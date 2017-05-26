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«Куньлунь» для КХЛ важнее, чем «Кузня». Размышления о стратегии развития лиги

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Куньлунь» для КХЛ важнее, чем «Кузня». Размышления о стратегии развития лиги
Фото: ХК «Куньлунь Ред Стар»

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о том, почему КХЛ должна двигаться на Восток, а не на Запад.

Нужен ли КХЛ «Куньлунь»? Я решил поднять эту тему сейчас не случайно. Поскольку, общаясь с любителями хоккея на нашем сайте, знаю, что отношению к китайскому новичку среди российских болельщиков довольно критическое.

А сейчас оно еще более обострилось. Поскольку лига взяла курс на сокращение. Из состава ее участников вычеркнут новокузнецкий «Металлург» - один из главных поставщиков молодых талантов в сборную России.

А вот китайский клуб чувствует себя в ней вольготно. Более того, вряд ли кто-то из нас удивится, если в КХЛ со временем появится еще один клуб из Поднебесной, либо команда из Кореи, чья сборная через год выступит на чемпионате мира. Между прочим, выиграв эту путевку в элиту у Казахстана с его традиционно сильной хоккейной школой в Усть-Каменогорске и Караганде.

Хоккей движется на Восток, потому что… Весь мир движется в том же направлении. Ну или по крайней мире та его часть, которую мы несколько смело и заносчиво привыкли называть цивилизованным миром.

Хотим мы этого или нет, но это так. И если мы хотим оставаться, как говорится, в тренде, то нам надо двигаться туда же. Пока у нас еще есть то, что мы можем предложить Китаю и другим быстро развивающимся восточным государствам, укрепляя с ними дружбу и добрососедские отношения. Потому что пройдет еще несколько лет и ничего уже им от нас в том же хоккее будет не нужно. Другие придут и помогут. Без нас.

Сейчас многие скептически усмехаются – ну какие из китайцев хоккеисты? Ну а я напомню, что лет 30 назад и финны вызывали у нас, как соперники, только улыбку. А уж о швейцарском хоккее в 80-х и вовсе никто у нас в стране не слыхивал.

Но туда уехали работать наши спецы – Владимир Юрзинов-старший, Борис Майоров, Вячеслав Быков… И сейчас финны, да и швейцарцы стоят с нами вровень. И на уровне сборных, и на клубном уровне.

Если бы КХЛ была создана не 9, а 29 лет назад… Наверное, финны, швейцарцы радостно вступали бы в нашу лигу. Стремясь подтянуться до уровня российских команд.

Но сейчас мы на Западе уже просто не нужны. И продвижение туда КХЛ изначально было утопией, которую все европейские федерации хоккея приняли в штыки.

Чтобы включить в КХЛ западный клуб его надо было либо создать с нуля, как «Лев» за счет наших же спонсоров. Либо выкупить контрольный пакет акций, как в случае с «Йокеритом». А нам что больше деньги девать некуда?

С Востоком сейчас все иначе. Там хоккей пока еще в состоянии только что родившегося младенца. И его надо учить ходить, растить и становиться сильным. И тут мы еще можем не опоздать. Пока еще можем.

Потому что лет так десять с гаком назад Вячеслав Фетисов и Дмитрий Чернышенко затевали проект ЕАХЛ. Да, он именно так и назывался. Евро-Азиатская хоккейная лига. И ориентирована она была на Восток.

Потом из этого проекта выросла КХЛ. Название стало более изящным и вроде бы не изменило смысла. Однако вектор развития лиги развернулся на Запад.

Мы потеряли десяток лет, в течении которых, по идее уже должны были укрепить позиции нашего хоккея на азиатском спортивном рынке. И все-таки из всех хоккейных держав сделали шаг первыми, организовав проект под названием «Куньлунь».

Но эта возможность завоевать Китай в хоккейном пространстве – последняя. Другого шанса уже не будет.

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