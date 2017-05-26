Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев, бьющийся за право сыграть в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, проложил себе путь к финалу квалификации, в упорном поединке сломив сопротивление боснийца Мирзы Башича – 6:4, 5:7, 6:2. Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.

- Матч получился упорным. Что помогло вам выиграть решающий сет?

- Немного повезло, когда взял подачу соперника в начале третьего сета. Это добавило мне уверенности, поэтому в дальнейшем все сложилось удачно.

- Перед третьим перерывом вы взяли перерыв. Это помогло успокоиться после неудачной второй партии?

- Я знал, что шансы на победу у меня появятся, только если я перестану нервничать. Ничего другого просто не оставалось делать.

- Как прошла ваша подготовка к «Ролан Гаррос»?

- Мы много и усердно работали в Барселоне c моим тренером Фернандо Висенте. Действовали в соответствии с планом, вроде бы все получилось. Даже если здесь не удастся хорошо выступить, это не отменит того, что тренировки у нас всегда проходят на высшем уровне. И вообще, все проблемы чаще всего в голове, а не в тренировочных моментах.

- Какого результата ждете от себя здесь?

- Ничего не жду. Просто хочу показать все, на что я сегодня способен.

- Кого считаете фаворитом в Париже?

- Всех топов, конечно. Надаля, Джоковича и Маррэя.

- А из вашего поколения?

- Пожалуй, Зверев, и Тим.

- Вы смотрели финал турнира в Риме между Зверевым и Джоковичем?

- Смотрел весь матч и сразу же поздравил его с победой – написал сообщение. Лично тоже поздравил, но уже здесь, на «Ролан Гарросе».

- Если бы от вас зависело принятие решения по выдаче WC Марии Шараповой, вы бы дали?

- Да, конечно!

- В основную сетку или в квалификацию?

- В основу.



