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Олег Кононов: Стиль в футболе, как и в жизни, – врожденное качество

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Олег Кононов: Стиль в футболе, как и в жизни, – врожденное качество
Фото: «Советский спорт»

Главный тренер «Терека» Олег Кононов, который 22 мая сменил на этом посту Рашида Рахимова, дал интервью «Советскому спорту».

«ОТ АНГЛИЙСКИХ АКАДЕМИЙ МЫ ПОКА ОТСТАЕМ»

- Чем занимались последние восемь месяцев?
- Проводил время с семьей. Посетил несколько матчей АПЛ. Больше всего по времени изучал работу таких клубов, как «Челси» и «Бавария», - говорит Кононов.

- Также вы посещали стажировки. Например, «Челси». Чем особенным запомнилась эта поездка?
- Получилось очень интересно. Я познакомился с работой академии «Челси» - тренировочным процессом, играми. Прослушал ряд лекций по физической подготовке тренеров из США. Конечно, был на играх и тренировках первой команды. Также было много интересных встреч для меня.

- Программа подготовки молодых английских игроков сильно отличается от того, что есть в России?
- Отличие есть, и большие. В первую очередь в инфраструктуре, финансировании, селекции и методике подготовки. В этих, самых важных аспектах, мы, к сожалению, отстаем.

- Не раз приходилось слышать, что в России в детско-юношеском футболе готовят не игроков, а команды. То есть акцент делается на результат в отдельных турнирах, а не на воспитание футболистов. Тем самым, индивидуальность у ребят стирается еще в юношестве -и это ключевая проблема нашего футбола. Как вы считаете?
- Это одна из проблем, но не основная. Мы многих одаренных игроков теряем в возрасте от 18 до 23 лет, а это ключевой период у молодых футболистов на пути к профессиональному футболу. Вот здесь надо подумать о реформах – например, в молодежном первенстве России.

- Есть мнение, что этот сезон РФПЛ стал слабейшим за последние семь-восемь лет. Согласны?
- Я бы не стал так говорить. Да, мы лишились нескольких сильных легионеров и отечественных футболистов в силу возраста, от чего, возможно, пострадало качество игры. Но у нас появилась большая группа команд, которая хочет выигрывать трофеи. Был хороший сезон на европейской арене, где мы завоевали на следующий сезон еще одно место в Лиге чемпионов.

«ТЕРЕК» ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»

- За то время пока вы не работали, были предложения из Европы?
- Был только интерес, но без конкретики.

- Когда появился вариант с «Тереком»?
- Без комментариев. Скажу только, что есть взаимная заинтересованность в сотрудничестве.

- На завершающей стадии переговоров вы общались с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым. Какое он впечатление произвел на вас?
- Это сильный человек, который много делает для республики и страны - не на словах, а на деле.

- В прошедшем сезоне команда остановилась в шаге от еврокубков. Задача на сезон следующий - сделать этот шаг?
- Большая заслуга руководителей, всех тренеров, работников клуба и игроков в прогрессе команды за эти годы. В новом сезоне мы будем принимать новые вызовы.

- Случается, что пауза в работе заставляет тренеров пересмотреть что-то в своем виденье построения игры. Вы пересмотрели?
- Я только углубил свои знания.

- Значит слова о том, что вы «тренер – атакующей формации. И закрытый футбол вам не интересен» актуальны? И игру «Терека» будете строить, основываясь на тех же принципах?
- Стиль в футболе, в жизни, мне кажется, - врожденное качество. Я буду стараться максимально эффективно его проявлять.

- Рахимов в интервью «Советскому спорту» говорил, что после ухода некоторых игроков ему пришлось отказаться от симпатичного футбола в пользу оборонительного. Не боитесь нехватки кадров?
- Мы работаем над усилением состава. Надеюсь, все новые игроки принесут пользу.

- Раньше вы показывали игрокам нарезки матчей «Барселоны». Сейчас, кажется, что «Барселона» уже не та. Какая команда теперь играет в футбол, к которому стоит стремиться?
- Команд высокого уровня достаточно. Мне понравились все полуфиналисты европейских кубков - это восемь клубов, и все они играли в зрелищный футбол.

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