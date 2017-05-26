От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола

«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.

АНГЛИЯ (Премьер-лига)

1. Антонио Конте (47 лет, главный тренер «Челси»)



Итальянский специалист, вставший у руля лондонского клуба летом 2016 года, в первый же сезон привел команду к чемпионскому титулу. Поначалу дела у тренера шли не очень хорошо: «синие» проиграли на старте сезона «Ливерпулю», а также «Арсеналу».

Позже Конте сменил схему на три центральных защитника и это дало сумасшедший результат: «Челси» не знал поражений на протяжении 13-ти матчей. Вообще, «синие» в рамках национального первенства проиграли лишь пять встреч из 38-ми, что вызывает восхищение.

2. Маурисио Почеттино (45 лет, наставник «Тоттенхэма»)



Главный соперник Конте в борьбе за титул чемпиона построил уникальную команду. Сейчас «Тоттенхэм» – один из самых молодых клубов чемпионата. При этом к каждому игроку «шпор» проявляют интерес топ-клубы Испании, Германии и Франции.



Многие эксперты отмечают сильные стороны Почеттино, но главная из них – умение работать с молодежью. К тому же, аргентинский специалист знает, кого стоит приглашать в свою команду. Например, никому не известный в прошлом сезоне Виктор Ваньяма в этом году стал настоящим открытием и вошел в символическую сборную АПЛ по версиям разных изданий.

3. Хосеп Гвардиола (рулевой «Манчестер Сити», 46 лет)



Известный испанский специалист отправился минувшим летом покорять чемпионат Англии. Поначалу, дела у Гвардиолы складывались неплохо – его команда занимала второе место в таблице, однако позже травмы сыграли свою роль.



К тому же, Гвардиола допустил ряд грубых ошибок с тактической точки зрения, о чем рассказывал сам. Мы помним, как Хосеп и вовсе размышлял о завершении карьеры. В любом случае, специалист сумел вывести команду в первую тройку премьер-лиги и обеспечил «горожанам» выступление в Лиге чемпионов.

4. Юрген Клопп (главный тренер «Ливерпуля», 49 лет)



Немецкий специалист продолжает строить новую команду, однако, Клоппу, как и Гвардиоле, не повезло – в январе 2017 года в стане «красных» начался самый настоящий кризис. Как отмечал сам наставник, в его команде есть две серьезные проблемы – отсутствие сильного нападающего и уверенного вратаря. По слухам, грядущим летом «Ливерпуль» в первую очередь собирается усилить именно эти две позиции.

5. Жозе Моуринью (наставник «Манчестер Юнайтед», 54 года)



Наиболее яркий сезон провел именно португальский специлист, который вывел «красных дьяволов» в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы. При этом Моуринью умудрился завоевать Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

Конечно, игра «Юнайтед» вызывает очень много вопросов, но для первого сезона, согласитесь, это великолепный результат. Интересно, что сам Моуринью сказал о своей работе с «МЮ» следующее: «Лучше выйти в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, чем попасть туда, заняв четвертое место в премьер-лиге». Не могу Жозе не пошутить надо своими коллегами.

6. Арсен Венгер (рулевой лондонского «Арсенала», 64 года)

Бессменный наставник «пушкарей», возможно, провел самый напряженный сезон в своей карьере. Во-первых, до сих пор не умолкают слухи о его возможном уходе. Во-вторых, журналисты постоянно задают одни и те же вопросы – останутся ли Алексис Санчес и Месут Озил на следующий сезон?

В третьих, впервые за долгое время «Арсенал» под руководством Венгера занял шестое место в АПЛ. Таким образом, «пушкари» выступят в следующем сезоне в Лиге Европы. Конечно, это тоже накладывает свой отпечаток.

ИСПАНИЯ (Примера)

1. Зинедин Зидан (главный тренер мадридского «Реала», 44 года)

Наставник «бланкос» продолжает покорять вершины европейского футбола. В прошлом сезоне, который стал первым у руля «сливочных», Зидан выиграл Лигу чемпионов. В этом году француз привел команду к чемпионскому титулу впервые за пять лет.

Игра «Реала» вызывает восхищение. Очевидно, бывший хавбек «сливочных» сумел выстроить прекрасные отношения с игроками, а у его команды есть собственный стиль игры. При этом «Реал», как и «Челси», весь сезон играет одним и тем же составом. Зидан, как мы видим, не очень любит прибегать к ротации. Если это, конечно, не матч с аутсайдером чемпионата.

