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Безнаказанность? Бесчинства на футболе будут продолжаться

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Безнаказанность? Бесчинства на футболе будут продолжаться
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» продолжает резонансную тему, начатую накануне: теперь клубы не могут быть наказаны закрытием гостевых трибун. В итоге за бесчинства фанаты теперь страдают не те, кто устраивают беспорядки, а только клубы.

Явление, разумеется, абсурдное. И так-то было не очень понятно, почему клубы страдают из-за тех, на чье поведение повлиять не могут, так теперь и вовсе им выписывают гигантские финансовые штрафы. 1,6 млн рублей – на эту сумму нагуляли фанаты. Платит «Спартак».

Во вчерашнем номере глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснял нам, в чем суть внесенных не так давно изменений в регламентные нормы: наказать можно закрытием трибун или отдельных секторов, когда матч по вине зрителей прекращали (как это было когда-то на игре «Динамо» - «Зенит», когда пострадал голкипер Шунин), а вот если игра закончена и болельщики «шалят» на поле после финального свистка – это уже извольте шалить, наказания не будет.

Лично мне эта логика абсолютно не понятна. Посудите сами: наказывают болельщиков за то, что они могут нанести травму футболисту, судье или другому участнику матча (я уж не говорю про порчу газона, ворот, то есть то, что называется умышленной порчей имущества). Какая разница, сразу после финального свистка это произошло или во время матча?

А ведь безнаказанность только провоцирует на то, чтобы продолжать бесчинства и дальше. «Твори бардак, мы здесь проездом»…

У меня есть свои собственные соображения, почему так происходит. Решения по поводу болельщиков принимаются отнюдь не в футбольных кабинетах. Уверен в этом. А почему так происходит – поверьте, поговорим скоро намного подробнее. Материал об этом мы готовим.


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