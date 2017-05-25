Игорь Корнеев: Остановить фанатов может только уголовная ответственность

Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал решение КДК по матчу «Арсенал» - «Спартак».

- Решение КДК по матчу «Арсенал» - «Спартак» справедливо?

- Сложно судить, справедливо оно или нет. Думаю, здесь проблема в системе: нет механизма наказания тех, кто наносят эти беспорядки и ущерб. Пока не будет внесена норма регламента об ответственности болельщиков, подобные случаи будут продолжаться.

Я абсолютно не согласен с тем, что ответственность должны нести только клубы.

- Что бы Вы предложили?

- Остановить болельщиков может только реальная ответственность, причем не только материальная, но и уголовная. Уголовное наказание часто практикуется за рубежом. Там болельщики понимают, что их могут лишить абонемента или права посещать стадион, и поэтому они ведут себя сдержаннее.

Пока у нас не будет четко отработанной системы, выявления по лицам и прочее, подобное будет продолжатся.

- То, о чем Вы говорите, применимо к отдельным личностям. А что делать, когда на поле прорвалась армия болельщиков?

- В этом случае виновата принимающая сторона, которая не обеспечила безопасность. То, что болельщики прорвутся на поле, наверняка было читаемо.

«Арсеналу» стоило привлечь больше полицейских, стюардов. После того, как «Спартак» стал чемпионом, эти моменты надо было учитывать. Именно то, что болельщики могут повести себя неадекватно.

- Вы играли заграницей. Как там наказывают за подобное?

- Наверное, наказания следуют. Я просто не припомню такого инцидента. Но происшедшее в Туле должно как-то заставить задуматься КДК о введении подобной нормы. Тем более перед Кубком конфедерации и чемпионатом мира эти моменты могут использовать против нас.

- Штрафы, которые вынес КДК клубам, оправданы?

- Я думаю, что там, наверное, четко прописаны стоимости правонарушений. Мне больше интересно, куда эти деньги идут. В КДК? Или сумма идет на погашение ущерба? Вот это остается неясным.