Кто бы мог подумать, что человек, который еще пару лет назад руководил молодежной командой «Реала», так быстро и легко войдет в число лучших тренеров Европы. Вы, конечно, можете поспорить, но выводить своих подопечных в финал Лиги чемпионов дважды подряд сумеет не каждый.

2. Луис Энрике (наставник «Барселоны», 44 года)

Минувший сезон для испанского специалиста стал последним у руля каталонского клуба. Энрике успел построить свою команду, с которой выиграл не только Лигу чемпионов.

В этом сезоне у тренера были определенные проблемы с лидерами. Многие были недовольны решениями тренерского штаба, но решающий момент настал после вылета из Лиги чемпионов. В любом случае, этому тренеру нужно сказать спасибо за все, особенно – за невероятный камбэк в матче с «ПСЖ». Многие фанаты надолго запомнят игру на «Камп Ноу».

3. Диего Симеоне (рулевой мадридского «Атлетико», 47 лет)

Для аргентинского тренера настало время подумать. Многие СМИ утверждают, что у Симеоне на руках предложение от «Интера», который готов платить ему 15 млн евро в год. Диего уверенно вел свою команду к трофею Лиги чемпионов, пока его «Атлетико» вновь не встретился с «Реалом». Конечно, у любого человека возникли бы мысли бросить все и уехать в другой чемпионат, но пока никаких заявлений не было.

Клуб, как бы то ни было, занял третье место в примере и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Посмотрим, под руководством Симеоне или уже другого тренера.

4. Хорхе Сампаоли (главный тренер «Севильи», 57 лет)

Этот тренер известен своей работой со сборной Чили. Сампаоли привел национальную команду к победам на Кубке Америки. В минувшем сезоне наставник возглавил «Севилью», которой восхищались все испанские эксперты. Конечно, конкурировать за высокие места с «Реалом» и «Барселоной» очень и очень сложно, однако, Сампаоли вывел команду в 1/8 финала Лиги чемпионов, что не удалось Унаи Эмери.

Судя по всему, теперь специалист возглавит сборную Аргентины. Об этом он недавно заявил журналистам. Что ж, посмотрим, сможет ли Сампаоли помочь своей стране завоевать путевку на чемпионат мира в России.

ИТАЛИЯ (Серия А)

1. Массимилиано Аллегри (наставник «Ювентуса», 49 лет)

Никакой сенсации. Итальянец выиграл с туринским клубом абсолютно все на национальном уровне. Теперь Аллегри постарается огорчить Зидана в финале Лиги чемпионов. Кстати, два года назад ему уже это удалось – «Ювентус» выбил «Реал» из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. Правда, тогда испанским клубом руководил Карло Анчелотти.

2. Лучано Спаллетти (рулевой «Ромы», 58 лет)

Бывший наставник «Зенита» великолепно проявил себя в серии А. «Рома» при Спаллетти составила конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за титул. Этакий «Тоттенхэм» Италии.

При этом сам специалист, как сообщает пресса, попал в сферу интересов «Интера», который готов платить ему 4 млн евро за сезон. Пока Спаллетти не поставил подпись под новым контрактом, зато занял второе место в чемпионате и вывел команду в Лигу чемпионов.

3. Винченцо Монтелла (наставник «Милана», 42 года)

Представляете, с нынешним составом «россонери» можно выиграть трофей и вывести команду в Лигу Европы. Казалось, что в «Милане» настоящий хаос, который напрямую связан с отсутствием финансов.

Однако, Монтелла сумел дважды обыграть «Ювентус» в минувшем сезоне. Первый раз – в рамках чемпионата, а позже – в матче за Суперкубок Италии. Говорят, хороший тренер с любым составом показывает результат. Это напрямую относится к Монтелле.

4. Маурицио Сарри (тренер «Наполи», 58 лет)

Бывший работник банка вывел «Наполи» на новый уровень. Сарри в минувшем сезоне принял решение, которое стало судьбоносным для полузащитника Дриса Мертенса. Бельгиец занял позицию Гонсало Игуана, который отправился в «Ювентус», и удивил абсолютно всех – проведя 45 матчей, Мертенс забил 33 гола и отдал 15 голевых передач.

