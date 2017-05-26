Ломать штанги – это перебор! Болельщики о поведении фанатов «Спартака»

В последние дни «Советский спорт» не раз обращался к резонансной теме – наказания клубов за выбегание болельщиков на поле и беспорядки после матча. О реакции представителей футбольного сообщества мы уже писали. Теперь мы собрали высказывания авторитетных болельщиков.

Василий Викторович Петраков, руководитель клуба болельщиков «Торпедо», общественный деятель.



Почему болельщики должны страдать от непрофессионализма организаторов? Вина в произошедшем лежит полностью на людях, которые не смогли обеспечить должный уровень проведения матча. Стадион в Туле вообще не способен принять 20 тысяч человек на трибунах, но билеты все равно продают полностью. И обычно они стоят там 100-200 рублей, а на матч с московским клубом цена выросла до 500. Кроме того и перекупщики работали, продавая места и за 1000 рублей, и за 2000. Неужели на эти заработанные от продажи билетов деньги нельзя было позвать побольше сотрудников полиции, ЧОП? Сложившаяся ситуация ведь не была удивительной, более того — была предсказуемой. Уволили бы 20 офицеров полиции за беспорядок на стадионе, тогда бы они задумались... Не можете обеспечить уровень — не беретесь! Уходите тогда вообще во вторую лигу и играйте там хоть на лысой горе! Предлагали же им провести матч на «Арене Открытие»...

Про организацию в Туле знаю не понаслышке. Когда мы приезжали туда с «Торпедо» в 2014 году, то на гостевом секторе перед матчем вообще гравий и куски арматуры увидели. Решетку они накануне какую-то приваривали, а убрать остатки забыли. А вы представляете чем это может закончится?

Так что лишать фанатов возможности посмотреть на игру любимой команды из-за того, что кто-то не может качественно организовать матч неправильно.

Андрей Малосолов, журналист, общественный деятель.



Я считаю, что массовое выбегание болельщиков по окончанию игры в трех матчах подряд – это уже перебор. Да, когда клуб становится чемпионом, то организованный выход на поле фанатов – это явление, которое есть и в Англии, и в Италии, и в других странах. Но это происходит без ущерба стадиону, штанги никто не ломает.

Думаю, что наказание со стороны футбольных властей для «Спартака» очень лояльное. Решили не портить чемпионам праздник. Если подобное произошло бы в других клубах, то возможно последовало бы закрытие и гостевого сектора, и домашнего матча.

Дмитрий Лекух, писатель



К решению наказать исключительно финансово отношусь нормально, вменяемо. Вообще, я не очень понимаю нашу структуру наказаний. Считаю, что в подобных случаях в первую очередь виноваты организаторы. Да и в действиях болельщиков не было сильной агрессии. Ущерб полю, конечно, был нанесен, ворота вырвали. Да, болельщики «Спартака» не божьи одуванчики. Но с тульским Арсеналом делить им нечего.

Насчет наказаний считаю, что давно уже нужно сделать как в европейских странах – видеонаблюдение. В Великобритании, например, сейчас такое поведение болельщиков и представить невозможно. Там каждое сидение просвечивается камерой. Оборудовать стадионы не так сложно и затратно. А мы за неимением гербовой пишем на простой.

Групповое наказание всегда будет казаться несправедливым. А если введут индивидуальное, то даже кажущиеся бесбашенными фанаты Спартака задумаются – в клетку-то никто не хочет.



