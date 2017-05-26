Жозе Моуринью: Рэшфорд живет ради футбола, мне очень нравится этот мальчик

Жозе Моуринью и Маркус Рэшфорд Фото: Gettyimages.ru

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал небольшое интервью ESPN FC после победы в Лиге Европы.

Наставник «красных дьяволов» рассказал о характере своих игроков. Ранее Моуринью подверг критике защитников Криса Смоллинга, а также Фила Джонса и Люка Шоу за отсутствие мотивации.

«Нельзя забывать о том, что такое ответственность – говорит португалец. – Мои парни продолжают этому учиться. Некоторые игроки способны побеждать, побеждать, и побеждать, но при этом нужно сохранять спокойствие. Это то, чему игроки учатся, когда выходят на самый высокий уровень.

Вот, например, Маркус Рэшфорд. За что я люблю этого мальчика? За то, что он умеет справляться с давлением. Мне нравится его отношение к делу. Тренировка подходит к концу, а этот парень остается и продолжает работу. Он хочет большего, он живет ради футбола.

В прошлом сезоне Рэшфорд играл словно торнадо, потому что не знал, что такое давление. – продолжает Моуринью. – В этом году у него возникли проблемы с реализацией, но он вновь справился с давлением. Мне нравится давить на игрока в такие моменты. Так он становится только сильнее.

Знаете, для меня всегда сложно было работать со слабохарактерными. Возможно, это моя проблема, как тренера, но мне сложно принять людей, у которых другой менталитет», – заявил португалец.

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Также Моуринью прокомментировал свою работу в «МЮ», который под его руководством, помимо Лиги Европы, выиграл Кубок Лиги, а также Суперкубок Англии.

«Думаю, пока я еще ничего не достиг с «Манчестер Юнайтед». Особенно, если мы вспомним про таких легенд клуба, как сэр Алекс или Мэтт Басби. Сейчас я просто никто, но мне всегда есть, что доказать. Просто на данный момент я чувствую, что не сделал чего-то особенного для «Юнайтед».

С другой стороны, у меня есть чем гордиться. Например, никто еще не выигрывал чемпионат Англии, Испании и Италии. Но я выиграл в этих странах не только лигу.

Кстати, после матча с «Андерлехтом» мне сказали, что я сравнялся с Фергюсоном и Джованни Трапаттони по количеству полуфиналов в еврокубках. Но эти специалисты уже закончили карьеру, а у меня есть шанс пройти дальше, и я горжусь этим.

Если завтра случится так, что я завершу карьеру, я буду доволен всем, что я сделал. Однако, проблема в том, что я прошел только половину своего пути. У меня есть еще 15 лет», – заключил специалист.