Сейчас игрок ведет переговоры по новому контракту. «Наполи» готов увеличить ему зарплату в связи с интересом «Манчестер Юнайтед». Наверное, Мертенс должен быть обязан всем именно Сарри. Особенно за свой прогресс.

ФРАНЦИЯ (Лига 1)

1. Леонарду Жардим (рулевой «Монако», 42 года)

Португальский тренер давно привлекал внимания топ-клубов Европы за свои идеи и умение работать с молодежью. Так, благодаря Жардиму «Реал», «Манчестер Юнайтед» и другие команды Европы ведут борьбу за 18-летнего форварда Килиана Мбаппе. По слухам, «сливочные» предлагали 120 млн евро за француза, но получили отказ. Но Килиан – не единственный, кто интересует большие клубы.

При этом важно отметить, что «Монако» стал чемпионом Франции. Вы представьте, сколько денег вложил в трансферы «ПСЖ» и при этом проиграл борьбу за трофей. Жардим доказал в очередной раз, что в футболе серьезные вложения не всегда могут принести нужный результат.

2. Люсьен Фавр (наставник «Ниццы», 59 лет)

Этого тренера можно уважать не только за третье место в лиге 1. Фавр решился пригласить в свою команду известного бунтаря Марио Балотелли, который внес весомый вклад в успехи команды. Судя по информации СМИ, специалист является основным кандидатом на пост наставника дортмундской «Боруссии» в случае ухода Томаса Тухеля.

3. Унаи Эмери (главный тренер «ПСЖ», 45 лет)

Известный российским болельщикам специалист провел весьма неоднозначный сезон. Во-первых, его команда, как мы уже говорили, проиграла борьбу за титул чемпиона страны. Во-вторых, Эмери не оправдал надежд руководства в Лиге чемпионов. В-третьих, испанец успел повздорить с лидерами команды.

С другой стороны, какие претензии могут быть по матчу с «Барселоной»? Многие отмечали, что главный арбитр допустил ряд грубых ошибок, что решило исход встречи.

К тому же, когда команда вылетает с турнира, имея преимущество в три мяча, нельзя все валить на одного человека. Видимо, это хорошо понимают в «ПСЖ» и решили дать еще один шанс бывшему тренеру «Спартака».

ГЕРМАНИЯ (Бундеслига)

1. Томас Тухель (рулевой дортмундской «Боруссии», 43 года)

Немецкий специалист перебрался в стан «шмелей» минувшим летом из «Майнца». Тогда еще никто не знал, насколько этот человек требователен. Тухель не упускает ни одной детали, он суров и решителен, но при этом умен и всегда сосредоточен на проблемах команды. Ему пришлось строить новую «Боруссию». Это сейчас уже от Юргена Клоппа не осталось и следа, а летом прошлого года многие сомневались в способностях молодого тренера.

Тухля можно вполне сравнить с Почеттино и Жардимом. Что их объединяет? Эти специалисты прекрасно умеют работать с молодежью. Однако, Тухель выделяется среди своих коллег, как невероятный зануда. Об этом говорят не только игроки «Боруссии». Иногда на это намекает и руководство.

В любом случае, «шмели» провели неплохой сезон при новом тренере – команда вышла в Лигу чемпионов, а 27 мая сыграет против «Айнтрахта» за Кубок Германии. При этом «Боруссия» выбила на стадии полуфинала мюнхенскую «Баварию».

2. Ральф Хазенхюттль (наставник «Лейпцига», 49 лет)

До конца 2016 года команда австрийского специалиста напоминала «Лестер», который в сезоне 2015/16 выиграл чемпионат Англии. Позже, как это ни странно, случился спад, но это не помешало клубу занять второе место в бундеслиге.

В целом, команда провела очень яркий сезон, обыграв «Боруссию», «Вольфсбург», «Байер» и других представителей немецкого чемпионата. Интересно, как «Лейпциг» выступит в Лиге чемпионов.

3. Юлиан Нагельсман (главный тренер «Хоффенхайма», 29 лет)

Пожалуй, этого человека можно со смелостью назвать открытием сезона. Вы представляете, Нагельсману всего 29 лет, а он уже успел зарекомендовать себя, как специалист высокого уровня. Почему? Хотя бы потому, что команда при нем заняла четвертое место и завоевала право на выступление в Лиге чемпионов.