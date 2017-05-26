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Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей команды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей команды
Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

О своих ощущениях и возможном уходе в «Интер»

«Да, Моуринью сотворил историю, но в прошлом сезоне команда занимала при нем лишь десятое место. Это говорит о том, что проблемы действительно были. Конечно, я сомневался на счет того, стоит ли приезжать в Лондон. Общался на эту тему со многими людьми. 

Мы выиграли чемпионат Англии, но это не отменяет того, что впереди нас ждет очень много работы. Будет тяжело. Что касается слухов о возможном уходе в «Интер», то я скажу так: невозможно быть счастливым там, где ты себя не видишь. Вот что мне дал вызов в Англии? Я научился терпеть и верить в собственные силы», – сказал рулевой «синих».

О планах на будущее

«Конечно, мы обсуждаем летние трансферы. В этом году у нас была команда из 14 великолепных игроков, однако, в следующем сезоне «Челси» предстоит выступить в Лиге чемпионов. Это значит, что клуб должен усилиться. В любом случае, основание уже есть.

Останусь ли я? У меня еще два года по контракту. Хочу доказать всем, что не зря пришел в лондонский клуб. К тому же, у меня отличные отношения с руководством. Мы часто обсуждаем разные вопросы, а это очень важно для тренера», – считает итальянец.

О финале Кубка Англии

«В начале сезона я и не думал, что мы займем место в четверке лучших команд Англии. Перед матчем против «Арсенала» мы оказались в непростой ситуации. Почему? Потому что «Челси» выиграл премьер-лигу, в то время, как команда Арсена Венгера заняла шестое место в таблице. Это говорит о том, что «Арсенал» выйдет на игру с запредельной мотивацией, чего не скажешь о нас. Боюсь, что это может сыграть решающую роль», – заявил тренер «синих».

О стычке с Моуринью

«Иногда мы ведем себя, как животные, но я готов сделать все ради победы. Футбол – борьба за выживание. Ты должен уничтожить своего соперника ради собственной жизни. Другого выхода нет. Главное – не забывать об уважении. После игры мы уладили все вопросы с Жозе», – рассказал Конте.

Матч

Арсенал - Челси

Место и дата

27 мая 19:15, Уэмбли, Текстовая трансляция

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