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Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»

Наталья Быканова
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»
Фото: Gettyimages.ru

Свой первый титул «Ролан Гаррос» Мария Шарапова завоевала, работая со шведским тренером Томасом Хогстедтом. Хогстедт – человек в теннисном мире известный и грамотный, в прошлом он весьма успешно тренировал китаянку Ли На и немца Томми Хааса. Сотрудничество Хогстедта и Шараповой продлилось три года. Томас, выросший на земляных кортах Мариестада, научил Марию правильному передвижению по грунту, показал, как правильно подходить к мячу. Корреспондент «Советского спорта» расспросил известного специалиста о перспективах Шараповой после ее возвращения.

- Вы три года успешно тренировали Марию и должны знать ее очень хорошо. На ваш взгляд, у нее есть шанс вернуться на прежний уровень?
- Я думаю у нее очень большой шанс вернуться на прежний уровень.

- Она сможет претендовать на победу в турнирах «Большого Шлема»?
- Я в этом уверен. Она еще выиграет «Большой Шлем».

- Откуда у вас такая уверенность в теннисистке, которая полтора года не выступала?
- Она шла второй в рейтинге, когда ее дисквалифицировали. Сейчас Серены нет, значит у Марии хороший шанс вернуться на вершину.

- Серена Уильямс тоже обещает вернуться, а ей уже далеко за тридцать. Она уверена, что сможет вернуть себе лидерство. Все остальные девушки в туре настолько слабы?
- Нет, дело не в том, что другие плохи. Посмотрите на мужской тур. То, что Федерер в 35 лет успешно выступает, не делает всех остальных его соперников плохими игроками.

Какие качества помогут Шараповой вернуться в топ?
- Мария – чемпион. Этим все сказано. Она владеет всеми ударами и сильной психикой. К тому же она настоящий профессионал.

- Если бы решение о выдаче Марии уайлд-кард на «Роллан Гаррос» зависело от вас, как бы выпоступили?
- Нет, увольте, я не хочу участвовать в этой дискуссии. Все вопросы к тем, кто принимает эти решения.

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