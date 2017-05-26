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«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Кухня «Матч ТВ»

Чем хорошо межсезонье? Оно порой дарит интересные, взрывные сюжеты. Как правило, скандальные. Вчера в твиттере бомбануло так, что взрывная волна накрыла все медиапространство. Во время съемок передачи «Офсайд ТВ» комментаторы «Матч ТВ» разоткровенничались о руководстве канала, его политике, зарплатах, досталось Тине Канделаки, шоу «Кто хочет стать легионером» и одному из Ротенбергов.

Необъяснимым образом эти «посиделки в курилке» стали достоянием общественности. Почему-то камера записывала разговор до официального старта передачи. Люди просто трепались о всяком, не подозревая, что их снимают. Явно чей-то косяк. И уже без разницы, чей именно. Это не так пикантно, как содержание разговора.

Очень быстро Геннадий Орлов, заявивший о сокращениях и банкротстве телеканала, выступил с опровержением своих слов – провокация и монтаж. Честное слово, лучше бы Геннадий Сергеевич вообще ничего не говорил. Нелепо выглядит. А «Матч ТВ» выпустил специальный пресс-релиз, в котором сообщил, что не планирует проводить масштабные сокращения.

Вот и вся история, которая, вероятно, еще получит продолжение.

Как ко всему этому относиться, пусть каждый решает сам. Скажу одно: все люди обсуждают свою работу, начальство и других людей. Все сплетничают. Все кого-то и что-то ругают. Лицемерие? Все люди лицемеры: и я лицемер, и каждый, кто читает эти строки, – тоже. Весь наш мир построен на лицемерии. Хотя, конечно, об этом не вспомнят те, кто сейчас смакует эту грязную историю, комментируя ее словами «жаба» и «гадюка». Копаясь в чужом грязном белье, легко забыть, что свое-то не чище.

Сборная

Вчера сборная России провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.


Игроки потренировались, немного пообщались с прессой, а сегодня утром вылетят в Австрию, где днем проведут тренировку. Увы, в своей стране мы готовиться пока не можем – за окном сугробы и инфраструктуры никакой нет.


Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировку

Дзюба все же приехал на сбор. Пока. Но работал только в зале. Некоторые проблемы есть и у Акинфеева. Нойштедтер и Габулов присоединятся к команде позже.

Бердыев возвращается?

Еще одна громкая новость – хотя пока не новость, а только слух – возвращение Бердыева в Казань. Предполагается, что о назначении Бердыева главным тренером «Рубина» объявят после попечительского совета клуба, который пройдет в субботу.

Не сенсация. После того, как «Ростов» пролетел мимо еврокубков, стало понятно: Бердыеву тут ловить нечего. Конечно, он может остаться в прежнем клубе. Это если не будет других предложений. Но как их может не быть, когда речь идет об одном из лучших российских тренеров XXI века?

Если Бердыев действительно покинет «Ростов», для клуба это станет катастрофой. За тренером потянутся игроки. А может, и спонсоры. «Ростов» вновь обернется заурядным середняком.


«Енисей» – в шаге от премьер-лиги

Сыграны первый переходные матчи. «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» голов не забили. А «Енисей» Андрея Тихонова дома обыграл «Арсенал» – 2:1.

После матча Тихонов рассказал о победе. И добавил: «Вы думаете, что в Туле будет легко? Будет тяжеленная игра. Не хочется, чтобы в Туле все решило судейство. Вы знаете, о чем я говорю».

О да, мы знаем.


Стыковые матчи: шансы остались у всех

Бонус. Новость, в которой прекрасно все

Вчера вообще был адовый день по части инфоповодов. Вот эту новость хочется просто оставить без комментариев.


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