомнений в его уровне хотя бы потому, что ЦСКА пропустил всего 15 голов за сезон. Да, защита тоже хорошо отработала, но сколько раз Акинфеев спасал! Чего стоит игра второго круга с тем же «Спартаком»! Да вспоминайте что угодно, он все равно вратарь номер один.

2 место. Александр Беленов, 30 лет («Анжи», «Уфа»)

27 матчей, 28 пропущенных голов, 11 игр на «0»

Единственная команда, где в Беленова не поверили, а он не доказал – это «Спартак». Тогда Александр пришел из Белгорода, сыграл один матч и потом уехал в «Кубань». Я думаю, что наблюдая за тем, как он играл в Краснодаре, а потом в «Анжи» и «Уфе», красно-белые кусали локти. В этих клубах Беленов не раз все и всем доказал.

Александр играет в командах с не самой сильной обороной и то, что он творит в воротах, как раз и называется - выручать. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что скоро его обязательно заберет более сильный клуб.

На ленточке этот вратарь играет просто потрясающе. Его сэйвы регулярно попадают в списки лучших. А на пенальти он вообще король - там отбил 11 метров, здесь взял. «Анжи» с его приходом закрыл ворота на замок, да и «Уфа» при нем пропускала очень мало. Я думаю, что он сейчас второй вратарь в сборной и очень рад за него. Я вообще всегда рад за тех игроков, которые на протяжении карьеры все доказывают своим трудом.

3 место. Никита Медведев, 22 года («Ростов»)

17 матчей, 9 пропущенных голов, 10 игр на «0»

Медведев – новое лицо в нашем футболе. Из-за травмы Джанаева он появился в воротах «Ростова» и недавно побил рекорд Руслана Нигматуллина по длительности «сухой» серии в чемпионатах страны. Понятное дело, что это не только его заслуга, ведь у ростовчан четко выстроена игра в обороне. Но и Никита из мальчика, по поводу которого изначально сомневались: «ставить или не ставить?» вырос в рекордсмена и выдал очень приличный сезон.

В концовке, когда настроение у некоторых игроков «Ростова» было «чемоданным», в том плане, что они уже подумывали о том, чтобы сменить команду, Медведеву начали регулярно забивать. Но это не отменяет того, что он здорово проявил себя в еврокубках – сыграл против «Атлетико» Мадрид, «Манчестер Юнайтед» и, откровенно говоря, вытащил «Ростов» в этих матчах.

Никита на глазах набирался опыта и мастерства, стал заметной фигурой в чемпионате России. В его случае важную роль сыграло то, что в него поверили, и дали себя проявить.

4 место. Артем Ребров, 33 года («Спартак»)

28 матчей, 24 пропущенных гола, 14 игр на «0»

Ребров здорово отыграл почти весь сезон, и даже когда «Спартак» купил Селихова, не уступил ему место в воротах. В ключевых матчах с ЦСКА и «Зенитом» красно-белые выглядели лучше во много благодаря его игре. Но в играх с Тулой, «Ростовом» и «Крыльями Советов» он пропустил 10 мячей.

Только поэтому я поставил Реброва на четвертое место. В матчах с такими соперниками нужно было выручать. Хорошо, когда твои нападающие забивают, но если впереди не идет, вратарь должен тащить. Да, кто-то скажет, что игроки обороны плохо играли, но кипер должен поднять свою защиту, если она плохо лежит. Я уже вспоминал Кавазашвили, Дасаева, Прохорова – они себе такого не позволяли.

Впрочем, Ребров выиграл схватку у своих конкурентов, плюс доверие тренеров придало ему сил. Тому же Песьякову не хватило уверенности в последнем туре, и он очень плохо отстоял. Артем же доказал тренерскому штабу, что он на сегодняшний день безоговорочно первый номер. Он был капитаном и вице-капитаном команды, партнеры ему доверяли, так что этот сезон он может занести себе в актив. Но на сборах Реброву все предстоит доказывать заново.

5 место. Андрей Лунев, 25 лет («Уфа», «Зенит»)

20 матчей, 9 пропущенных голов, 12 игр на «0»

Совершенно никому не известный человек вдруг начал играть сначала в «Уфе», а потом, когда в «Зените» провалился Лодыгин и стало понятно, что Кержаков-младший не дотягивает до уровня этой команды, Лунева забрали в Петербург. И когда ему доверили место в основе, сложилось впечатление, что он уже сто лет играет в «Зените».

Все матчи Лунев провел очень уверенно и спокойно. Его вины в итоговой неудаче петербуржцев нет, он очень много выручал. Откровенно говоря, «Зенит» был плох в обороне. Прошли те времена, когда у них был Гарай и в защите они почти всегда играли на ноль. Сейчас игра возле своих ворота там поставлена неважно.

Тренерский штаб сборной обратил на него внимание и вызвал на сборы перед Кубком Конфедераций. Еще вчера мы не знали, кто такой Андрей Лунев, а сегодня он уже в главной команде страны и в этом ему помогла уверенность в собственных силах. Я думаю, что этот парень, благодаря своей харизме и спокойствию, далеко пойдет.