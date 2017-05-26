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Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»
Фото: «Советский спорт»

«Советский спорт» - о второй полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, первый матч которой пройдет в Москве сегодня.

МОТИВАЦИЯ

У ЦСКА всегда одна задача на сезон – выиграть каждый турнир, в котором клуб принимает участие. В этот раз опять вышла осечка с Евролигой – снова Стамбул, снова «Олимпиакос», снова разбазаренное преимущество в заключительной четверти и досадное поражение на последних секундах. Понятно, что армейцы в Единой лиге и так борются только за титул, но теперь победа в турнире станет для подопечных Итудиса делом чести. Впрочем, Димитрису вряд ли придется объяснять это своим парням.

«Локо» же проиграл «Химкам» в борьбе за третье место в регулярке. Проиграл в очной схватке – при равном балансе побед/поражений (19-5), желто-синие оказались выше благодаря двум выигранным у красно-зеленых встречам. Все бы ничего, но этот факт и свел кубанцев с ЦСКА уже в полуфинале. А значит – до предела осложнил борьбу за путевку в Евролигу. Чтобы вернуться в главный клубный турнир континента (в котором, на минуточку, «Локо» всего год назад играл в «Финале четырех» и занял 3-е место!), подопечным Обрадовича надо не только как-то проходить армейцев, но и затем выигрывать финал! С мотивацией тут, в общем, тоже проблем нет. Вопрос – насколько сами кубанцы верят в то, что им это по силам?

ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Российским баскетбольным «эль классико» традиционно считается противостояние ЦСКА и «Химок», однако в последние годы именно «Локо» все чаще и чаще приносит армейцам куда больше проблем. Нынешний сезон не стал исключением. Из двух поражений красно-синих в регулярке Лиги ВТБ первое им нанесли как раз кубанцы – на своей площадке в первом круге (83:74). Потом, правда, ЦСКА взял реванш, и тем не менее… Плюс как не вспомнить четвертьфинал 2014 года, когда армейцам пришлось спасать серию со счета 0:2! Такого с ними больше не случалось – ни в Лиге ВТБ, ни в Евролиге. В общем, «Локо» знает, как подпортить настроение чемпионам. И наверняка этими знаниями воспользуется.

ЛИДЕРЫ

У ЦСКА нельзя назвать явного лидера. Скорее, тут их два. Милош Теодосич и Нандо Де Коло солируют в атаках, ведут игру (особенно – Милош), изводят соперников дальними бросками, берут на себя основную нагрузку в клатче и в целом ведут команду за собой, хотя команда-то – по сути, сплошь из звезд!

У «Локо»… У «Локо» есть Тэйлор Рочести. Раскрывшийся в «Нижнем Новгороде», съездивший ненадолго в «Маккаби» и вернувшийся, все же, в Россию, американец быстро освоился в кубанской команде и занялся любимым делом – набиранием очков. Именно он, по сути, «убил» УНИКС в четвертьфинальной серии – парни Пашутина так и не придумали, как справиться с Тэйлором в атаке. Следить за дуэлью Рочести и Де Коло будет особенно интересно – учитывая, что два защитника даже внешне чем-то похожи друг на друга.

СОСТАВ

Глубине состава ЦСКА позавидует любой клуб Европы. Единственный условный минус – перекос в сторону задней линии. И то - малозаметный. По сути, в распоряжении Итудиса есть две равнозначные пятерки. Де Коло и Теодосичу активно помогают Аарон Джексон, Виталий Фридзон и Кори Хиггинс, при необходимости – братья Кулагины. У всех – и стабильная трешка, и хорошая техника, и неплохая защита. Никита Курбанов с Андреем Воронцевичем надежно закрывают позиции форвардов, где на помощь всегда может прийти Семен Антонов (у всех троих – отличный дальний бросок), плюс не забываем о нестареющем Викторе Хряпе! Да, равноценной замены первому центровому нет – и основная часть нагрузки всегда ложится на мощные плечи Кайла Хайнса. Джоэл Фрилэнд против серьезных соперников «не тянет», а Джеймс Огастин – нестабилен (хотя в отдельные дни очень хорош!). Но, в целом, нет такой позиции, в которой бы ЦСКА не был сильнее «Локо-Кубани». Не говоря уже о том, что широкая ротация и длинная скамейка обеспечивает армейцам постоянное преимущество в свежести.

Кубанцы же потеряли Кевина Джонса еще в первом матче с УНИКСом, плюс с травмами играли Мэтт Дженнинг и Марди Коллинс. Ярких исполнителей здесь тоже хватает, Ян Вуюкас и Райан Брокхофф способны «зарешать» почти любой момент, серьезно прибавил по ходу сезона Андрей Зубков. Но глубины состава не чувствуется, и в матчах с армейцами это будет особенно заметно. Зато что хорошо умеют парни Обрадовича – жестко играть в защите. Так удалось переломать через колено УНИКС, этим же можно серьезно осложнить жизнь ЦСКА. Ни Тео, ни Де Коло игру стык в стык не любят. Посмотрим, удастся ли краснодарцам использовать этот важный нюанс.

ПРОГНОЗ

Тут сложно быть оригинальным – конечно, ЦСКА фаворит. Сложно представить, что должно случиться, чтобы армейцы проиграли серии из пяти матчей. Хотя легкой прогулки в финал не будет. И, возможно, кубанцы даже зацепят одну игру.

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань

Место и дата

26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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